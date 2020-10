Хроника пандемии: Роналду инфицирован коронавирусом | Коронавирус SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW

С начала пандемии новый коронавирус SARS-CoV-2 выявлен почти у 38,2 млн жителей планеты. От последствий инфекционного заболевания COVID-19, вызываемого этим вирусом, скончались более 1,08 млн человек. DW следит за событиями понедельника, 13 октября (время московское).

++22.15++

Россияне при въезде в Беларусь обязаны предоставить справку об отсутствии коронавирусной инфекции. В соответствующем постановлении белорусского правительства указывается, что справка, которая подтверждает отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19, может быть оформлена на русском, белорусском или английском языках. Тест должен быть сделан не позднее 72 часов до даты пересечения границы Беларуси.

++21.35++

Власти Пекина ограничили число въезжающих в город. Как сообщили китайские государственные СМИ, теперь оно составляет не более 500 человек в день. После частичного возобновления международных пассажирских рейсов 3 октября Пекин принял 46 прямых рейсов и 6870 пассажиров, у двоих из них обнаружился коронавирус.

++20.35++

Международная космическая станция

В российском Центре подготовки космонавтов им Юрия Гагарина исключили возможность проникновения коронавируса на Международную космическую станцию. Об этом заявили в пресс-службе ЦПК в связи с намеченным на 14 октября запуском пилотируемого корабля «Союз МС-17» к МКС. При этом никаких специальных нестандартных санитарных мер при подготовке экипажа не принималось — космонавты и астронавты соблюдали обычный масочный режим и изоляцию.

++19.35++

В Великобритании число скончавшихся в результате заражения COVID-19 выросло на 143 и превысило 43 000. Это самый высокий прирост за день с июня. Кроме того, за сутки было зафиксировано 17 234 новых случаев заражения, что на несколько тысяч больше, чем в понедельник.

++19.15++

Евросоюз заплатит американскому концерну Gilead более 1 млрд евро за поставку медикамента Remdesivir, сообщает Reuters. На прошлой неделе Еврокомиссия заключила с Gilead договор о том, что в ближайшие полгода в ЕС будет поставлено 500 тысяч упаковок ремдисивира, используемого при уходе за пациентами с COVID-19.

Протест в Берлине против ограничительных мер 10 октября

++18.50++

В Берлине зафиксирован максимум новых случаев заражения коронавирусом за день — 706. Накануне этот показатель составил 252. По вторникам в статистику нередко попадают случаи заражения, зафиксированные в выходные, отмечает телеканал ntv. В общей сложности в столице Германии насчитывается 19 033 случаев заражения.

++18.15++

Власти Греции продлили разрешение на въезд россиян до 25 октября, при этом квота по-прежнему составляет 500 человек в неделю, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на греческую газету Nea. Греция открыла границу для российских туристов 7 сентября на две недели, после чего решение было продлено до 5 октября. Для въезда в Грецию россияне должны предоставить отрицательный тест на COVID-19.

Криштиану Роналду заразился коронавирусом

++17.36++

Нападающий итальянского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду заразился коронавирусом, сообщила Португальская федерация футбола. Футболист чувствует себя хорошо, заболевание протекает без симптомов. Он должен был участвовать в матче против Швеции 14 октября.

++17.14++

Правительство Украины продлевает карантинные меры в стране до конца года. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на внеочередном заседании кабинета министров. Премьер назвал это решение «наиболее действенным механизмом» противодействия коронавирусу и анонсировал некоторые изменения. В частности, сокращено разрешенное количество граждан на одном публичных мероприятиях, а в регионах с соответствующими ограничениями спортивные мероприятия будут проходить без зрителей (в случае международных могут быть сделаны исключения).

++16.40++

В Швеции общее число зараженных коронавирусом превысило 100 тысяч (1000 654). В результате заражения скончались 5899 человек — больше, чем в других скандинавских странах. При этом в последние четыре дня в Швеции было зафиксировано 2203 случая заражения.

