Huawei принял участие в конференции E-commerce Day

На конференции E-commerce Day Huawei представил свое видение развития цифровой экономики и электронной коммерции в Узбекистане.

Сегодня, 18:00

Технологии

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Компания Huawei приняла участие в конференции E-commerce Day, организованной Ассоциацией электронной коммерции Узбекистана в качестве официального партнера. Мероприятие стало площадкой для обсуждения путей развития электронной коммерции в республике для представителей интернет-провайдеров, ритейла и электронной торговли, а также для людей, занятых в сфере IT и инноваций. Спикеры из России, Беларуси, Украины, Китая, США и Узбекистана поделились своим опытом и реальными примерами развития электронной коммерции.

Huawei представил свое видение развития цифровой экономики и электронной коммерции в Узбекистане. Компания продемонстрировала функциональность и возможности телекоммерции на базе IP-телевидения, которые позволят развить рынок для мобильных и фиксированных операторов связи и создать удобную платформу коммуникаций для всех потребителей.

По словам Даврона Азизова, директора департамента корпоративных коммуникации Huawei в Узбекистане, компания видит развитие электронной коммерции в республике за счет создания и построения мобильной широкополосной связи. Это позволит максимально покрыть все населенные пункты Узбекистана высокоскоростным и доступным интернетом.

«В связи с этим компания ведет характерные переговоры с государственными органами для продвижения инновационных решений, которые позволят на базе существующих сетей построить надежную сеть для пользователей, тем самым позволяя им стать частью цифровой экономики в нашей стране, даже в самых отдаленных районах. Одним из примеров является решение Huawei Rural Star, преимуществом которого являются быстрая развертываемость, использование солнечных панелей вместо дизельных генераторов, низкие затраты на установку, а также быстрая окупаемость», — отметил Даврон Азизов.

В этом году в рамках Дня инноваций Huawei совместно с UMS впервые продемонстрировали и ввели в эксплуатацию в Узбекистане технологию Rural Star. Таким образом они предоставили связь в населенном пункте Сина в Денауском районе Сурхандарьинской области.

На сегодняшний день уровень проникновения домашней широкополосной и мобильной широкополосной связи во всей Центральной Азии является достаточно низким. Средний уровень в регионе составляет всего 34%.

Передовая инфраструктура ИКТ — это стимул для экономического роста и создания интеллектуального мира. Выпущенный в этом году «Глобальный индекс сетевого взаимодействия» компании Huawei показывает, что двадцатипроцентное увеличение инвестиций в инфраструктуру ИКТ может привести к росту ВВП на 1% и производительности на 20%.

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