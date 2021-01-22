и свой бизнес поддержать, и с миром не поссориться

Помогая отечественному производителю, стоит действовать «с умом», чтобы не навредить украинским потребителям и международным партнерам

Кабинет министров утвердил законопроект, призванный усовершенствовать механизмы защиты национального производителя в условиях «распространения политики протекционизма в мире». Подробно ознакомиться с документом сможем только после его публикации на сайте Верховной Рады. Об основных же положениях информирует пресс-служба Минэкономразвития.

Принципиально: в ведомстве уверяют, что «предлагаемые изменения не противоречат соглашениям в рамках Всемирной торговой организации и международным договорам Украины в торгово-экономической сфере». А ведь именно за вероятное несоответствие международным обязательства нашей страны бизнес и экспертное сообщество больше всего критиковали предыдущие попытки формирования преференциальных условий для отечественного производителя.

Попытка №… Как, обновляя законодательство, не наступить на старые грабли?

Речь идет и о снятом с рассмотрения из-за отрицательного заключения профильного комитета ВР (по вопросам экономической политики) законопроекте №7206 «Покупай украинское, плати украинцам». И, прежде всего, о принятом в прошлом июле в первом чтении законопроекте №3739, предусматривающем введение дополнительного критерия в системе госзакупок — «уровня локализации производства». В соответствии с которым доступ к публичным торгам десятков разновидностей продукции машиностроения — трансформаторов, конденсаторов, автобусов, троллейбусов, автоцистерн, самосвалов, техники для железной дороги, — в производстве которых нет «украинской части», хотят запретить.

Так что, похоже, не случайно в день, когда правительство поддержало новую законодательную инициативу, Владимир Зеленский обратился к премьер-министру и председателю Верховной Рады с требованием обеспечить соблюдение международных обязательств Украины при внесении изменений в законодательство в сфере публичных закупок. Есть ли шанс «пробежать между капельками» и реально поддержать своего производителя — особенно, в нынешних кризисных условиях, — и «не нарваться» на судебные иски, штрафные санкции и расторжение много- и двусторонних договоров? И как при этом Украине может помочь зарубежный опыт? Ведь не секрет, что практически все развитые экономики, будучи, казалось бы, самыми горячими приверженцами безбарьерности в международной торговле, умудряются создавать «тепличные условия» для «своих» и ограничивать «чужаков».

Игорь Петрашко

«Весь мир применяет принцип протекционизма — защиты собственных производителей. В этом ракурсе мы также должны защищать своих производителей и экспортеров на международной торговой арене, тем самым повышая конкурентоспособность национальной экономики», — объясняет логику правительственных решений министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Для достижения этой цели, по его словам, и планируется внести изменения в Закон Украины «О внешнеэкономической деятельности».

Предлагается утвердить порядок защиты прав украинских производителей при проведении иностранными государствами антидемпинговых, антисубсидиционных или специальных расследований относительно импорта товаров украинского происхождения.

Утверждается порядок защиты прав и интересов страны в рамках ВТО и международных договоров Украины в торгово-экономической сфере.

Минэкономразвития предоставляется право на представительство и самопредставительство интересов Межведомственной комиссии по международной торговле в судах.

Разграничиваются механизм принятия Украиной мер в ответ на международно-противоправные деяния и/или недружественные действия иностранного государства в отношении нашей страны и процедура применения Украиной мер в ответ на дискриминационные действия иностранного государства или иного субъекта.

В Минэкономразвития уверяют: законопроект направлен на достижение целей раздела «Поддержка экспорта» Программы деятельности Кабинета министров и на выполнение Государственной программы стимулирования экономики.

Примерно такую ​​же благородную цель — с обещанным дополнительным ежегодным ростом ВВП на несколько процентов — декларируют и авторы резонансного законопроекта «О локализации». Почему же тогда еще на стадии подготовки к первому чтению и сразу после принятия и взятия за основу для дальнейшей доработки документ так неоднозначно восприняли в Украине и раскритиковали за ее пределами? И не постигнет ли та же участь и новые правительственные инициативы?

Главный риск законопроекта №3738, о котором напомнил в письме руководителям правительства и парламента президент — вывод процедур приобретения части товаров и услуг из-под действия Закона «О публичных закупках». «Это противоречит основной цели и принципам закона, а также может создать основу для проявлений коррупции, будет иметь негативное влияние на состояние международных отношений Украины, в том числе — с финансовыми организациями», — предостерегает глава государства.

