игры кончились — Новости политики, Новости России — EADaily

Известный российский блогер Борис Рожин (colonelcassad) накануне опубликовал заметку об англоязычной настольной игре «Next War: Poland», которая позволяет игрокам участвовать в некой «польско-российской войне», причём, Россию, судя по карте, представляет лишь Калининградская область.

«Рассматриваются различные сценарии конфликта — как не ядерные, так и с ограниченным обменом ядерными ударами. Никаких миниатюрок — только суровые фишки со схематичными натовскими обозначениями дивизий, бригад, батальонов и прочего», — отмечает блогер, уточняя, что подобные игры недешёвые — «средняя цена около 50−60 долларов за коробку и выше».

Редакция EADaily дополняет, что, судя по видеоинструкции «Next War: Poland», карта театра игровых боевых действий Польши с Россией обрывается на восточной границе стран Прибалтики и части Белоруссии, то есть в расчёт не берётся сама Российская Федерация, ограничиваясь эксклавом — Калининградской областью (на самой карте Калининградской области нет даже обозначения — Russia, просто указано — Kaliningrad). С ней и планируют «воевать» геймеры.



Эмблема настольной игры с флагами Польши и РФ.

Следует отметить, что последние несколько лет из уст польских военных экспертов участились заявления о уязвимости Калининградской области. В частности, экс-редактор польского издания «Новая военная техника» Максимилиан Дура писал о том, что «Балтийский флот не в состоянии контролировать морские транспортные пути на Балтике». Ранее публицист Мариуш Сельма из военного портала Dziennik Zbrojny доказывал, что армия Польши теоретически «через 48 часов будет в Калининграде». Также стоит отметить заявление мэра польского городка Прущ-Гданьский Януша Врубеля, который в эфире Radiogdansk.pl высказался о необходимости сохранения 49-го вертолётного полка, дислоцированного в окрестностях Прущ-Гданьского, поскольку:

«Воинская часть находится недалеко от Калининградской области, в случае какого-либо конфликта была бы очень полезна».

Все эти проговорки, а теперь уже и игры, говорят об одном — Запад ментально готовит своих граждан к тому, что Калининградская область — это объект, с которым придётся воевать, чтобы захватить. При этом, сознательно игнорируется ключевой постулат, что в случае любого рода нападения на российский эксклав «ответка» придёт из «большой России» в виде ракетных ударов, в том числе, как говорил не так давно Владимир Путин, по территориям, где расположены «центры принятия решений» по применению военных выпадов, угрожающих России.

Таким образом, Запад системно «выводит» Калининградскую область из состава России, делая это как на экспертном, так и на развлекательном уровне. Отсюда следует вывод, что в случае геополитической катастрофы в России Калининградской области, вознамерившей, например, стать эрзацреспубликой, уготована оккупация НАТО, в которой первую скрипку станет играть Польша.

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