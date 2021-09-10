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Илья Яшин нашел своего «двойника» на выборах в Госдуму РФ | DW | 10.09.2021

Политика 10 Сен 2021
Илья Яшин нашел своего «двойника» на выборах в Госдуму РФ | DW | 10.09.2021
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Российский оппозиционный политик Илья Яшин обнаружил, что у него появился «двойник» — Алексей Яшин, которого выдвинула «Партия роста» на выборы в Государственную думу в Перовском округе на востоке Москвы. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

«Кандидат ведет активную агитационную кампанию. По всему округу стоят яркие кубы с броскими лозунгами. Яшин выступает за честные выборы, сменяемость власти и свободу политзаключенным. Критикует коррупцию, цензуру, произвол полиции. Возмущен путинскими поправками в Конституцию, конечно,» — сообщил Илья Яшин, отметив, что сам кандидат нигде не появляется, его фотографий нигде не найти, а на плакатах не указывается его имя.

По мнению Ильи Яшина, «двойник» — нужен «Единой России» для того, чтобы он оттянул на себя часть протестного электората в Перовском округе. «Чтобы избиратели, которые мне симпатизируют, но не особо следят за новостями, проголосовали за знакомую фамилию — а не за кандидата, которого в итоге поддержит «Умное голосование», — написал политик. Самого Илью Яшина к выборам в Госдуму и Мосгордуму не допустили, сославшись на сотрудничество с Алексеем Навальным.

Двойники-однофамильцы в бюллетенях

Испытанная годами политтехнология — выставить против конкурента его однофамильца — в этом году особенно популярна. В Санкт-Петербурге в одном бюллетене с известным политиком Борисом Вишневским (партия «Яблоко») будут еще двое Вишневских. Как выяснили журналисты, один из них специально сменил имя и фамилию с «Виктор Быков» на «Борис Вишневский» прямо перед выдвижением от партии «Зеленые».

Ранее на этой неделе горизбирком Санкт-Петербурга отклонил жалобы Вишневского о том, что в бюллетенях еще двух кандидатов с таким же именем должны быть указаны их прежние имена и фамилии. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова, назвала выдвижение на выборы двойников Вишневского «издевательством», «безобразием» и «позорищем», призвав их снять свои кандидатуры с выборов.

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    Автор: Евлалия Самедова, Москва


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