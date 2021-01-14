Индекс Биг-Мака за январь 2021: каким должен быть курс гривны в Украине | Новости Украины

Об этом свидетельствуют данные обновленного “Индекса Биг-Мака” от британского экономического издания The Economist.

По данным издания, согласно “Индексу Биг-Мака” в январе 2020 году Украина снова вошла в пятерку самых недооцененных валют мира. Однако страна немного улучшила свои позиции и заняла 5 место с конца (в прошлом году было 4).

Украина уступила Азербайджану (манат недооценен на 58,9%) и опередила Южную Африку (-61,9%), Турцию (-64,5%), Россию (-68%) и Ливан (-68,7%).

“Биг-Мак стоит 62 гривны в Украине и 5,66 американских долларов в США. Предполагается обменный курс, который составляет 10,95. Разница между этим и фактическим обменным курсом (28,14) предусматривает, что украинская гривна на 61,1% недооценена”, — говорится в исследовании.

Стоит отметить, что, согласно рейтингу, только в трех странах валюта считается переоцененной — Швейцарии, Швеции и Норвегии. Ранее в этом списке был Ливан. Однако за полгода ливанский фунт стал недооцененным на 68,7%.

“Индекс Биг-Мак” — это неофициальный способ определения паритета покупательной способности (ППС). Он был изобретен журналистами The Economist в 1986 году и основан на теории паритета покупательной способности, по которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров в разных странах, только вместо корзины берется один стандартный бургер, выпускаемый компанией McDonald’s. Делается это для того, чтобы определить реальные обменные курсы валют различных государств.





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