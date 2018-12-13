Хитрость правительства с ЕСВ может выйти боком всем украинцам — экономист — Апостроф

Увеличение ставки единого социального взноса не поможет улучшить ситуацию с поступлением в Пенсионный фонд Украины. Этот шаг взамен приведет к еще большей тенизации зарплат в Украине. Об этом в интервью «Апострофу» рассказал президент инвестиционной группы «Универ», экономист ТАРАС КОЗАК.

Первую часть интервью с Тарасом Козаком читайте здесь: Рынок земли: кто не хочет дать украинцам возможность заработать

— Тарас, правительство планирует изменить правила начисления и уплаты ЕСВ. Речь идет о планах правительства увеличить налоговую нагрузку на высокие зарплаты и изменить правила начисления и уплаты единого социального взноса. Готов ли бизнес к такой инициативе?

— Я противник таких предложений и решений правительства. Помним, что одним из крупнейших достижений реформаторов в правительстве, которые были вместе с Арсением Яценюком в 2015 году (министр финансов Наталия Яресько) была детенизация зарплаты. То есть уменьшение единого социального взноса, который уплачивается со стороны работодателя. На тот момент эта ставка примерно была равна 41%, а ее уменьшили ее до 22%. Это была огромная победа, которая позволила бизнесу платить большую часть зарплат в «белую», а не в конвертах. Да, не было большой детенизации, которую хотелось бы иметь в связи с тем, что бизнес категорически не верит государству и государственным институтам. Теперь прошло фактически три года и мы видим, что все возвращается назад — пытаются увеличить базу этого единого социального взноса.

Почему нельзя этого делать обратно? Потому что шаги по повышению платежей ЕСВ в Пенсионный фонд заставят бизнес, который платил «белые» большие зарплаты, задуматься о том, что стоит снова скрыть эти доходы. Даже самые смелые бизнесмены, которые начали платить полностью огромные доходы в «белую», и полностью платить налог на доходы физических лиц (18% + 1,5% военный сбор) экономили хотя бы на ЕСВ, который уплачивался только с определенной суммы денег (примерно до 60 тысяч, а зарплата больше 60 тысяч не облагалась ЕСВ). Сегодня так выглядит, что будут полностью облагаться все зарплаты — и 500 тысяч, и 700 тысяч и даже миллион гривен. Такие вещи уменьшают мотивацию выходить из тени.

Вторая причина в том, что пенсии у нас очень ограничены. Ведь что такое единый социальный взнос? Нельзя путать его с налогом. В чем принципиальное различие между налогами и такого рода взносами? Когда вы платите налог, вы взамен лично ничего не получаете. Например, налог на доходы физических лиц, или налог на добавленную стоимость, или налог на прибыль. Оплатив этот налог, предприятие или физическое лицо лично ничего не получают. Мы получаем как общество: дороги, образование, оборону и тому подобное. И когда мы платим ЕСВ, эта сумма засчитывается нам на специальные счета — в качестве определенной условной суммы, которая потом позволяет нам, например, рассчитывать на большую пенсию.

Но пенсия на сегодня ограничена. Даже если вы платите ЕСВ 5 или 100 тысяч, пенсия у вас будет одинакова. И поэтому увеличение размера ЕСВ превратится просто в еще один налог, то есть увеличивается налогообложение. В конце концов, здесь Украина перераспределяет через бюджет, а также внебюджетные фонды очень большую долю ВВП, одну из крупнейших частей в экономиках, которые похожи на украинскую. Мы фактически превращаемся в социалистическое государство.

На сегодня государство забирает себе около 45% всего, что производится — это только посредством бюджетов и внебюджетных фондов. Если добавить сюда еще монополистов, которые есть в газовом секторе или каких-то муниципальных образованиях, то таким образом более 50% всего, что украинец зарабатывает, он должен отдавать в государство.

Государство в Украине чрезвычайно неэффективное: коррупция, невежество, местами просто тупость, правоохранительная система, управление государством, управление на местном уровне — все это очень и очень неэффективно. И давать все больше этой неэффективной системе, вместо того, чтобы оставлять в бизнесе или у граждан, чтобы они использовали их это более эффективно — это не актуально. Но почему такой вопрос возник сегодня? Это тоже вопрос к правительству, и лично к господину Андрею Реве (Министр социальной политики, — «Апостроф»), который говорил, что после проведения пенсионной реформы в 2017 году дотации бюджета в Пенсионный фонд будут уменьшаться. Что же мы видим на самом деле? 2017 — дефицит 139 млрд, 2018 — уже 140,3 млрд, а на 2019 — 167,5 млрд гривен. Это согласно проекту бюджета на 2019 год.

