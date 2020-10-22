Индекс оптимизма: что ждет мировую экономику | Экономика | Деньги

Что привело к росту индекса?

Глобальный производственный индекс PMI, составленный исследовательской компанией IHS Markit, вырос с 51,8 в августе до 52,3 в сентябре 2020 г. и достиг самого высокого уровня с августа 2018 г. Данные собраны для 45 стран мира.

Те страны, которые зависят в большей степени от сегмента услуг и туризма, пострадали больше всех. А это Турция, Арабские Эмираты, Великобритания, США и Вьетнам. Если говорить об экономиках, которые лучше остальных перенесли пандемию — это, в первую очередь, экспортоориентированные страны. Такие, как Австралия, Австрия, Бразилия, Канада и Китай.

Быстрее восстанавливаются сферы, где были самые сильные сокращения — ритейл и сфера услуг. Также растет спрос на работников в обрабатывающую промышленность. Хуже всего обстоят дела в туризме и авиаперевозках.

Производственный индекс PMI составлен по результатам опроса менеджеров по закупкам в сфере промышленности и ставит целью исследование влияния экономики на формирование цен. Он дает информацию о тенденциях в бизнесе. Это — индекс оптимизма для высшего и среднего управленческого звена экономики. Он используется для оценки изменений в области новых производственных заказов, объема промышленного производства, занятости, а также товарных запасов и скорости работы поставщиков.

Причиной роста индекса стало увеличение количества новых заказов с апреля 2018 г. и возрождение экспорта. Эти два фактора способствуют расширению производства. Восстанавливаются и торговые потоки. В отчете указано, что мировые предприятия начинают «выздоравливать» после затяжного кризиса, связанного с COVID-19.

Рынки вакансий также стабилизируются, поскольку фирмы стремятся увеличить мощности, а деловые ожидания достигли максимума с мая 2018 г. Сокращение количества рабочих мест снизилось, наблюдается и рост зарплат на предприятиях. Причина в том, что фирмы наращивают производственные мощности и нуждаются в новой рабочей силе. Это вызвано ростом оптимистичного взгляда на будущее, до самого высокого уровня с мая 2018 г. Более благоприятный прогноз отражает ожидания, что глобальный спрос на многие товары в ближайшие месяцы продолжит увеличиваться, по мере того, как жизнь постепенно приходит в норму во все большем количестве стран с ослаблением пандемии.

Однако вторая волна заражения COVID-19, перспектива роста безработицы во многих странах, а также рост политической неопределенности в США накануне президентских выборов – все это дестабилизирующие факторы.

Насколько быстро растет мировая экономика?

Эксперты говорят, что данные глобального производственного индекса настраивают на позитивный лад, но радоваться пока рано. Во-первых восстановление идет не так быстро, как хотелось бы, во-вторых, началась вторая волна пандемии коронавируса.

Так, старший аналитик финансовой компании Альпари Вадим Иосуб говорит, что производственный индекс PMI достиг минимума в апреле на волне максимальной паники по поводу пандемии Сovid-19, потом наметилось замедление падения и наконец он начал расти. Однако сами по себе перспективы восстановления не означают, что оно пройдет быстро, и скоро мировая экономика выйдет на докризисный уровень производства. Упасть можно быстро, а восстанавливаться потом медленно.

Приведем пример: если экономика какой-то страны упала на 15% в годовом выражении, потом падение замедлилось, прекратилось, и она перешла к устойчивому росту, например, темпами 5% в год (для развитой страны это много), то понадобится три года, чтобы вернуться к уровню производства, предшествующему обвалу.

По мнению Сергея Родлера, аналитика финансовой компании ТелеТрейд, рост подобных индикаторов – это, конечно, хорошо. Но, все-таки, предпочтительнее смотреть на финальные цифры. Согласно свежему отчету ВТО, мировые объемы торговли во втором квартале 2020 г. снизились на 14,3%. Поэтому серьезных причин говорить о восстановлении мировой торговли в третьем квартале нет, да и не стоит забывать, что ее объемы начали сокращаться еще в 2019 г., ( на 0,1%) на фоне увеличения импортных пошлин.

