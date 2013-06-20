Huawei представила самый тонкий в мире смартфон Ascend Р6

Китайская компания Huawei представила в Лондоне свой новый флагман Ascend P6. Спрос на новинку уже дал о себе знать: еще до анонса Huawei Ascend P6 зарезервировали более 2 млн пользователей. Таким образом, объемы предзаказов на смартфон окажутся не меньше этой цифры, передает «Россия 24».

Девайс оборудован дисплеем на 4,7 дюйма IPS+ с разрешением 1280х720 точек, защищенным стеклом Gorilla Glass. Вычислительные мощности представлены чипом Huawei K3V2 с 4-ядерным процессором Cortex-A9 с частотой 1,5 ГГц и 2 Гб оперативной памяти.

Под файлы пользователя и под программы в Ascend P6 отводится 8 гигабайт пространства, но при желании емкость расширяется за счет слота для карт MicroSD.

Ascend P6 оборудован камерой 8 Мп с BSI-сенсором, вспышкой, f/2.0 и HDR, а фронтальная камера в устройстве 5-мегапиксельная. Основная камера способна снимать в режиме «макро» с расстояния 4 см.

В гаджете есть Wi-Fi, Bluetooth, HSPA, поддержка звука Dolby Digital Plus. Аккумулятор в смартфоне на 2000 мАч, а весит устройство всего 120 граммов. Работать Huawei Ascend P6 будет с Android 4.2.2 Jelly Bean и фирменным интерфейсом Huawei Emotion UI.

Одной из особенностей смартфона является его толщина, которая составляет 6,18 мм. Huawei называет свой гаджет «самым тонким смартфоном в мире». Для сравнения: толщина iPhone 5 — 7,6 мм, Galaxy S4 — 7,9 мм, HTC One — 9,3 мм, Alcatel One Touch Idol Ultra — 6,45 мм.



Ascend P6 поступит в продажу в Европе в июле и будет стоить 449 евро без контракта через операторов Vodafone, Telefonica, Orange, H3G, O2, Carphone Warehouse, TalkTalk, Media Markt & Saturn, TIM и через онлайн-магазины Amazon и CDiscount.

Украинская цена пока не объявлена. В августе новинка поступит на рынки более 100 стран. Смартфон будет поставляться в магазины в корпусах трех цветов: черного, белого и розового. К концу года Huawei обещает выпустить версию аппарата с поддержкой сетей LTE.

По данным IDC, в январе-марте 2013 г. китайская Huawei поставила на рынок 9,9 млн смартфонов, пропустив вперед себя лишь Samsung, Apple и LG.

Huawei Technologies Co. Ltd. — одна из крупнейших китайских компаний в сфере телекоммуникаций. Основана в 1987 г. бывшим членом Народно-освободительной армии Китая Жэнь Чжэнфэем. В 2012 г. бизнес компании продемонстрировал устойчивый рост, объем продаж составил 220,19 млрд юаней (35,35 млрд долл.), чистая прибыль достигла 15,38 млрд юаней (2,47 млрд долл.). В ближайшие пять лет эксперты компании прогнозируют среднегодовой темп роста в 10%.