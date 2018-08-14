Холодницкого охраняет 8 человек

«Меня охраняют 8 человек посменно… Действительно был поджог моей двери в дом», – заявил он.

Холодницкий сказал, что не рассказывал о поджоге, «потому что считал это неуместным» / фото УНИАН

Руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры заместителя генерального прокурора Назара Холодницкого охраняет 8 человек.

Об этом «Украинской правде» рассказал сам глава САП. «Меня охраняют 8 человек посменно… Действительно был поджог моей двери в дом», – сказал он.

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Холодницкий сказал, что не рассказывал о поджоге, «потому что считал это неуместным».

Антикоррупционный прокурор обратился с письмом о предоставлении охраны в Генеральную прокуратуру, которая перенаправила его в Управление госохраны. «Гелетей (глава УГО, — ред.) сказал, что надо такую просьбу писать на Администрацию президента», – пояснил Холодницкий.

Ранее сообщалось, что Холодницкий получил почти полмиллиона гривен отпускных за полтора месяца.

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