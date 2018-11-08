Huawei предлагает передовые решения для развития электронной коммерции в Узбекистане

Компания Huawei приняла участие в конференции «E-commerce Day», организованной Ассоциацией электронной коммерции Узбекистана в качестве официального партнера. Конференция стала площадкой для обсуждения путей развития электронной коммерции в Узбекистане для представителей провайдеров услуг для интернет-торговли, ритейла и электронной торговли, а также для представителей в сфере IT и инноваций. Спикеры из России, Беларуси, Украины, Китая, США и Узбекистана поделились своим опытом и реальными примерами развития электронной коммерции.

Компания Huawei в рамках мероприятия представила свое видение развития цифровой экономики и электронной коммерции в Узбекистане, а также продемонстрировала функциональность и возможности теле-коммерции на базе IP-телевидения, которые могут позволить развить свой рынок для мобильных и фиксированных операторов связи и создать удобную для всех потребителей платформу коммуникаций.

По словам Даврона Азизова, директора департамента корпоративных коммуникаций Huawei в Узбекистане, компания видит развитие электронной коммерции в Узбекистане, в первую очередь, в создании и построении мобильной широкополосной связи, которая позволит максимально покрыть все населенные пункты Узбекистана высокоскоростным и доступным для людей интернетом.

«В связи с этим компания ведет переговоры с государственными органами для продвижения инновационных решений, которые позволят на базе существующих сетей построить надеждую сеть для пользователей, тем самым позволяя им стать частью цифровой экономики в нашей стране, даже в самых отдаленных районах. Одним из таких решений является Huawei Rural Star, преимуществом которого являются быстрая развертываемость, использование солнечных панелей вместо дизельных генераторов, низкие затраты на установку, а также быстрая окупаемость» — отметил Даврон Азизов. Необходимо отметить, что в этом году Huawei совместно с UMS в рамках «Дня Инноваций» впервые продемонстрировали и ввели в эксплуатацию технологию Rural Star в Узбекистане, тем самым, предоставив связь в населенном пункте Сина, Денауском районе Сурхандарьинской области.

На сегодняшний день уровень проникновения домашней широкополосной и мобильной широкополосной связи во всей Центральной Азии является достаточно низким. Средний уровень проникновения широкополосной сети в регионе составляет всего 34%. Передовая инфраструктура ИКТ — это стимул для экономического роста и создания интеллектуального мира. Выпущенный в этом году Глобальный Индекс Сетевого Взаимодействия компании Huawei показывает, что 20% увеличение инвестиций в инфраструктуру ИКТ может привести к 1% росту ВВП и увеличению производительности на 20%.

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