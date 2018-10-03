Huawei начала сотрудничество с AliExpress Tmall

Huawei объявила о своем сотрудничестве с торговой онлайн-площадкой AliExpress Tmall. Данное партнерское соглашение позволит популярной торговой площадке получить эксклюзивный доступ к новинкам, дополнительным скидкам и подаркам.

Электронная коммерция активно развивается во всех регионах мира. Будучи лидирующим брендом смартфонов в России, Huawei уделяет пристальное внимание развитию всех каналов продаж и улучшению обслуживания клиентов. Сотрудничество с Tmall поможет Huawei не только усилить каналы сбыта и расширить ассортимент доступных российским покупателям моделей устройств, но и ускорит развитие экосистемы бренда.

Страница магазина Huawei.

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