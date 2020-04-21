Индекс отключения мировых экономик – Обзор блогов – Finversia (Финверсия)

На основе big data от Google.

К настоящему вся мировая экономика находится в условиях ограничений (больше не осталось стран, не подверженных экономической блокаде в той или иной степени), что неизбежно приведет к катастрофическим убыткам по всем уровням и затяжному кризису. Каждый случай будет уникальный, т.к. структура экономики, запас прочности, антикризисные процедуры, адаптационные способности везде разные. Восстановительный трек от страны к стране будет сильно отличаться. Для многих кризис окажется фатальным, стоит ожидать сильнейший ребаланс со времен Второй мировой, что неизбежно вызовет критическую политическую напряженность и почти гарантирует межрегиональную и глобальную конфронтацию. Все это темы ближайшего и отдаленного будущего, а сейчас про масштаб отключения экономики.

Это крайне важно, т.к. позволит до выхода официальной статистики и корпоративной отчетности оценить убытки, финансово-экономические потери для возможности более верно проектировать направления инвестиционной и трудовой деятельности.

Что могут сказать свыше 4 млрд устройств, подключенным к серверам Google? Именно то, что и требуется – деловую, производственную и потребительскую активность в режиме реального времени. Также покажет момент входа в кризис и момент выхода. Я уже публиковал похожую статью, но тогда «на коленке», теперь уже более серьезно. Терабайты данных трекинга со всего мира, скомпилированных Google и синхронизированных по дате и регионам плюс технологии обработки big data с последующей интеграцией и визуализацией с моей стороны.

Композитный взвешенный индекс отключения экономики представляет синтез четырёх основных категорий, отслеживаемых Google, взвешенных по степени воздействия на экономику. Этого индекса нет у Google, это собственные расчеты. Какие категории? Посещение торговых центров, индустрии спорта, культуры и развлечений, второе – посещение рабочих мест, третье – транспортные хабы (дорожный трафик, железнодорожные терминалы, морские и речные порты, аэропорты) и четвертое – посещение продуктовых магазинов и аптек (с наименьшим весом в индексе в виду ограниченного вклада в ВВП). Все данные сглаженные по 7 дневному периоду, чтобы исключить волатильность из-за праздников и выходных. Данные по индексу не могут быть ниже 100, можно выделить 5 фаз. Фаза «От нуля до минус 20» Отсутствие явных ограничений, негативное экономическое воздействие практически отсутствует, а прогнозируемые потери не превышают 5-10% от ВВП на период действия ограничений.

От минус 20 до минус 40. Сильно затруднено перемещение, транзит грузов идет с задержками, закрыта большая часть бизнеса, предполагающим массовое скопление людей, от четверти до трети рабочей силы работает удаленно или временно в отпусках. В этом случае экономика теряет в среднем около 13-20% от ВВП в период ограничений.

От минус 40 до 60 – закрыто подавляющая часть индустрии культуры, спорта и развлечений (в среднем ¾) и до половины малого и среднего бизнеса, перемещение сильно затруднено или вызывает значительные задержки, что сказывается на скорости и производительности, в среднем 40-50% сотрудников не на рабочих местах. Падение ВВП достигает 22-35%.

Фаза «от 60 до 80». Введен пропускной режим для перемещения, межрегиональный трансфер либо полностью заблокирован, либо сильно ограничен, в среднем не менее 70% малого и среднего бизнеса закрыто, от 35 до 60% промышленных производств не работает, либо с серьезным снижением производительности, цепи снабжения разорваны. До 2/3 всего персонала не имеет доступа к рабочим местам. Прогнозируемые потери ВВП в этой фазе от 33 до 50%

Фаза «от 80 до 100». Режим военного положения, перманентного комендантского часа со всеми вытекающими последствиями. Межрегиональный трансфер исключен, перемещение внутри района/кампусов/гарденов сильно ограничено, пассажирский авиа, водный и жд трафик обнулен, автомобильный трафик в 15 раз ниже нормы, практически весь малый и средний бизнес закрыт, до 80% промышленного производства не работает. Падение ВВП в этом сценарии от 65 до 85% за каждый день «военного положения»

Индекс отключения, например, минус 60 для разных стран не означает одинаковое падение ВВП. Все зависит от структуры экономики и адаптационных возможностей. Индекс минус 60 не равно минус 60% падения ВВП, как выше указал «доверительный интервал» в этом случае от минус 25 до минус 45% по ВВП.

Первый блок – самые крупные развитые страны (на графике в алфавитном порядке).

Что видно и какие выводы? Карантинные процедуры начались практически синхронно (в середине марта) Данные сглажены по 7 дням, поэтому небольшой лаг, первый эффект отключения экономики по большей части стран был зафиксирован в период с 12 по 15 марта, на графике из-за сглаживания эффект с небольшим лагом 16-19 марта, но не суть.

Первыми в массированную блокаду (свыше 40%) вошла Италия 14 марта, следом через 3 дня Испания, еще через день Франция, Канада и Германия синхронно спустя 3 дня после Франции, еще через день Великобритания, спустя два дня США (28 марта). Подразумевается, что 28 марта США уже неделю были в ощутимой блокаде. В среднем странам требуется 8-9 дней, чтобы перейти от первых ограничений до стационарного состояния.