Тарас Козак в студии Апостроф TV Фото: Дарья Давыденко / Апостроф

— Этого хватит?

— Не хватит. Особенно когда год выборов, и будет желание еще больше повысить социальные расходы. То есть пенсионную реформу мы еще с самого начала называли «квази-реформой», потому что она ничего не решает. Единственное, что она по каким-то формулам позволяет кому-то уменьшить, кому увеличить начисления, то есть немного повысилась справедливость. Но по средствам — легче никому не стало, бюджет снова продолжает платить доходы по налогам пенсионерам. Таким образом, они решили увеличить ЕСВ.

Вся эта политика неправильная. Есть конкретные шаги, которые предлагались нами — и в рамках реанимационного пакета реформ, и в рамках других организаций. К сожалению, правительство не хочет делать эти реформы, замыливает обещанное. В частности, накопительную пенсионную систему переводит постоянно из года в год, налог на добавленный капитал, о котором говорит бизнес сегодня, тоже по странным причинам откладывается, хотя это обещал и премьер, и президент, и министры. Зато находятся причины, почему мы не можем проводить реформы. В то же время мы увеличиваем давление на бизнес из-за повышения налогов, увеличения условий уплаты ЕСВ и тому подобное.

— Подавляющее большинство зарплат в Украине сегодня выплачивается в конвертах. Что касается высоких зарплат, то в каких секторах они есть и как это сказывается на бизнесе?

— Такие зарплаты есть, в частности, в дочерних компаниях и крупных иностранных компаниях в Украине, которые работают исключительно в «белую». Они платят налоги, ЕСВ, все платежи, которые должны уплачиваться по закону. Они ничего не скрывают, то есть совсем нет нелегальных платежей. Вполне допускаю, что при таких подходах руководители-украинцы таких компаний могут начать оптимизацию своих налоговых платежей из-за того, что какая-то часть этих работников, например, будет выведена из штата украинских компании и переведена в штат какой-то другой компании за рубежом для того, чтобы там платить низкие налоги — и Украина, в конце концов, получит меньше. То есть на каждую хитрость найдется хитрость в ответ, и таким образом мы можем получить меньшие доходы.

В целом я согласен с тем, что большая часть зарплат находится в тени. И этот шаг еще больше загоняет зарплаты в тень. Антишаг со стороны правительства — так называемые комиссии по проверке работы, оформление работников и т.д., — у нас это всегда сводится к одному: эти люди будут ходить и получать взятки. В конце концов, взятки будут включаться в себестоимость, и, таким образом, государство будет получать еще меньше налогов и ЕСВ. Этот подход уже себя не оправдал. В течение десятков лет в Украине пытались жестко контролировать и это привело к тому, что у нас правоохранители богатые, бизнес в тени, а бюджет без средств. Опять идти по этому пути? Ну давайте попробуем еще раз — еще раз получим, пока это правительство держится, поэтому еще раз попробуем такие глупые вещи делать.

— Следующим шагом правительство планирует дополнительно привлечь в Пенсионный фонд 10 миллиардов гривен. Спасут ли эти средства Пенсионный фонд?

— Вполне может так случиться, что после повышения давления мы в ЕСВ получим меньше доходов, а еще меньше мы получим доходов НДФЛ (налог на доходы физических лиц), которые тоже с этой зарплаты выплачиваются полностью. Если по ЕСВ на сегодня регрессивная шкала, то по НДФЛ регрессивной шкалы нет. Со всей суммы зарплаты платится подоходный налог в размере 18%, и еще 1,5% военный сбор. Если бизнес будет минимизировать зарплату, чтобы не платить больше ЕСВ, то будут меньше платить и налог на доходы физических лиц. То есть эта хитрость может выйти нам боком. Я не думаю, что это позволит увеличить доходы пенсионного фонда.

— Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал главными приоритетами власти на 2019 год финансовую стабильность, рост экономики и продолжение реформ. В следующем году НБУ обещает рост ВВП на 2,5%. В апреле аналитики МВФ говорили о росте украинской экономики на уровне 3,3%, но сейчас пересмотрели прогноз и говорят уже о 2,7%. Какой рост наиболее вероятен?

