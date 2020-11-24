ICU улучшила прогноз падения ВВП Украины — Минфин

Группа ICU улучшила прогноз падения ВВП в 2020 году до 5% по сравнению с 5,7% в сентябре текущего года. Об этом пишет в Фінансовому тижневику ICU глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Сергей Николайчук.

Причина улучшения показателя

По словам эксперта, как и в большинстве стран мира, главным фактором резкого восстановления ВВП было ослабление карантина.

«В целом в 2020 году экономика сократится примерно на 5%. Это приведет к снижению ВВП ниже уровня 2018 года, однако по сравнению с большинством других стран экономика Украины продемонстрирует лучшую динамику», – заметил Николайчук.

Он подчеркнул, что Украина перешла от одних из самых жестких ограничений в мире в апреле – мае в достаточно мягкие условия в 3-м квартале. Это и стало важным фактором лучшей ситуации с динамикой ВВП по сравнению с большинством других стран.

«Также структура украинской экономики достаточно хорошо подстроена под текущий кризис (высокий удельный вес ИТ и сельского хозяйства, низкий удельный вес контактных услуг и т. д.). Условия торговли улучшились, макрофинансовая устойчивость существенно укрепилась благодаря проведению взвешенной монетарной и фискальной политики в предыдущие годы», – сообщил глава департамента.

По данным группы ICU, во время кризиса фискальные стимулы были относительно скромными и сосредоточены преимущественно на автоматических стабилизаторах и затратах на строительство.

Восстановление значительно притормозилось в течение квартала. Например, в сентябре показатели промышленного производства с учетом сезонности были несколько ниже, чем в июле, а объемы перевозок упали по сравнению с августом.

Кроме того, слабые показатели сельского хозяйства из-за позднего сбора урожая зерновых культур внесли значительный отрицательный вклад (около 1,5 п.п.) в динамику ВВП за 3-й квартал.

Прогноз

«Похоже, что импульс от открытия экономики уже иссяк, а дальнейший рост уже потребует других драйверов. Ведь новая вспышка covid-19 продолжает набирать обороты, свидетельствуя, что недавно введенный карантин выходного дня может быть заменен на более жесткие меры по всей стране», – подчеркнул Сергей Николайчук.

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С другой стороны, частное потребление продолжает активно расти, чему способствует возвращение доходов на допандемическую траекторию, а проекты «Большого строительства» компенсируют слабость частных инвестиций, о чем свидетельствуют данные строительства. Кроме того, монетарная политика остается относительно мягкой, поэтому ожидается значительный фискальный импульс в конце года, хотя и более низкий, чем предусмотрено законом о Государственном бюджете Украины.

«В итоге мы считаем, что рост ВВП Украины к предыдущему кварталу будет медленным и довольно шатким в 4-м квартале 2020 — 1-м квартале 2021 года, однако темпы все-таки будут положительными», — подытожил эксперт.

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