Эксперты же напоминают, что Украина обязалась предоставлять равный доступ к рынку госзакупок на основе недискриминации и национального режима в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС и Соглашением ВТО о госзакупках. За это наши производители получили свободный доступ к рынкам почти полусотни государств, среди которых США, Великобритания, страны ЕС, Канада, Япония… И попытки на свое усмотрение покопаться в согласованных механизмах взаимного доступа к национальным рынкам могут существенно навредить украинским экспортерам. При этом еще неизвестно, компенсирует ли возможный плюс для внутреннего производителя, который получит преимущества на отечественном рынке, почти гарантированную потерю экспортной выручки из-за ответных действий наших международных партнеров. Не говоря уже об имидже страны.

А еще штрафы и судебные издержки. Ведь США, ЕС и другие участники упомянутой ВТОшного Соглашения — и к гадалке не ходи — станут судиться против нас в рамках механизма разрешения споров ВТО. И что с того, что рассмотрение таких дел, как правило, длится годами?.. Это будут годы политического и экономического похолодания в отношениях Украины с зарубежными партнерами. По крайней мере, с частью самых влиятельных из них. К тому же, Евросоюз может параллельно воспользоваться скорой процедурой урегулирования споров в рамках Соглашения об ассоциации.

Впрочем, возможность подробнее поговорить о возможных последствиях — отрицательных и положительных — принятия проекту «о локализации» получим, анализируя доработанную редакцию, когда парламент определится с датой рассмотрения документа во втором чтении.

Мир меряется преференциями. Как Украина воспользоваться шансом и «дров не наломать»?

Новые правительственные инициативы — по крайней мере, судя по презентации Минэкономразвития, — подобных рисков не содержат. Ведь вряд ли кто-то будет считать нарушением правил международной торговли утверждение механизмов реагирования на нарушения со стороны других участников, а также санкции, о вероятности введения которых будут заранее знать и партнеры, и представители управленческих структур международных торговых и финансовых организаций. То же касается и права любой страны «иметь в загашнике» четкий алгоритм отстаивания интересов и защиты прав национальных производителей на международных рынках.

1. Украина – последовательна и предсказуема

Тарас Козак

“Намерение государства взять не себя больше обязательств по защите национального производителя можно только приветствовать. Хоть об экономической, организационной, юридической, хоть о промо поддержке идет речь, — отмечает в комментарии Укринформу президент Инвестиционной группы «Универ» Тарас Козак. — Но. Важно соблюдать общепризнанные «правила игры». И, прежде всего, не выходить за пределы обязательств, взятых и перед партнерами по ВТО, и по двусторонним соглашениям, и перед международными финансовыми институтами. Если мы хотим что-то изменить, надо заранее коммуницировать с партнерами, а не ставить их перед фактом: вот мы, мол, приняли такой закон и теперь не можем действовать иначе. К сожалению, так случается довольно часто».

Поэтому, по мнению эксперта, чтобы избегать негативной реакции вроде той, которую мы получили после обнародования первой редакции законопроекта о локализации, о каких-либо новые инициативы должны заранее информировать основных партнеров. Это означает, что страна последовательна и предсказуема.

2. Украина — гибкий и сильный игрок

В то же время «парад протекционизма», который проходит на мировой арене в последние годы, — это шанс что-то реально изменить не в одностороннем порядке, а по согласованию с партнерами. Так Украина сможет ликвидировать отдельные дисбалансы, на которые согласилась при подписании торговых соглашений. В том числе, и с Евросоюзом, который часто прибегает к «законному» квотированию украинской продукции. Когда-то такие дискриминационные, по оценкам некоторых экспертов, условия были результатом компромиссов. Сейчас договоренности вполне реально изменить. Что может быть частью уже новых, более выгодных для нас, компромиссов. Ведь в изменении правил игры заинтересованы и другие игроки.

