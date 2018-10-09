Игроки сборной Украины лайкали в Инстаграме поздравления Путину (ФОТО)

Игроки сборной Украины Николай Матвиенко ( «Шахтер») и Артем Беседин («Динамо») поставили лайк под постом певца Тимати с поздравлением президента России Владимира Путина с Днем рождения

Соответствующие скриншоты были обнародованы в сети, передает «ДС».

В то же время, Беседин в комментарии «Трибуне» уже прокомментировал инцидент. «Возникла очень странная ситуация. То, что я поставил лайк этому фото, ничего не значит», — отметил он.

Также он добавил, что «я слушаю Тимати, и если присмотреться, то ставил лайки всем предыдущим его фотографиям. Не важно, кто там на фото. Я ставил лайк исполнителю, а не Путину или еще кому-то. Я не люблю ни Россию, ни Путина. Это бред. В моем поступке имеется никакой политики».

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