IBM призывает взыскать с Groupon 167 млн долларов за нарушение патентов, связанных с электронной торговлей

Корпорация International Business Machines (IBM) обратилась в присяжным в федеральном суде Делавэра с призывом взыскать 167 млн долларов с оператора электронной коммерции Groupon за использование запатентованной технологии без разрешения.

В IBM уверены, что компания Groupon нарушила патенты, в которых описываются базовые технологии электронной коммерции. Эти патенты уже были лицензированы компаниями Amazon, Facebook и Alphabet. Каждая из них заплатила от 20 до 50 млн долларов. Однако договориться о лицензировании с Groupon не удалось.

«Большинство крупных компаний получили лицензии на эти патенты, — приводит источник слова юриста IBM. — А Groupon — нет. Новичок отказывается брать на себя ответственность за использование этих изобретений».

IBM подала в суд на Groupon в 2016 году, обвинив в нарушении четырех патентов. Один из них касается так называемой технологии «единого входа», которая позволяет потребителям использовать учетную запись Facebook или Google на сайте магазина.

Компания IBM вкладывает значительные средства в исследования и разработки. За последние 25 лет она получила в США больше патентов, чем любая другая компания.

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