Илья Пономарев о Трампе как орудии Путина и сценарии по захвату Украины — politeka.net

О тактике Путина по захвату Крыма, вторжению на Донбасс и организации срыва выборов в США, рассказал экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев.

О корыстности Путина и разворачивании войны

Путин рассчитывал, что президентом США будет Клинтон и пытался ее максимально ослабить. Он использовал Трампа, как орудие для того, чтобы спровоцировать протесты в Америке в момент победы Клинтон. Получилось так, что они переборщили и Трамп победил.

Если в случае с Крымом инициатива была лично от президента России, то в случае с Донбассом, этот замысел пришел снизу.

Изначально идея вторжения на Донбасс пришла к российскому диверсанту Гиркину, который поделися ей с руководителем президентской администрации Сергеем Ивановым. Он ревновал Суркова и Шольгу, которые провели захват Крыма и получили за это все медали. Он жаждал тоже чем-то отличиться. Путин в тот момент решил, что присоединение Крыма может быть выгодно и одобрил это предложение.

Эмоциональный фактор, связанный с Майданом, бегством Януковича и инстинктом политического самосохранения президента РФ послужил осуществлением сценария по захвату Крыма. Нужно было показать россиянам, что президент РФ по-прежнему контролирует ситуацию и перекрыть чем-то ошибку веры Путина в Януковича. Базы НАТО, бандеровцы, хунта – это все было придумано для того, чтобы обосновать этот шаг.

Если бы было оказано вооруженное сопротивление в 2014 году, то Украина смогла бы отстоять Крым.

Украина рано или поздно сможет вернуть Крым, и этот процесс будет крайне тяжелым. Тут не обойдется без российской власти и без опросов граждан Крыма.

Самое важное, чтоб в Украине начался идеальный экономический прогресс. Так как в России его нет, то рост украинской экономики будет перетягивать в свою сторону очень большое количество людей, которые остались жить на полуострове.

Если на протяжении первого путинского десятилетия экономика России возрастала, то сейчас РФ находится в стагнации.

Напомним, у Путина испугались наступления ВСУ на Донбассе.

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