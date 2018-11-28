Хваленое оружие России: выяснилась опасность ударов по Украине — Обозреватель

Россия в случае обострения конфликта в Азовском море Россия, судя по ее хвастовстве, якобы может применить пять типов вооружений.

Об этом пишет The National Interest. В список вошли следующие позиции: кибероружие, ракетные системы класса «земля-воздух», использование «вежливых людей», артиллерия и летательные беспилотники.

В то же время, отмечается, что мощь российского вооружения все-таки сильно преувеличена пропагандой в этой стране. Также сделан акцент на том, что экономика России не может поддерживать военно-оборонительный комплекс на надлежащем уровне.

Оружие России

Факты — ICTV

При этом указывается, что украинская оборонная промышленность вскоре может восстановить собственные основные возможности.

«Из-за западной сдержанности относительно передачи летального оружия Киеву, а также тяжелой экономической ситуации в Украине нет очевидного пути преодоления военных преимуществ России вдоль границы», —

утверждает автор.

Как сообщал OBOZREVATEL, после инцидента 25 ноября, когда корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против кораблей ВМС Украины, захватив три судна. На борту было трое раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ.





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