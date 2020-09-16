Игры разума. Благодаря COVID-19 израильские стартаперы ставят рекорды по привлечению инвестиций

16 сентября, 10:00

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Благодаря COVID-19 израильские стартаперы ставят рекорды по привлечению инвестиций (Фото: depositphotos)

Несмотря на разгулявшийся COVID-19, а то и благодаря ему, израильские стартаперы ставят рекорды по привлечению инвестиций в свои умные разработки. Украинцы в доле и в деле.

Роман Гольд, управляющий партнер израильской инвестиционной платформы JSCapital

СOVID-19 атаковал экономику сильных и слабых мира сего, но оказался бессилен перед индустрией израильских инноваций. В первом полугодии 2020‑го 308 местных стартапов привлекли $ 5,2 млрд инвесткапитала. Это почти на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Одним из стартап-открытий сезона пандемии стала израильская компания Binah.ai. В ее активе разработка платформы бесконтактного мониторинга жизненно важных медицинских показателей (пульс, давление, насыщенность кислородом, вариабельность сердечного ритма и т. д.). Инновация требует всего лишь фронтальной камеры смартфона.

Дэвид Маман, СЕО и сооснователь Binah. ai, поясняет, что новая технология эффективна в противостоянии с распространением коронавируса. Большая часть пораженных COVID-19 переносят болезнь без видимых симптомов, например, повышенной температуры. А ведь именно на нее «ловят» зараженных при входе в торговые центры, аэропорты, другие общественные места.

Но уровень насыщения кислородом, частота дыхания и сердечного ритма являются намного более точным индикатором наличия вируса. «Таким образом, мы добавляем этот слой прогнозирования, измеряя важные жизненные показатели менее чем за 30 секунд абсолютно без контакта», — говорит Маман.

Израиль, не имея полезных ископаемых, стал вкладывать в человеческий ресурс. В Израиле работает около 6 тыс. стартапов, из них 18 — «единороги», то есть компании с капитализацией свыше $ 1 млрд, — почетный консул Израи­ля в Западной Украине Олег Вишняков

В разгар пандемии стартап привлек $ 13,5 млн инвестиций, а за один только август подписал соглашения о стратегическом партнерстве с четырьмя японскими корпорациями, включая телеком-гиганта NTT и страхового лидера Sompo. Решение Binah. ai уже интегрировано более чем в 7 млн смартфонов. И этот стартап не единичный случай, а закономерность всей местной экосистемы.

Деньги не чахнут

Израиль — ключевой хаб инноваций планетарного значения. В стране функционирует более 500 инновационных департаментов и R&D-центров крупнейших международных корпораций — Amazon, Apple, Facebook, Google, Intel, Microsoft, Daimler, Honda, Hyundai, Renault Nissan, Mitsubishi, Bayer, Roche, Pfizer, American Express, Barclays, Citi, J. P. Morgan, Visa, Nike, Skoda, Tesla. Рука утомится писать, а глаз читать весь перечень транснациональных гигантов, уместившихся на территории государства размером в одну Сумскую область.

Результаты экзитов тоже говорят сами за себя: в первом полугодии 2020 года 53 израильских стартапа были поглощены за $ 5,83 млрд (или $ 6,99 млрд с учетом поглощения компании ForeScout, которое растянулось с февраля по август). В то же время все европейские экзиты за первое полугодие составили $ 4,36 млрд, включая сделки в Великобритании, Германии и Франции.

Очевидно, что израильский рынок манит не только корпорации, но и инвесторов, среди которых все больше частных лиц и семейных офисов. За первые шесть месяцев пандемии полтора десятка израильских венчурных фондов привлекли инвестиции общим объемом около $ 1,8 млрд.

Несмотря на этот денежный дождь, израильский IT-рынок недоукомплектован. Согласно исследованию Start-Up Nation Central и Israel Innovation Authority, здесь в относительно спокойном 2019‑м все еще гуляло 18,5 тыс. свободных вакансий. Это немаленькая кадровая дыра, если учесть, что всего в отрасли занято около 320 тыс. человек, то есть 9,2% всей рабочей силы Израиля.

Одно из решений проблемы кадрового голода — аутсорсинг и создание удаленных R&D-цент­ров. На сегодняшний день только в Украине около 15 тыс. IT-специалистов работают на израильские компании: Wix, Similarweb, MyHeritage, Payoneer, Playtika, Plarium и фармацевтический гигант Teva. За последние несколько лет Украина стала ключевым аутсорсинг-партнером Израиля, существенно опередив Индию, короля мирового аутсорсинга.