++16.18++

Мировая экономика справляется с последствиями пандемии лучше, чем ожидалось, считает Международный валютный фонд (МВФ). Согласно его данным, в этом году уровень падения мировой экономики может составить около 4,4%, что на 8 процентных пунктов больше, чем прогнозировалось в июне. «Мы ожидаем несколько наименее сильную, но все-таки глубокую рецессию», — пояснила шеф-экономист фонда Гита Гопинат.

В Италии вводят новые ограничения

++15.40++

Протест против ограничительных мер в Риме, 10 октября

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте ужесточает меры борьбы с распространением коронавируса. В частности, на срок 30 дней запрещены вечеринки в ресторанах, клубах и под открытым небом, ресторанам разрешается обслуживать гостей только до 21.00, а в праздновании свадеб могут участвовать не более 30 человек. Кроме того, запрещаются непрофессиональные занятия такими контактными видами спорта, как футбол. Рекомендуется воздержаться от частных вечеринок и носить защитные маски дома в случае присутствия гостей.

В Италии в последнюю неделю в два раза выросло число новых случаев заражения коронавирусом. В частности, 10 октября был зафиксирован суточный прирост в 6000 случаев.

++15.05++

Глава германского Федерального ведомства по охране конституции (BfV) Томас Хальденванг (Thomas Haldenwang) инфицирован коронавирусом. Тест был проведен накануне, Хальденванг работает из дома, рассказала представитель ведомства. 60-летний Хальденванг возглавляет разведслужбу BfV с 2018 года.

Нидерланды ужесточают меры против COVID-19

++14.25++

Правительство Нидерландов планирует ужесточить в стране меры борьбы с коронавирусом. Премьер-министр страны Марк Рютте и министр здравоохранения Хуго де Йонге проведут вечером пресс-конференцию на тему соответствующих изменений. Государственный телеканал NOS сообщает со ссылкой на источники в правительственных кругах, что планируются, в частности, закрытие кафе и ресторанов, а также запрет на продажу спиртного по вечерам. Кроме того, могут запретить приглашать домой более трех лиц одновременно, а лицам старше 18 лет — заниматься командными видами спорта.

++13.46++

Премьер-министр Польши Тадеуш Моравецкий отправился на карантин после контакта с лицом, у которого тест на коронавирус дал положительный результат. Об этом Моравецкий сообщил на своей странице в Facebook, пояснив, что продолжает работать из дома.

++13.12++

В Германии впервые с 2010 года сократилась численность населения. По данным на 30 июня 2020 года на территории ФРГ проживали 83,1 млн человек — на 400 тысяч (0,05 процента) меньше, чем в начале года, сообщило федеральное статистическое ведомство13 октября. Статистики объяснили это сокращением притока мигрантов в Германию в первом полугодии 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Страны ЕС согласовали критерии для описания ситуации с COVID-19

++12.45++

Совет Евросоюза в составе министров стран ЕС по делам Европы одобрил рекомендации, цель которых — координировать меры борьбы с коронавирусом внутри ЕС. В частности, предполагается создание интерактивной карты ЕС на основании общих критериев, характеризующих уровень распространения вируса.

Так, будут учитываться число новых случаев заражения на 100 000 жителей в последние 14 дней, число тестов на 100 000 жителей за последнюю неделю, а также доля в процентах позитивных тестов за неделю. Данные будут обновляться раз в неделю, на их основании странам ЕС будут присваиваться цвета — зеленый, оранжевый, красный или серый, — свидетельствующие об уровне опасности распространения вируса. В настоящее время в каждой стране ЕС действуют свои критерии, характеризующие ситуацию с COVID-19.

++12.10++

После перерыва примерно в 7 месяцев Панама снова открыла международные авиасообщение. Первым рейсом из Европы стал самолет из Амстердама с 158 пассажирами на борту, который приземлился в самом большом аэропорту Центральной Америки накануне, сообщает агентство dpa.