Максим Орыщак, аналитик «Центра биржевых технологий» признает, что сейчас наблюдается восстановление мирового производства. Новые заказы растут третий месяц подряд, а экспорт расширился впервые за два года. Но, по словам эксперта, сентябрьский PMI имеет низкую базу сравнения, и именно поэтому мы видим восстановление.

Более оптимистичен Иван Никитченко, директор Crane IP Law Firm. По его словам, экономики ведущих стран мира сейчас на подъеме. Это вызвано как восстановлением спроса со стороны потребителей из-за улучшения ожиданий, так и позитивным стимулирующим эффектом от правительств (снижение налогов, льготное финансирование, специальные кредитные программы, соцпомощь и пр.).

Еще весной многие мировые экономисты прогнозировали траекторию движения ВВП ведущих стран мира в виде «V» — после резкого падения последует такой же резкий рост, и уже в 2021 г. показатели выйдут на уровень 2019 г. Пока эти прогнозы оправдываются.

Торговля и рынок труда тоже растут. По словам И. Никитченко, восстановление экономики и международной торговли — это связанные процессы. В глобализованном мире потребители и точки производства часто находятся в разных странах, и с ростом спроса синхронно растет показатель перемещения товаров между границами. Прежних объемов еще нет, но темпы роста очень хорошие.

Как дела у Украины?

По словам И. Никитченко, у Украины, к сожалению, пока дела с восстановлением хуже, чем в мире в среднем. Наша страна идет по сценарию динамики в виде «L» — после падения идет постепенное восстановление. По такой модели наша экономика двигалась и после кризиса 2009 г, и в 2014 г. — выход на докризисные показатели происходил только через 3-4 года.

Тем не менее, экономика Украины также начала восстановление еще летом. У нашей страны есть свой механизм адаптации к кризисам — высокий уровень теневой экономики, более гибкий к изменениям ситуации. Также вложения в инфраструктуру дали свой положительный эффект. Однако быстрого восстановления не будет — на 2021 г. прогнозируется 1-2% роста, после падения на 5-6% в 2020 г. На докризисные показатели Украина выйдет не ранее конца 2022 г.

Если говорить о ситуации на нашем рынке труда, то, по мнению С. Родлера, ее сложно назвать стабильной. Из-за закрытых границ многие украинцы, имевшие работу за границей, ее потеряли. Потребительская активность снизилась — люди гораздо больше склонны экономить, из-за чего возможность увеличивать зарплату у работодателей отсутствует. Мы видим снижение числа безработных, но из-за наличия большой доли теневого сектора оценить реальное положение дел почти невозможно. При второй волне пандемии, ситуация быстро вернется к весенним показателям — это порядка 350 тыс. официальных безработных. При этом, если в начале года у людей еще была «финансовая подушка», то к текущему моменту ее успели израсходовать: только в первом квартале 2020 г. население потратило на 61 млрд грн больше, чем заработало.

Вторая волна не за горами

Даже те успехи, которых достигла мировая экономика, может перечеркнуть «вторая волна» пандемии.

Так В. Иосуб говорит: динамика индекса PMI показывает, что максимальная паника позади, но мировая экономика еще долго будет восстанавливаться. На это может уйти 2-3 года, в самом оптимистичном случае. А накатившая «вторая волна» пандемии коронавируса может сделать восстановление мировой экономики еще более медленным.

С. Родлер и вовсе считает, что «вторая волна» уже началась, так что перспективы дальнейшего восстановления экономики пока туманны. И. Никитченко с коллегой согласен. В мире уже ежедневно фиксируется больше случаев заражения, чем это было весной. Поэтому «вторая волна» уже наступила. Начнет ли экономика снова сильно проседать, зависит от готовности правительств вновь вводить жесткие ограничительные меры. Этого, скорее всего, не будет. Однако будут приняты меры по адаптивному карантину и частичным ограничениям, и это будет длиться, минимум, до весны, когда будет налажено массовое производство эффективной вакцины. Поэтому коронавирус оказывает сдерживающее влияние на экономический рост уже сейчас, и будет это делать еще, как минимум, два квартала. Затем мировая экономика ускорит рост.

Виктория Хаджирадева

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