Вы здесь: Главная / E-commerce / Huawei начала сотрудничество с AliExpress Tmall

Huawei начала сотрудничество с AliExpress Tmall

E-commerce 03 Окт 2018
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Huawei объявила о своем сотрудничестве с торговой онлайн-площадкой AliExpress Tmall. Данное партнерское соглашение позволит популярной торговой площадке получить эксклюзивный доступ к новинкам, дополнительным скидкам и подаркам.

Электронная коммерция активно развивается во всех регионах мира. Будучи лидирующим брендом смартфонов в России, Huawei уделяет пристальное внимание развитию всех каналов продаж и улучшению обслуживания клиентов. Сотрудничество с Tmall поможет Huawei не только усилить каналы сбыта и расширить ассортимент доступных российским покупателям моделей устройств, но и ускорит развитие экосистемы бренда.

Страница магазина Huawei.

Источник

← Николаевская Могилянка открывает «Школу юных бизнесменов» Магазин Huawei на площадке AliExpress Tmall →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top