В России — более 13,8 тысячи новых случаев заражения

++11.35++

Главный государственный санитарный врач РФ, глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала «не допустить COVID-диссидентства». «Надо донести знания и донести обязательность заботиться о себе для людей. Это чувство ответственности все-таки должно заработать», — заявила Павлова на международной научно-практической конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия» на площадке РАНХиГС. Она также считает необходимым «не допустить диссидентства в отношении вакцины», передает «Интерфакс».

++11.19++

В России за последние сутки зафиксировано 13 868 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Таким образом, общее число инфицированных выросло до 1 326 178. Количество смертей в результате заболевания COVID-19 выросло на 244 до 22 966.

++10.55++

Канцлер ФРГ Ангела Меркель

Главы правительств 16 федеральных земель Германии в среду, впервые за прошедшие семь месяцев, соберутся в Берлине и примут участие в совещании с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel). Соответствующее сообщение газеты Bild подтвердил агентству dpa официальный представитель федерального правительства. По его словам, совещание в формате «личного присутствия участников» созывается по настоянию Меркель. С начала пандемии все подобные мероприятия проводились в удаленном формате с использованием видеосвязи. Главная тема встречи канцлера с земельными премьерами — координация усилий федеральных и региональных властей в борьбе против новой волны пандемии коронавируса в Германии.

В Германии впервые за пять лет отмечена дефляция

++10.30++

Снижение налога на добавленную стоимость, предпринятое властями Германии с целью смягчения негативных экономических последствий пандемии нового коронавируса для населения страны, а также снижение рыночных цен на энергоносители привели к самому значимому падению уровня инфляции в ФРГ за пять с лишним лет. Как сообщило во вторник федеральное статистическое ведомство, в сентябре 2020 года в Германии потребительские цены снизились на 0,2 процента по сравнению сопоставимым месяцем 2019 года. Более сильная дефляция в 0,3 процента отмечалась в январе 2015 года.

++09.50++

В Москве оштрафовали уже почти 96 000 пассажиров за отсутствие масок и перчаток в общественном транспорте. Об этом ТАСС сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов. «С 12 мая оформлено более 95,9 тыс. постановлений за отсутствие у пассажиров масок и перчаток на общую сумму более 479,5 млн рублей», — заявил он.

Султанов напомнил, что за нарушение масочно-перчаточного режима в общественном транспорте был введен штраф 5000 руб. В сутки проводится около 100 рейдов для выявления нарушителей. За последние две недели штрафы получили 10 000 пассажиров, которые не носили маски или перчатки в столичном транспорте, отмечает ТАСС.

++09.20++

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 5133 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 за сутки, умерли 107 ранее заболевших, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны. Днем ранее, 12 октября, было зафиксировано 4420 заболевших. Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро вторника 270 587 человека, умерли от COVID-19 с начала пандемии 5122 человека.

Глобальный выборос СО2 из-за пандемии снижается

++08.50++

Мировой объем выбросов важнейшего парникового газа — двуокиси углерода в 2020 году на фоне пандемии коронавируса может упасть на 7% по сравнению 2019 годом и восстановиться в 2021 году, говорится в ежегодном прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook 2020. «После ожидаемого падения на 7% в 2020 году эмиссии CO2 восстановятся в 2021 году, превысят уровень 2019 года к 2027 году», — говорится в прогнозе.

++08.00++

Политики Христианско-демократического союза (ХДС), предлагают в целях борьбы с пандемией коронавируса продлить предстоящие рождественские каникулы в школах Германии. С такой инициативой выступил, в частности, глава земельной организации ХДС в Гамбурге Кристоф Плос (Christoph Ploß). По его мнению, каникулы можно было бы увеличить на две — три недели, а в качестве компенсации потерянного учебного времени сократить в 2021 году летние каникулы. По информации газеты Bild, эта идея может попасть в повестку дня предстоящего в среду, 14 октября, совещания канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) с премьер-министрами 16 федеральных земель Германии. Как отмечает газета, предотвращение полного закрытия учебных заведений из-за новой волны пандемии — одна из главных целей принимаемых в стране мер против распространения инфекции SARS-CoV-2.

