IKEA запускает маркетплейс? — www.retail.ru

14 февраля 2019, 10:02 534 просмотра

Шведская компания IKEA задумалась о создании платформы для продажи продукции других брендов, сообщает Financial Times.

Генеральный директор Торбьорн Леф сообщил о том, что компания намерена «использовать все возможности, которые предлагает электронная коммерция

». Именно поэтому IKEA в настоящий момент изучает возможности для запуска онлайн-площадки, на которой будут представлены как товары компании, так и ее конкурентов.

Эксперты отмечают, что желание IKEA создать свой маркетплейс может являться своеобразным намерением следовать тенденциям на мировом рынке. В частности, Леф уверен в том, что в скором времени рыночное пространство окажется перед выбором между продажами на сайтах, принадлежащих одной компании и продажами на универсальных площадках наподобие Amazon.

«Мы постоянно исследуем свои возможности. Сейчас ведется работа по изучению других маркетплейсов, поскольку IKEA планирует не просто создать свой маркетплейс, а создать самую глобальную площадку для всего мебельного сектора. Пока что готовится запуск продаж товаров IKEA на посторонних сайтах. В дальнейшем мы планируем сделать IKEA еще лучше и еще сильнее», — рассказал Леф, не раскрыв, какие именно сайты станут партнерами компании.

Сотрудничество с существующими маркетплейсами должно стать проверкой перед запуском интернет-магазина, в котором покупатели могли бы найти товары только из мебельного сектора, но от разных производителей. Однако IKEA еще не общалась с конкурентными производителями мебели.

В настоящее время компания IKEA переживает множество изменений. Помимо тестирования лизинга мебели и продажи своей продукции на других сайтах (за пределами своего сайта), изменения также коснулись расположения стационарных магазинов, которые перемещаются из окраин в центры города, а также к сборке мебели, которую компания предлагает сделать на дому у клиента.

Ранее сообщалось о том, что в поезде Москва-Петербург появился фирменный вагон IKEA. Кроме того, компания извинилась перед Новой Зеландией, которую картографы забыли нанести на карты, продававшиеся в магазинах IKEA.

Недавно логистическая компания «СДЭК» запустила свой маркетплейс.

Виктория Станковская, Retail.ru

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