Худшее позади? Чего ждать в 2019 году — прогнозы экспертов — 365info.kz

Пора уже делать правильные выводы и перестраивать экономику. Экспорт сырья скоро перестанет давать сверхприбыли.

В 2019 ожидается нефтяной коллапс и снижение мировой экономики. Но благодаря накопленным запасам мы выстоим, считают эксперты. Однако выигранное время следует употребить с умом — на модернизацию экономики. Иначе следующий виток может быть чреват катастрофическими последствиями.

Нефтяные цены уже не так страшны

Экономист Айдархан Кусаинов перспективы 2019 года оценивает вполне оптимистично. Хотя определенные трудности будут иметь место, серьезной концентрации проблем можно не опасаться. Тем не менее, выигранное время нужно использовать с умом, иначе позже бедствия могут обрушиться уже снежным комом.

Эксперт отметил, что

сейчас нефтяные цены уже не так сильно влияют на нашу жизнь, как раньше

Особенно это касается курса доллара, поскольку мы перешли в свободно плавающий режим.

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— Мы достаточно серьезно дедолларизовали собственное сознание. Привыкли к волатильному курсу, цены уже существенно не реагируют на него. Просто нет психологического фактора, — заявил он.

Соответственно, даже если цены на нефть будут слабыми, сильной реакции можно не бояться, в отличие от прошлых.

— Сам плавающий режим позволяет широко абсорбировать колебания нефтяных цен. Поэтому если раньше мы говорили, что они серьезно влияют на экономику страны, сейчас этого нет, — утверждает Кусаинов.

Время у нас еще есть. Но уже не так много

Хотя некое влияние все-таки будет.

— Темпы роста у нас будут ниже, чем в 2018 году. В формате старой экономики вообще серьезного роста быть не может. Равновесный долгосрочный потолок темпа роста в районе 3-3,5%, — считает эксперт.

А потолок этот низок, потому что так и не создана качественно новая экономика, сказал Кусаинов. Хотя может последние инициативы президента «отзовутся» в 2019 году.

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Цифры 2018 года, которые этот рубеж превышали, экономист объясняет следующим образом.

В 2015-2016 рост несколько замедлился. А затем в 2017-2018, наоборот, ускорился, так что получились своеобразные качели. Теперь же возвращается к точке равновесия, которая и составляет вышеупомянутые 3-3,5%.

Экономист Алмас Чукин тоже отмечает замедление мирового роста экономики, который отразится и на нас.

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— Трудно вычислять вероятность, но в основном бытует мнение, что начнется к середине 2019 года. Мировая экономика росла слишком долго, так не может продолжаться. Она должна замедлиться, — заявил Чукин.

Экономист считает, что подготовка к трудным временам у нас идет в верном направлении.

— Мы все делаем правильно с точки зрения финансово-экономической и налоговой политики. Другое дело, что за счет накопленных доходов с прошлых лет. Но

лет пять «непогоды» можем перестоять,

— сказал он.

Однако накопленные ресурсы тоже не вечны и

через эти несколько лет у нас должна быть уже совершенно другая экономика,

считает Чукин. Как и многие другие экономисты, он утверждает, что следует избавляться от сырьевой зависимости.

— У нас была достаточно высокая рождаемость, сейчас подрастает новое поколение и им нужны рабочие места. А нефть добывать много людей не надо. Поэтому

главная угроза в том, что пока не получается реформировать суть экономики,

— сказал экономист.

Многое все еще зависит от рубля

Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum, тоже в первую очередь отмечает зависимость нашей экономики от экспорта сырья. Хотя и привел пример, что

машиностроение в общем объеме промышленного производства продолжает расти

— Большинство рисков для экономики происходит от изменения цен на сырье, а именно в первую очередь на металлы и нефть. Цены на сырье растут второй год подряд, соответственно средняя цена продажи экспортной продукции также растет, несмотря на локальные негативные тренды, — сказал он.

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Тем не менее, считает Капустянский, есть риск, что в 2019 году краткосрочное снижение цен может стать уже среднесрочным.

Основная и глобальная причина – торговая война между Китаем и США

Что чревато потенциальным снижением спроса на сырье.

— Однако, учитывая решение активизировать торговые переговоры между США и КНР и ввести мораторий на новые взаимные пошлины на 90 дней, есть надежда, что полномасштабной войны удастся избежать, — отметил он.

Сергей Лысаков, руководитель Центра аналитической информации, отметил, что

помимо внешних перед нашей экономикой не первый год стоят внутренние вызовы

Среди них эксперт назвал слабую диверсификацию экономики, слабость внутренних институтов и низкий потребительский спрос внутри страны.

— Бедность большинства населения ограничивает внутренний спрос, который не способен стать источником внутреннего развития экономики.

В случае существенного замедления темпов роста экономики реальные доходы населения резко замедлятся

Оценки Всемирного банка демонстрируют, что Казахстан так и не смог по уровню бедности вернуться к показателям 2013 года, которые были наилучшими за последние 20 лет, — заявил он.

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Что касается внешних, к упомянутым ранее он добавил риск волатильности валют членов ЕАЭС при использовании их в торговых взаиморасчетах. Определяющим в данном случае будет динамика рубля.

Окончание следует

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