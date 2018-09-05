Игра на понижение: Почему в Украине может снизиться количество субсидиантов

Однако целостной программы по поводу того, какие категории населения следует лишать субсидий, у правительства нет. Потому получается, что порой принимается решение по какой-то группе лиц и тут же — отменяется.

СПОКОЙСТВИЕ, ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ!

Одним из примеров непоследовательности Кабмина является ситуация с потребителями без счетчиков газа.

«Сначала СМИ сообщили, что Кабинет министров Украины на заседании 22 августа отменил субсидии потребителям без счетчиков газа. Потом появились сообщения, что не приняли, а перенесли», — говорит Богдан ТЕРЗИ, аналитик ГК «Телетрейд».

Итак, Кабмин снял с рассмотрения проект постановления «О внесении изменений в пункт 3 постановления Кабинета министров Украины» от 6 августа 2014 г. №409. Указанный документ предлагал с 1 октября отменить льготы и субсидии на газ для потребителей, которые не установили счетчики самостоятельно, а также за счет государственного/местного бюджетов или собственных средств операторов газораспределительных систем, отказавшись в письменном виде. Причина переноса решения, скорее всего, кроется в том, что вот-вот начнется предвыборная гонка. И непопулярные решения накануне нее принимать равносильно тому, чтобы стать камикадзе.

субсидии Фото: АиФ в Украине

В тоже время, некоторые эксперты считают, что эта идея была хороша. В случае ее принятия у населения появился бы стимул для установления газовых счетчиков, что привело бы к экономии природного газа. Так полагает экс-министр ЖКХ считает Алексей КУЧЕРЕНКО. Однако, по его словам, правительство допустило ошибки и в нормах потребления, и в учете, и в правилах начисления субсидий. При этом, в конце декабря прошлого года был провален законопроект №5722-д «О внесении изменений в закон Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа» относительно порядка установления счетчиков бытовым потребителям природного газа». Документ обязывал облгазы устанавливать счетчики и конкретизировал порядок установки счетчиков каждому потребителю природного газа. Если бы его приняли, вопрос с установкой счетчиков был бы закрыт.

КТО «В ПРОЛЕТЕ»

Так что вопрос с теми, кто не установил счетчик, пока открыт. Но то, что Кабмин взял курс на сокращение количества субсидиантов, не вызывает сомнений. Так, постановлением Кабинета министров № 319 от 27.04.2016 внесены изменения в порядок предоставления льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. В нем, вчастности, идет речь о том, что право на получение субсидии наличными на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива предоставляется тем гражданам, чье жилье не обеспечено электро-, тепло- или газоснабжением для обогрева. При этом, если жилые помещения отапливаются одновременно несколькими способами (тепловая энергия и/или природный газ и/или электроэнергия), субсидия назначается и выплачивается только на один вид топлива.

Также известно, что благодаря новым правилам начисления жилищно-коммунальных компенсаций в 2018 г., потеря субсидии грозит семьям, которые имеют больше одного жилья или являются собственниками автомобилей. Государственную помощь отберут и у тех, кто в состоянии сам платить за жилье. Доходы от аренды теперь необходимо декларировать. Собственники авто, которые владеют своими транспортными средствами меньше пяти лет, тоже потеряют субсидии. Подобная участь ждет и владельцев квартиры площадью более 120 кв. м или дома более 200 кв. м.

На субсидии не стоит рассчитывать и украинцам, которые работают неофициально и «заробитчанам». Чтобы получать госпомощь, человек должен официально работать или состоять на учете в центре занятости.

Не могут претендовать на субсидии те, кто совершил покупки выше 50 тыс. грн. или получил наследство, выше этой суммы.

В случае, если субсидиант не укажет место работы и доходы, ему автоматически «засчитывают» доход в три прожиточных минимума – 5286 грн. Таким образом, под ударом оказывается каждый пятый-шестой получатель субсидии.

Вместе с тем, большинству субсидиантов – 80-85% – государственная помощь будет назначаться автоматически. Те, кто попадает под новые ограничения, должны пройти в органах социальной защиты переоформление субсидии.

ОТМЕНЯТЬ ИЛИ ОСТАВИТЬ?

Мнения экспертов по поводу того, что делать с субсидиями, разделились. Кто-то считает, что их нужно сокращать, кто-то – выступает за адресную помощь, а кто-то и вовсе за отмену.