На границе «военного положения» находится Испания с очень жесткими ограничениями с потенциалом потери не менее 50% ВВП. Чуть лучше, но крайне сильно повреждены Италия и Франция, которые с 24 марта синхронно балансируют. Великобритания, которая до самого последнего отказывалась вводить ограничительные процедуры вышла в режим «жесткой блокады», что по индексу отключения экономики означает минус 66 или до 32-35% потери ВВП за период действия ограничений. Трек по Германии и Канаде в начале фазы был схож, но в конце марта разошлись. Канада пошла по жесткому варианту, Германия по относительно легкому. К 11 апреля Германия, США и Австралия имеют схожий индекс отключения экономики, хотя Австралия позже всех начала блокировать.

Наиболее интересный трек у Кореи и Японии. Корея вообще избежала жёсткой посадки, как в период начала выявления первых зараженных (в 20х числах февраля), так и сейчас, при этом с 7 марта Южная Корея последовательно ослабляет карантинные процедуры, доведя индекс до минус 10, что означает практически переход в естественное состояние. Это схоже с тем, что сейчас происходит в Китае. А вот в Японии иначе. Они держались до последнего с полным отсутствием какой-либо блокировки на государственном уровне до конца марта, но с апреля, когда количество зараженных рвануло, японцы вынуждены были частично закрывать экономику. Но это не идет ни в какое сравнение с тем, что в Европе.

Второй кластер – это следующие 10 крупнейших развитых стран. Считается, что в Швеции нет карантина и это правда.

Индекс блокировки экономики минус 29, что по современным европейским стандартам с военным положением во Франции, Италии и Испании означает, что практически нет блокировки, да и то, основной вклад внес транспортный хаб из-за блокировки внешнего европейского трафика. Вход в карантинные процедуры произошел практически синхронно у европейских стран и Израиля из второй группы стран. Робкие попытки на выход наблюдались у Дании и Швейцарии, но с 9 апреля вновь дали по тормозам.

Австрия, которая обещала начать самый ранний выход из блокады пока не рыпается, а Израиль пока имеет самые жесткие ограничения в этой группе. Есть два феномена – это Гонконг и Тайвань. Находясь в самой прочной кооперации с Китаем среди всех стран планеты они избежали экономических потерь в феврале, в марте и апреле, пережив вспышку заражений в Корее, Европе и по всему миру. Хотя они несколько усиливали отключение экономики с конца марта, но это не идет в сравнении с общемировыми трендами. Сингапур шел по схожем треку, но с 7 апреля резко перешел в режиме сильных ограничительных мер и пока неизвестно как далеко в этом зайдет.

Третий кластер – крупнейшие развивающиеся страны.

Правдива информация, что Индия находится в массированной блокаде. Текущий индекс минус 69 и это в перспективе трех месяцев может привести к серьезным проблемам в снабжении продовольствия и медикаментов, что может спровоцировать сильнейшую социальную и политическую напряженность. Я в начале говорил, что каждая страна будет по-своему выходить из этой вирусного флешмоба и экономического апокалипсиса. Пожалуй, самые непредсказуемые последствия могут быть в развивающихся бедных странах. Сильнее Индии по ограничениям Филиппины, которые ближе к Италии и Испании. Некий рецидив наблюдается в Саудовской Аравии и Турции, которые после 2 недель стабилизации усиливают отключение экономики, также поступает Мексика. Бразилия и Польша имеют другую тенденцию, с начала апреля раскупоривают экономику, но пока слишком медленно.

Четвертый кластер – вторая группа развивающихся стран.

Они также синхронно начали уничтожать экономику. Лаг буквально 3-6 дней. Быстрее всех в фазу жестких ограничений (минус 40) вошли Аргентина и Малайзия и имеют аналогичную стадию стабилизации с схожим конечным индексом. Этот кризис странен тем, что даже экзотические страны входят в жесткий карантин, ранее не слишком рефлексирующие о проблемах трека мировой повестки дня и тем более всякой гигиены и санобработки (Нигерия, Пакистан, Бангладеш). Причем достаточно серьезно, например Бангладеш, который вырубил 2/3 экономики, которой у него и без этого не было. В целом по индексу не видно, что никто не ослабевает меры. Глобальная экономика мертва. Вирусный флешмоб повсеместен и всепоглощающий. Держу пари, от карантина умрет на два порядка (в сотни раз) больше людей, чем от самого вируса.

Ниже все страны, формирующие почти 99% мирового ВВП.

Те это вся мировая экономика (должно быть), но без учета Китая, России, Ирана, Алжира, Украины, Марокко, Узбекистана, Эфиопии и Азербайджана. По ним Google данные не собирает по ряду причин. Однако, по альтернативным источникам, индекс отключения экономики Китая минус 15-17, в России минус 63-65 (Москва 77-79), в Иране минус 62, остальные не интересны. Россия и Иран (учитывая двойной шок из-за нефтегазового кризиса и соглашения ОПЕК) теряют сейчас не менее 45-50% ВВП и это оптимистическая оценка.

Профиль автора в соцсети: https://spydell.livejournal.com/

Орфография и пунктуация авторов блогов сохранена.

Перевод англоязычных блогов – автор блога.

Источник