Ход мэром. Кто и зачем толкает Кличко в президенты

Кличко будут использовать все заинтересованные стороны исключительно в качестве «красной тряпки» для партнеров и конкурентов

Фото: facebook.com/ UDAR.ua

Не так давно «ДС» уже писала о плане Конституционной реформы и «переводе» президентских выборов из общенационального формата во внутренне парламентский. Однако набор стратегий Администрации президента только этим явно не ограничивается. Еще одним сценарием сохранения за Петром Алексеевичем некоего набора ключевых властных функций является план, который достаточно условно можно назвать операция «преемник». И предполагается, что главную роль может сыграть киевский мэр Виталий Кличко.

В планах некоторых людей на Банковой этот сценарий выглядит следующим образом: Порошенко отказывается баллотироваться на второй срок, и вместо него коалиция БПП и «Народного фронта» выдвигает нынешнего киевского мэра Виталия Кличко. В случае победы последнего на президентских выборах Порошенко превращается в серого кардинала, сохраняя решающее влияние и на нового президента, и на коалицию, и на исполнительную власть, что вкупе с админресурсом и сохранением мажоритарной составляющей позволяет надеяться на успех и на будущих парламентских выборах.

Подобный план, разумеется, не ноу-хау и уже разыгрывался в соседних с Украиной странах. Это и знаменитая рокировка Путин-Медведев в России, и формальный уход в тень Ярослава Качиньского в Польше при сохранении влияния на партию власти и премьеров с президентами. Но как раз главная проблема сценария «преемник» — это то, что подобные вещи в полном объеме не работают в любой стране, где есть хоть какие-то, пусть и формальные, демократические институты. Даже в России, где Путин всегда был царем и богом в одном лице, у последнего возникли определенные осложнения с преемником Медведевым, вылившиеся в итоге в самые масштабные протесты путинских времен на Болотной площади. Далеки от идеальных и отношения Дуды с Качиньским. Легкая передача власти преемнику возможна только в авторитарных государствах, где наследником выступает член семьи. Или, если преемник чужой человек, то у серого кардинала должны быть эффективные инструменты скорого устранения «наследника». Что также возможно только в авторитарных державах.

В Украине же существует реальная политическая конкуренция, и рассчитывать, что Кличко станет для Порошенко достаточно управляемым, — совершенно неоправданный оптимизм.

Тем более что отношения Кличко и Порошенко не настолько безоблачны, как может показаться, ведь именно Кличко в 2014-м имел самый высокий президентский рейтинг и вполне может таить обиду за «отобранное президентство». Да и у Кличко нет особенных оснований считать себя чем-то обязанным Порошенко. Так что операция «преемник» хотя и активно продвигается некоторыми людьми на Банковой, вряд ли имеет серьезные шансы быть реализованной.

Скорее всего, Кличко будут использовать все заинтересованные стороны исключительно в качестве «красной тряпки» для партнеров и конкурентов.

В первую очередь, далеко не факт, что поход в президенты нужен самому Кличко. Похоже, роль столичного градоначальника на этом этапе его вполне устраивает, и уговорить его ввязаться в политическую авантюру в нынешней неопределенной ситуации может быть непросто. Тем более что команда Порошенко не единственная и не главная, имеющая виды на экс-чемпиона.

Дело в том, что вокруг персоны киевского мэра завязался узел противоречий, связанный с одним из лидеров «Оппоблока» Сергеем Левочкиным. Последний, как известно, имеет свои связи и свое влияние на Кличко и ведет свою сложную игру в президентской кампании. С одной стороны, Левочкин ставит на однопартийца и партнера по группе «газовиков» Юрия Бойко, который уже включился в президентскую гонку и претендует на главного кандидата в президенты от Юго-Востока. С другой стороны, СМИ все чаще пишут о связях Левочкина с кандидатом от национал-оппозиционного фланга Анатолием Гриценко. Последний с его неожиданно высокими рейтингами рассматривается как «третья сила» и реальная альтернатива паре лидеров Порошенко и Тимошенко. Однако, по нашей информации, в последние три месяца реальный рейтинг Гриценко падает, что не может не беспокоить Левочкина. В этой связи Кличко для Левочкина выступает, с одной стороны, в качестве запасного игрока, который может сыграть не только как преемник Порошенко, но и как альтернатива Гриценко и, соответственно, конкурент Порошенко.

При этом сейчас Левочкин уже пытается использовать Кличко в качестве своеобразного «кнута» для Гриценко, чтобы тот из кожи вон лез, доказывая, что именно он главная «третья сила».

Иначе симпатии, в том числе финансовые и медийные, могут быть переброшены на Кличко. В то же время киевский мэр для Левочкина еще и инструмент влияния на президента, независимо от того, решится Банковая запускать операцию «преемник» или нет. Если решится, то нужно будет договариваться еще и с Левочкиным, а если нет — то Кличко может стать конкурентом, оттягивающим электорат.

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