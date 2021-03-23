IFC инвестирует в Украину $3 млрд: условие — реализация земельной реформы

Международная финансовая корпорация (IFC) планирует инвестировать в экономику Украины около $3 млрд до 2024 г.

Об этом рассказал председатель регионального представительства IFC в Украине Джейсон Пеллмар в интервью НВ.

«У IFC очень большие амбиции в отношении Украины. Хотя страна все еще находится в разгаре пандемии, уже видны шаги выхода из экономического кризиса. К счастью, экономика начала стабилизироваться и расти… Я считаю, что при стабильных макроэкономических показателях и активном внедрении реформ, IFC сможет инвестировать в экономику страны около $3 млрд до 2024 г», — сказал он.

Но, по словам Джейсона Пеллмара, есть предусловия — полная реализация земельной реформы.

«В настоящее время юридические лица не могут покупать земельные участки, а иностранцы не являются участниками рынка земли. В таких условиях речи о новых иностранных инвестициях в этом секторе быть не может. Названные факторы ограничивают возможность мобилизации крупномасштабных инвестиций в сельское хозяйство», — объяснил он.

Джейсон Пеллмар отметил важность отмены 19-летнего моратория на продажу земли. Но ограничения на количество земли, которая может быть продана, и ограничения на участие иностранцев влияют на экономические выгоды открытого рынка земли.

«Реформы проводят для того, чтобы получить определенный эффект — инвестиции в агросектор Украины, а также поддержку малых и средних фермеров, которые смогут правильно монетизировать свою землю и получить большую ценность», — добавил он.

Когда земля станет более ценной, по прогнозу эксперта, агрохолдингам придется работать более комплексно, развивать логистику и переработку.

«Сейчас очень легко реализовать сырье, продать пшеницу в контейнерах и отгрузить ее «с поля». Но этого недостаточно для того, чтобы достичь большего экономического результата. К примеру, никто не будет инвестировать в ирригацию на участке земли, у которого нет владельца. И в этом случае нужно владеть большим количеством земли, возможно, больше, чем десять тысяч гектаров», — объясняет Джеймс Пеллмар.

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