++06.45++

Власти китайского портового города Циндао заявили, что протестировали более 3 миллионов человек с 11 октября. В этот день появились сообщения о локальной вспышке коронавируса. По данным городского департамента здравоохранения, в общей сложности было зафиксировано 12 случаев, из них шесть без проявления симптомов. Власти Циндао намерены протестировать всех жителей — в городе проживают около 9 млн человек. До этого случая в Китае, согласно официальным данным, около двух месяцев не было новых заражений SARS-CoV-2.

Американский концерн приостановил испытание вакцины

++06.00++

Американская фармацевтическая компания Johnson & Johnson временно приостановила испытания вакцины против коронавируса после того, как один из их участников заболел «по невыясненной причине». Комиссия независимых экспертов расследует причины заболевания. Главный вопрос — спровоцировала ли эту болезнь тестируемая компанией вакцина.

Торговая улица в Кельне

++05.50++

Количество подтвержденных случаев коронавируса в Германии за сутки увеличилось на 4122 до 329 453, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). Число погибших выросло на 13 до 9634 человек.

++05.00++

25-летний житель США повторно заразился коронавирусом примерно через полтора месяца после первой инфекции. Как следует из результатов исследования, опубликованных в научно-медицинском журнале The Lancet Infectious Diseases, во второй раз ход заболевания был более тяжелым — мужчина оказался в больнице, для лечения использовалась искусственная вентиляция легких. Пациент был инфицирован двумя разными видами нового вируса SARS-CoV-2. Кроме того, исследователи зафиксировали еще четыре случая, когда заражение коронавирусом происходило повторно.

Журналисты ведущих медиакомпаний не стали сопровождать Трампа

++04.00++

The New York Times, The Wall Street Journal и The Washington Post не пустили своих корреспондентов на предвыборные мероприятия с президентом США Дональдом Трампом из-за опасности заражения, сообщает The New York Times. Исполнения обязанностей журналистов пресс-пула в последние дни избегали сотрудники BuzzFeed News, Politico и Hearst. «У репортеров Белого дома были опасения относительно своей безопасности и им было некомфортно путешествовать с президентом в это время», — заявила Элизабет Бумиллер, глава вашингтонского бюро The New York Times. Обеспокоенность вызывал тот факт, что бортпроводники, агенты спецслужб и сотрудники Белого дома не носят маски на борту президентского самолета. Кроме того, многие из них возвращаются на работу раньше окончания двухнедельного карантина, пишет издание.

++03.00++

Движение «рейхсбюргеров» в Германии, не признающее легитимность ФРГ, находится в состоянии повышенной активности — это стало реакцией на государственные меры против коронавируса, следует из ответа федерального правительства на депутатский запрос Левой партии. Для «рейхсбюргеров» характерна «большая склонность» к теориям заговора, в том числе к пришедшей из США метатеории заговора QAnon, сказано в документе. Представительница левых Ула Йельпке (Ulla Jelpke) предостерегает от недооценки опасности, которую представляют радикальные сторонники «рейхсбюргеров».

В бразильской школе

++02.10++

В Бразилии зафиксировано снижение числа новых инфекций. За последние сутки этот показатель составил 8429, в то время как сутками ранее — 12 342. Бразилия занимает третье место по числу инфицированных коронавирусом после США и Индии.

++01.10++

Настоятель московского храма Иоанна Кронштадтского на юго-востоке Москвы умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Протоиерею Димитрию Арзуманову было 56 лет, у него девять детей.

++00.35++

За сутки в Москве скончались 58 пациентов с коронавирусом, это максимум смертей с 9 июня, сообщили агентству «Интерфакс» в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. «У всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сказал представитель штаба. По официальным данным, в столице РФ выявлено почти 335 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Число выздоровевших приблизилось к 263 тысячам.

Трамп сдал отрицательный тест на коронавирус

++00.30++

Тест президента США Дональда Трампа на коронавирус — отрицательный, сообщил врач Белого дома. По его словам, глава государства сдает отрицательные тесты уже несколько дней подряд. Медик также подтвердил, что Трамп больше не заразен.

