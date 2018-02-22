Имя украинского Hyperloop уже использует интернет-магазин

Мастера нейминга

Украинским инновациям может помешать неразбериха с доменным именем hype.ua. Hyperloop может помешать «хайповый шмот».

В четверг, 22 февраля, состоялась презентация проекта hype.ua, который позиционируется как украинский аналог Hyperloop — инновационного транспорта будущего.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян несколько раз подчеркнуто применил молодежный сленговый термин «Хайп» (англ. — hype), заявив о старте проекта под названием hype.ua.

Украинский Hyperloop еще не обзавелся конкретными планами реализации и техническими решениям — по словам министра Омеляна, их еще предстоит изобрести. Однако уже на столь ранней стадии у hype.ua могут возникнуть непредвиденные проблемы. И дело вовсе не в украинской коррупции, а в нейминге.

Дело в том, что под именем hype.ua в Украине уже давно работает одесский интернет-магазин Hype.Room, который сам себя именует точкой продажи «хайпового шмота». Именно интернет-магазин является законным обладателем доменного имени hype.ua, а также адреса корпоративной электронной почты @hype.ua.

Таким образом, авторы проекта украинского Hyperloop, похоже, не удосужились перед тем, как придумать ему название, провести элементарный мониторинг. Теперь же им придется решать вопросы «сожительства» с непрофильным конкурентом.

С другой стороны, вполне возможно, пресс-конференция украинского Hyperloop — это нативная реклама интернет-магазина hype.ua. В таком случае — стоит лишь похвалить маркетологов, сумевших использовать всеобщий хайп вокруг Hyperloop.





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