— Я бы здесь не очень прислушивался к этим цифрам — это все в рамках погрешностей. МВФ снизил рост ВВП в следующем году, некоторые другие международные организации наоборот увеличили, в частности Всемирный банк повысил свой прогноз роста экономики в Украине. В целом это очень неблагодарное дело, потому что экономика Украины растет достаточно медленно. У нас очень низкая база — на сегодня средний ВВП на душу населения в Украине около 2,5 тысячи долларов. То есть средний украинец, от младенца до пенсионера, в среднем производит 2,5 тысячи долларов товаров, услуг и работ на весь год. Если сравнить это с европейскими странами, в частности, западными (Великобритания, Франция, Германия и Соединенные Штаты), то там этот показатель достигает цифры 50 тысяч долларов в год. В 20 раз больше. То есть средний немец или француз производит в 15-20-25 раз больше товаров, услуг, чем украинец. То есть там значительно выше эффективность труда. Производя больше товаров и услуг, конечно, большая экономика, большие платежи в бюджет, большие доходы, большие налоги, все остальное намного больше.

У нас очень малый показатель ВВП, и поэтому мы могли бы догнать хотя бы Восточную Европу, и иметь 25-30 тысяч долларов ВВП на душу населения. Мы можем вырасти легко в 10 раз. Для этого надо расти на 10-15% годовых — это возможно. Китай доказал, что страна может расти на 10% ВВП ежегодно в течение в течение десятков лет. Хотя до этого считалось, что это невозможно.

Тарас Козак в студии Апостроф TV Фото: Дарья Давыденко / Апостроф

Что для этого нужно? Либерализация экономики, уменьшение влияния правоохранительных органов на бизнес, защита прав инвесторов, защита прав собственности, уменьшение коррупции. Это все известно. МВФ нам об этом рассказывает, часть политиков об этом говорят. Но, к сожалению, в этом направлении или ничего не делается, или делается очень мало, а часто делаются шаги в обратном направлении. Давления на бизнес среди этих рецептов нет, а правительство занимается тем, что пытается сильнее давить на бизнес. Это шаг назад.

Таким образом эти шаги правительства не позволяют бизнесу работать эффективно, не позволяют либерализировать экономику. И в МВФ говорят: нет, ребята, вы на такие проценты не подниметесь, с таким давлением на ЕСВ и другие вещи будет намного меньше. И при этой политике, этой Верховной Раде и этом правительстве я не верю, что действительно мы сможем выйти на 10% годовых, или хотя бы на 5%, как предлагал Гройсман раньше.

— Министр соцполитики Рева сказал о том, что необходимо декларировать поступления в Украину от наших работников. Как вы относитесь к такой инициативе?

— Это было сказано в разрезе субсидий. Украинцы, живущие за границей, но желающие получать субсидии на свое жилье по плате коммунальных услуг, должны уплачивать ЕСВ, даже если они работают за рубежом. Поэтому, конечно, это правильный подход — если гражданин хочет получить субсидию, то он должен что-то платить здесь в бюджет, а не просто получать доходы за рубежом, платить налоги там, а бюджет не имеет никакой поддержки от этого человека. С другой стороны, сам бюджет частично отапливает его избушку или квартиру. Это неправильно. То есть этот подход я считаю достаточно справедливым. Хочешь поддержки государства — сам поддерживай государство.

— Согласно правилам получения субсидии, работники все равно не смогут ее получать. Они не получают минимальную украинскую зарплату за рубежом…

— Да, должна быть минимальная зарплата, или же человек должен стоять на бирже труда, чтобы доказать, что он не находится границей.

— В таком случае, какой смысл такой инициативы?

— Возможно, будут меняться эти подходы, делать ее более справедливой. Если ты что-то платишь в страну, то тогда и будешь получать субсидию. С другой стороны уплата ЕСВ необходима для того, чтобы получать в будущем пенсию. Именно эта «квази-реформа» сделала несколько положительных шагов еще в 2017 году, когда перешли от так называемого пенсионного стажа к страховому.

В чем заключается страховой стаж? Вы можете выйти на пенсию в 60 лет, если у вас будет 35 лет страхового стажа. То есть каждый месяц за 35 лет будет выплачиваться ЕСВ на ваш индивидуальный пенсионный счет. Если ЕСВ не уплачивается какой-то месяц, то он не засчитывается в стаж. И граждане, работающие за рубежом, если хотят иметь пенсию, то должны платить ЕСВ, даже если они находятся за границей.

Но, украинцы понимают, что пенсий не будет, что солидарная система уже не обеспечивает минимальных потребностей для достойной жизни пенсионера. Со временем в связи с демографией эти пенсии станут еще меньше. Дефицит Пенсионного фонда растет, и поэтому эти призывы по тому, что давайте платить ЕСВ и вы, возможно, получите когда-то пенсию, вряд ли встретят какие-то минимальные отзывы наших работников, которые уже проголосовали за доверие к этому правительству просто путем выезда за границу.





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