++00.10++

О дальнейшем усугублении ситуации с коронавирусом в Германии предупредил председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер (Markus Söder). «Если мы не будем действовать быстро и последовательно, то нам грозит еще худшее», — заявил он. Глава ХСС указал, что во многих регионах Германии экспоненциально растет число новых инфекций. По словам Зёдера, сейчас как раз тот момент, когда нужно принять решение: идти на риск, вводя новый локдаун, или оставаться осторожными и принять ограничительные меры лишь частично, как это сделали во многих европейских странах.

Карта распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 12 октября >>>

Смотрите также:



Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда? Цирк остался, артисты уехали Легендарный Cirque du Soleil подал заявление о защите от банкротства после трех месяцев простоя в связи с пандемией коронавируса. Знаменитый цирк объявил о сокращении 3480 из 5000 своих сотрудников. Cirque du Soleil, базирующийся в канадском Монреале, назвал причиной таких шагов «огромный сбой и принудительное закрытие шоу в результате пандемии COVID-19».



Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда? Под крылом, но без защиты О массовых сокращениях предупредил и европейский авиакосмический концерн Airbus. Он намерен сократить около 15 тысяч рабочих мест в связи с падением спроса в результате пандемии коронавируса. Работу может потерять каждый шестой сотрудник секции транспортных самолетов — самой важной и крупной в Airbus. Только в Германии должны быть сокращены 5100 рабочих мест.



Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда? Вопрос повис в воздухе Крупнейший авиаперевозчик в Германии Lufthansa попал в турбулентную зону из-за коронавируса. Авиаконцерн был исключен из фондового индекса Dax, в котором числился 32 года. Компания получит девять млрд евро в виде прямой финансовой помощи и госгарантий по кредиту, но под угрозой — 26 тысяч рабочих мест. «В случае аварийной ситуации мы спасаем вас, а кто спасет нас?» — спрашивает стюардесса.



Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда? Под одним небом Британский авиаперевозчик British Airways планирует сократить 12 тысяч сотрудников из 42 тысяч. Его французский конкурент Air France в связи с пандемией сокращает более 7500 сотрудников. Британский авиаперевозчик Easy Jet исходит из долгосрочного падения спроса. Концерн планирует сократить численность сотрудников на 30 процентов: работу могут потерять до 4500 человек.



Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда? Тише едешь, дальше будешь И хотя автоконцерны пока не озвучивали страшных сценариев, мировой рынок сбыта автомобилей может сократиться на 18 процентов в 2020 году. Немецкий эксперт по автомобильной отрасли Фердинанд Дуденхеффер уже сделал свой неутешительный прогноз: под угрозой — примерно 100 тысяч рабочих мест в Германии. Автомобильная отрасль является здесь работодателем для 800 тысяч человек.



Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда? Тяжелое оборудование Немецкий концерн MTU Aero Engines AG планирует сократить численность сотрудников на 15 процентов. На производителя авиационных двигателей из Мюнхена работают 10 тысяч человек по всему миру. Под угрозой сокращений оказались до 1500 мест. В 2019 году MTU Aero Engines AG вошел в топ-лигу биржевого индекса DAX.



Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда? Мода отменяется? Сидение дома, запрет на массовые мероприятия отбили у многих охоту обзаводиться обновками. Спад потребительской активности ощутила торговля. Концерн Galeria Karstadt Kaufhof допускает закрытие сразу около 80 из 170 своих универмагов, ассортимент которых в значительной мере составляет одежда. Более 5000 сотрудников из 28 000 могут потерять работу. На фото — протесты в Ганновере.



Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда? Все отдыхают Один из крупнейших в мире туристических концернов TUI из-за пандемии коронавирусной инфекции объявил о сокращении 8000 рабочих мест. В руководстве компании, уже получившей финансовую помощь от государства, заявили, что эти меры являются вынужденными, чтобы сохранить представительства концерна в мире. Концерн рассчитывает добиться уменьшения административных издержек на 30 процентов. Автор: Марина Борисова









Источник