Инаугурация Байдена и план вакцинации Европы: прогноз

Новостной фон текущей недели будет насыщенным для всего мира. Американские и европейские рынки будут находиться в ожидании инаугурации нового президента США Джо Байдена.

Кроме того, стартовал сезон корпоративной отчетности в США, что сулит высокую волатильность как на фондовом рынке, так и на валютном. Получается, что на этой неделе сразу два фактора — и политический, и релиз статистических данных — будут править бал.

Возможно, политический фон был бы менее весомым, однако Дональд Трамп, в отношении которого начата процедура импичмента, решил нарушить традицию последних десятилетий и пропустить инаугурацию преемника.

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И теперь подготовка к мероприятию напоминает военную операцию: 25 тыс. военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и разведки задействованы в преддверии церемонии.

Военная техника блокирует центр города, а нацгвардейцы патрулируют улицы. В дополнение ко всему несколько дней в столице не будут работать 13 станций метро. Уже на выходных глава ФБР предупредил о возможности вооруженных протестов по всей стране после беспорядков в Капитолии.

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Для активов фондового рынка важно понимать, что понедельник будет спокойным, так как в США — банковский выходной по случаю празднования Дня Мартина Лютера Кинга.

Из статистических данных очень важны показатели по темпам роста ВВП Китая за 4 квартал прошлого года, что позволит получить ориентир движения валют на вторник. Традиционно доллар США растет в цене, если статистика по Китаю негативная, и наоборот.

Во вторник, 19 января, ждем, что финансовый комитет Сената США утвердит кандидатуру Джанет Йеллен на пост министра финансов США и кандидатуры на другие посты в правительстве. А Еврокомиссия представит план координации вакцинации.

Также предстоит релиз ежемесячного обзора нефтяного рынка от МЭА. Для рынка энергоресурсов важно, что во вторник состоится глобальный энергетический форум Атлантического совета с участием генерального секретаря ОПЕК Мухаммеда Баркиндо.

А по случаю сезона корпоративной отчетности в США ждем финансовые результаты Bank of America Corp., Goldman Sachs Group Inc. за четвертый квартал.

В среду, 20 января, ждем церемонию инаугурации Джо Байдена. В еврозоне опубликуют уточненные данные об инфляции за декабрь. Европейская комиссия может опубликовать новый план по увеличению международной роли евро. Кроме того, узнаем финансовые результаты Morgan Stanley. В рамках международных событий в этот день будут опубликованы ставки ЦБ Бразилии, Канады, Китая, Малайзии.

В четверг, 21 января, сразу 7 банков опубликуют свои решения по ставкам: ЕЦБ, Индонезия Норвегия, Турция, Украина, ЮАР, Япония. Несмотря на то что прогнозы нейтральные и изменений никто не ждет, важна риторика и настрой центробанков на будущие заседания текущего года. На европейской сессии, кроме того, состоится пресс-конференция президента ЕЦБ Кристин Лагард и онлайн-саммит лидеров Евросоюза.

Пятница, 22 января, по традиции будет днем релиза рейтингов от различных агентств. Так, S&P Global Ratings опубликует рейтинги Азербайджана, Словакии, Турции; Fitch Ratings опубликует рейтинги Греции и Чехии, а Moody’s Investors Service может опубликовать рейтинг Кипра.

Для Украины на текущей неделе важных событий немного, так как продолжается локдаун и есть перспективы его продления. Коронавирус, темпы его распространения – это все еще важнейшие новости для страны, из-за которых финансовые показатели или настрой ЦБ не окажут влияния на валютный курс. Гривна сохранит динамику умеренного снижения по отношению к доллару США и евро.

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