И.Кива: Украине нужен закон и порядок

цей матеріал доступний українською

Политик подчеркнул, что речь о повышении тарифов не может идти, пока не будут подняты социальные стандарты.

фото poltava.to

Нынешняя власть уничтожила промышленность, развалила страну и довела народ до нищеты, заявил председатель Социалистической партии Украины Илья Кива на вече «Остановим геноцид» против повышения тарифов и необоснованных отказов выплачивать субсидии в Чернигове.

Об этом сообщает пресс-служба СПУ на официальном сайте.

«Страна уничтожена, растерзана и развалена. Сегодня народ Украины разделен по языковому принципу, а также по религиозному. На своей земле мы больше не чувствуем себя людьми. Нас втаптывают в грязь», — сказал он.

Политик подчеркнул, что нынешняя власть и все предыдущие президенты виновны в сложившейся ситуации и должны понести ответственность за это.

«У нас был хлеб, земля, будущее. Все это у нас забрали, называя это «реформами», «улучшением жизни». Сегодня власть высасывает последние деньги народа, необоснованно повышая тарифы, в том числе и на газ», — сказал глава СПУ.

Он также добавил, что речь о повышении тарифов не может идти, пока в стране не будут подняты социальные стандарты.

По его словам, Украине нужен закон и порядок для возрождения страны. Кроме того, нужно разорвать отношения с МВФ, которые загоняют страну в долговое рабство, национализировать стратегические объекты и ввести справедливую систему наказания.

«Сегодня заводы-гиганты, которые обеспечивали жизнь городов, наполняли бюджет страны, «кормят» отдельных олигархов. Национализация стратегических объектов, позволит нам справедливо распоряжаться природными ресурсами и устанавливать соответствующие тарифы», – подчеркнул И.Кива.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Источник