Алексей Кучеренко считает, что Кабмин будет сокращать количество субсидиантов, пока не уменьшит до 15% от всех плательщиков за коммунальные услуги, и это правильно.

«Система субсидирования существует во всем мире. Это механизм поддержки малообеспеченного населения. Но главное при начислении — знать меру. Субсидии в цивилизованном мире и у нас – это разные вещи. Количество субсидиантов в Украине зашкаливает, это чуть ли не половина населения, тогда как в цивилизованных странах Европы – порядка 15%. Огромное количество субсидиантов – критерий неправильной политики Кабмина, это тупиковый путь», — подчеркивает эксперт.

В апрельском постановлении перечислены категории людей, которым больше не будут положены льготы. Это положение только начинает реализовываться. Основной удар население почувствует в декабре, когда придут платежки за ноябрь.

По мнению экс-министра ЖКХ, среди субсидиантов есть те, кто спокойно перживет отмену льгот. Их много. Но есть и те, которым субсидии и льготы очень нужны, новые критерии поставят их на грань выживания. Это будет социальный эксперемент, который характеризует спонтанную, непродуманную, дилетанскую работу Кабмина.

А вот Богдан СОКОЛОВСКИЙ, эксперт по энергетическим вопросам, полагает, что систему субсидий при оплате за газ нужно и вовсе отменить.

«Нужно установить справедливую, адеватную цену на природный газ, которую смогут платить все слои населения. Я против отказа в субсидировании одним и выдаче другим, потому что могут начаться брожения среди населения: почему им оставили, нам сняли? Лучше одним махом всем отменить», — уверен эксперт.

Тем не менее, большого социального бунта из-за отмены субсидий эксперт не прогнозирует, так как эти льготы положены в основном малообеспеченному населению, как правило, пассивному.

СПАСИТЕЛЬНАЯ МОНЕТИЗАЦИЯ

При этом президент Украинского аналитического центра Александр ОХРИМЕНКО отмечает, что лучше ввести адресную социальную помощь. Но для этого, по его мнению, нужно чтобы все, кто хочет получить субсидии или соцпомощь, заполнили декларацию, указали все реальные и скрытые доходы и имущество. А уже потом можно решать, нужна вам субсидия или нет.

По мнению А. Охрименко, часто в субсидии отказывают людям, которые действительно в ней нуждаются. А назначают жуликам и аферистам, официально не работающим, но имеющим громадные депозиты и имущество. Также эксперт предлагает не урезать субсидии, а радикально переделать систему субсидирования. Ее нужно монетизировать – платить деньгами на личный счет физлица. Это такая схема финансирования субсидий, при которой потребитель получает средства «живыми» деньгами на банковскую карту или наличными. Тогда получателю льготы будет выгодно экономить деньги, их можно будет использовать на продукты и лекарства.

И в правительстве давно поговаривают о необходимости введения системы монетизации льгот. В апреле прошлого года Украина обязалась перед МВФ до конца августа 2017 г. монетизировать субсидии, чтобы частные газовые трейдеры могли конкурировать с Нафтогазом. Однако реально монетизация стартовала лишь 22 января 2018 г. Сейчас механизм выплаты такой: из госбюджета деньги через местный бюджет переводятся на счета управлений социальной защиты, дальше — на счета предприятий ЖКХ. То есть, получатель денежной помощи не касается этих денег, а видит их в виде скидки в квитанции. Это раздувает расходы на субсидии из государственного бюджета, создавая почву для злоупотреблений системой со стороны государства, поставщиков коммунальных услуг, потребителей. Последних она не стимулирует экономить, что приводит к еще большим затратам при каждом росте цен на газ или электроэнергию.

Правда, в Украине идет «ревизия» имущественного и финансового положения получателей субсидий. В частности, внимательно изучается, кто именно проживает в домах и ведут ли эти люди совместное хозяйство. Ведь по новым правилам, которые действуют с 1 мая 2018 г., при начислении субсидии учитываются доходы только реальных обитателей жилища, а не всех зарегистрированных. Поэтому сегодня украинцы озабочены проблемой подтверждения факта, что люди, которые формально «прописаны» по их адрессу, не являются препятствием для получения субсидии. В результате оказалось, что в разных населенных пунктах требуют разные документы в качестве доказательства того, что неоторые из «прописанных» реально в доме не проживают.

Источник