Например, украинская компания Sigma Software разрабатывает IT-решения для израильских стартапов уже более 10 лет.

«Один из наших клиентов в Израиле — стартап в сфере рек­ламных технологий — благодаря Sigma Software вышел на крупные компании, заинтересованные в приобретении их решения», — говорит Валерий Красовский, сооснователь и СЕО Sigma Software.

Еще один любопытный пример из опыта украинских разработчиков на израильской почве связан с самым востребованным в Израиле сектором — кибербезопасностью. Из 308 стартапов — героев эпохи коронавируса — 44 сделки приходится именно на эту сферу (здравоохранение — 37, финтех — 23; агротехнологии, фудтех, фармацевтика, индустрия — 4, электронная коммерция — в среднем по 10−15 сделок).

«В нашем случае мы стали не только партнером, но и соинвестором и соавтором самой идеи инструмента по отслеживанию и блокированию вредоносной рекламы», — поясняет Красовский.

Победить пандемию

Израильский инновационный бизнес прочно стоит на ногах, но и он уязвим. Вызванный пандемией кризис больно ударил по сфере IT. 294 стартап-компании из 414, участвовавших в опросе Israel Innovation Authority и ассоциации Israel Advanced Technology Industries, признались, что прекратили наем новых сотрудников. Около 100 компаний и вовсе сократили персонал. Но свято место пусто не бывает.

Например, гигант отрасли Facebook, несмотря на негативный тренд, арендовал еще два этажа в самом высоком небоскребе Израиля — Azrieli Sarona Tower, заплатив $ 13 млн за пять лет аренды. Очевидно, что потерявшим работу в небольших национальных стартапах найдется место в больших международных.

Дмитрий Бечуцкий, основатель и СЕО компании Stairway Soft, тоже не в восторге от того, что новые R&D стали открываться реже, а ряд израильских партнеров сузили деятельность. «С другой стороны, активизировались компании, уже работающие в Украине, поскольку remote [удаленная работа] уравнял всех независимо от локации», — говорит Бечуцкий.

Израиль научился стирать границы и делать погоду везде: в бедных и богатых странах, маленьких и больших корпорациях. В начале 2000‑х израильские программисты буквально вынудили американскую штаб-квартиру Intel отказаться от «мегагерцевой гонки» за тактовой частотой процессоров и перейти к новой стратегии, впоследствии названной right turn.

Важно адаптироваться к новым реалиям и увидеть в них возможности для прорыва, — Алена Новгородская, основательница и CEO компании Global Israeli Initiative.

Начиная с представленной в 2003 году платформы Centrino, все мобильные платформы Intel разрабатываются в Израиле. За время своего присутствия в этой стране Intel проинвестировал в создание здесь производственных мощностей более $ 20 млрд. Под эти капиталы было создано более 13,7 тыс. рабочих мест. В итоге Intel поглотил ряд местных стартапов. Крупнейшее поглощение в истории Израиля — компания Mobileye (разработчик систем безопасности автодорожного движения), за которую американский гигант выложил в марте 2017‑го $ 15,3 млрд.

Сегодня израильские технологические компании все чаще определяют глобальную повестку дня международных корпораций. Крупнейшие мировые бренды инвестируют в появление новых звезд. Так, 16 августа американская Lockheed Martin и Управление по иностранным инвестициям и промышленному сотрудничеству Израиля подписали новое соглашение, в рамках которого Lockheed Martin реинвестирует в израильские компании 35% объема всех израильских контрактов (на сегодня корпорация уже вложила в Израиль более $ 4,3 млрд).

Алена Новгородская, основательница и CEO компании Global Israeli Initiative, рассказывает НВ, что в период господства COVID-19 вынуждена была полностью заморозить офлайн-активность, которая заключалась в организации международных мероприятий и корпоративных туров на стыке Украина — Израиль. Но бездействие означает тихую смерть, и Global Israeli Initiative оперативно запустила онлайн-сервис лидогенерации для B2B-клиентов.

«Вызов пандемии состоит не только в преодолении последствий кризиса, важно адаптироваться к новым реалиям и увидеть в них возможности для прорыва, — резюмирует Новгородская. — В результате из всех израильских технологических компаний, с которыми мы работаем, всего 15% оказались не готовы к новой форме сотрудничества».

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