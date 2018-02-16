Им не стыдно

Наблюдая за перипетиями украинской политики, никак не могу понять, почему у нашей «элиты» напрочь отсутствует такое понятие как репутация.

Последний случай – чиновник, с ног до головы запятнанный вечным стремлением к наживе и желанием урвать кусок бюджетного пирога, спокойно, прямо из зала суда, отправляется проводить сессию горсовета. Да, речь идет о мэре Одессы Геннадии Труханове. И дело даже не в том, как мягко суд обошелся с человеком, подозреваемым в превышении служебных полномочий (хотя правоохранители могли бы найти «грешков» и побольше) – отдал «провинившегося пионера» на поруки товарищам. Бесит другое – как разные трухановы уверены в своей ненаказуемости, несмотря на шлейф преступлений, тянущихся за ними от одной высокой должности к другой. Уверены настолько, что реакцию общества, возмущенного безнаказанностью таких персонажей, воспринимают сущей ерундой. На самом деле, им на это общество — плевать.

Бесит другое – как разные трухановы уверены в своей ненаказуемости, несмотря на шлейф преступлений, тянущихся за ними от одной высокой должности к другой

В цивилизованных странах все обстоит иначе. Премьер-министр Исландии, которого обвинили в том, что скрывал средства в офшорной компании, после обнародования «панамских документов» ушел в отставку. Также поступил министр промышленности, энергетики и туризма Испании. И тоже из-за «панамского досье».

Министр финансов Японии, которого накачали спиртным на встрече G7, тоже стразу же подал в отставку. Аналогично поступил и министр обороны страны Восходящего солнца – из-за истории с документами японских миротворцев в Южном Судане.

Министр Великобритании по вопросам международного развития подала в отставку на фоне скандала из-за того, что во время своего отпуска в Израиле она провела 12 встреч с израильскими официальными лицами в нарушение протокола работы правительства.

На днях в Канаде из-за «сексуальных» обвинений 20-летней давности ушли в отставку министр и губернатор. Раньше из-за истории с рукой на коленке журналистки подал в отставку министр обороны Британии.

По цивилизованным правилам человек с запятнанной репутацией не может быть публичным политиком или чиновником. Просто не может быть у руля – и все

Таких историй – сотни и сотни. Но все перечисленные в них лица не стали дожидаться многолетних судебных разбирательств. Им всем было стыдно, и они уходили сами. Просто по их цивилизованным правилам человек с запятнанной репутацией не может быть публичным политиком или чиновником. Просто не может быть у руля – и все. Вот и поступили все перечисленные корректно. Накосячил – ушел с занимаемой должности.

К сожалению, логика такого поведения несовместима с менталитетом нашего истеблишмента. И это уже проверено годами независимости Украины. Нашим «рулевым» подобное поведение не присуще. Им все трын-трава – и «панамское досье», и «слепые» трасты, и скандалы с их отпрысками-мажорами, и пьяные дебоши в иностранных аэропортах, и двойное-тройное гражданство, и факты обогащения за бюджетный счет, и «липовые» декларации, в которых они «забывают» указать квартиры, автомобили премиум-класса и «честно заработанные» в лотерею миллионы…

Сложно сказать, что может изменить ситуацию. Возможно, стоит открыть для них курсы этики – правил поведения в обществе? Учить вот этому, простому: накосячил – ушел с должности. Ушел сам, пока не вынесла улица.

А то ведь все может очень плохо закончиться. И не только для них, а и для всех нас – украинцев.

Нана Черная

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