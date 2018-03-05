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Холодницкий допускает открытие уголовных дел в отношении сотрудников прокуратуры за нарушение подследственности

Политика05 Мар 2018
Холодницкий допускает открытие уголовных дел в отношении сотрудников прокуратуры за нарушение подследственности
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  • Холодницкий допускает открытие уголовных дел в отношении сотрудников прокуратуры за нарушение подследственности  112.ua

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