«Дело в том, что в мировой торговле протекционизм в отношении внутренних рынков становится все более заметным, в отличие от «курса на глобализацию», господствовавшего еще лет десять назад, — говорит Козак. — Сейчас вектор изменился. Что будет дальше — сказать сложно. Ведь крупнейший международный игрок — Соединенные Штаты — возможно, изменят политику в связи со сменой президента. Прежде всего, важно, какими будут экономические отношения между США и Китаем. Что будет влиять, в том числе, и на Украину. Если будут массовые пересмотры правил — в том числе и со стороны ВТО — тогда, конечно же, и для Украины откроется окно новых возможностей. Хотя возникнет и больше угроз «, — прогнозирует экономист. Чтобы оперативно на них реагировать, надо быть гибким и одновременно — сильным игроком, который умеет защищать собственный интерес. И на внутреннем и на внешних рынках.

3. Украине, прежде всего, нужно навести порядок «в собственном доме»

Однако, по мнению экспертов, реально помочь отечественному бизнесу можно не путем ограничений деятельности иностранцев в Украине, а завершив формирование цивилизованных внутренних «правил игры», о чем мечтаем и говорим не одно десятилетие. «Речь идет о наведении порядка с правоприменением, верховенством права, защитой инвесторов, — объясняет Тарас Козак. — Потому что пока бизнес куда больше страдает от отсутствия в стране порядка, чем от каких тарифных ограничений или иных трудностей и перипетий международной торговли. Никакие протекционистские меры не будут работать, пока какой-то (условный) майор может прийти и остановить работу всей компании, заблокировав ее счета и открыв уголовное производство. Которое, вполне вероятно, так и не будет завершено. И при этом годами будет мешать бизнесу работать на международной арене. Ведь, оценивая потенциальных партнеров, прежде всего, проверяют, не являются ли они фигурантами уголовных дел и скандалов». Если хотим, чтобы наша экономика была конкурентоспособной, должны урегулировать все эти вопросы. По словам господина Козака, преодоление коррупции и формирование (хотя бы относительно) честной судебной системы — станут наибольшей помощью от государства и национальному бизнесу, и зарубежным инвесторам.

4. Украина должна учиться — на своих и на чужих ошибках

Пока сильные (и не очень) экономики мира, прикрываясь коронавирусными вызовами, ограничивают доступ на свои рынки иностранных игроков, аналитики Всемирного банка и МВФ бьют тревогу. Они считают политику протекционизма главной виновницей «торговых войн» и вероятной причиной еще более глубокой рецессии глобальной экономики. Как отмечается в совместном отчете BCG и HSBC, подготовленном для лидеров «Большой двадцатки», если правительства не откажутся от протекционистских мер в торговле, включая введение новых пошлин, мировая экономика к 2025 году потеряет 10 триллионов долларов!

“Введение тарифных и нетарифных барьеров препятствует развитию промышленной кооперации и обмену технологиями. А закрытый рынок не стимулирует конкуренцию, следствием чего становится снижение качества и замедление введения инноваций. Некоторые исследования показывают, что в среднесрочной перспективе протекционизм приводит к снижению внутреннего производства, производительности и инвестиций», – говорится в отчете Global Dynamics.

Также это негативно влияет на уровень конкуренции на внутренних рынках. Отсюда — дополнительные проблемы для потребителей, ведь стоимость товаров и услуг в неконкурентной среде рано или поздно растет.

Хотя в случае с развивающимися странами, в краткосрочной перспективе положительный эффект протекционистских мер также возможен. Ведь это действительно стимулирует развитие национального производителя и активизирует внутренний спрос. Но для этого надо поддерживать не старые и немодернизированные области, продукцию которых на международных рынках и показать стыдно. И не сырьевые, экспорт которых вроде бы и интересует иностранцев, но фактически не приносит стране никакой добавленной стоимости. Надо создавать преференции для инноваций. И в этой связи, по примеру успешных стран Восточной Азии, эксперты говорят о таких мерах:

временной защите новых отраслей промышленности и новых продуктов для мирового рынка;

сохранении конкуренции на внутреннем рынке;

значительных инвестициях в образование (продуманная промышленная политика

активном сотрудничестве между производителями и локальными поставщиками;

распространении технологий для максимизации переданных знаний.

Подытоживая: задача Украины — определиться с приоритетами. Или мы хотим добиться большего присутствия наших экспортеров на международных рынках. Или пожертвовать их интересами ради преференций «для своих» на внутреннем. А лучше, пожалуй, найти “золотую середину”.

Владислав Обух, Киев

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