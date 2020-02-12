Херсонской ОГА создали Службу счастья: Возглавила продавец одежды. Новости политики

Экс-директор магазина одежды Весна Карпук возглавила в новосозданную «Службу счастья и улучшения качества жизни» в Херсонской ОГА

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Михаил Скляр, передает «ДС».

«Главой Службы счастье и улучшение качества жизни Херсонской областной государственной администрации назначена Весна Карпук».

На вопрос журналистов, почему ее поддержала конкурсная комиссия, ведь она не имеет специальности социолога, как того требовали условия конкурса, Карпук сказала, что «имеет оригинальное имя, которое хорошо подходит к Службе счастья».

«До карьерного взлета Весна работала продавщицей женской одежды и консультантом в автосалоне. Однако Председатель ХОГА разглядел каким-то образом у девушки потенциал осчастливить жителей Херсонской области. Сказано-сделано и Весна теперь госслужащий и командует фронтом борьбы за счастье в отдельно взятом регионе», — добавил Скляр.

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⠀ Сьогодні я офіційно призначена на посаду начальника Служби щастя і покращення якості життя ХОДА! Про цю вакансію я дізналась восени, і з тих пір ні на секунду не сумнівалась в тому, що зроблю все можливе, аби стати частиною цього важливого проекту. ⠀ Шлях був нелегким: ✅ 720 питань з Конституції України, законів про державну службу, про запобігання корупції, гендерну нерівність, дискримінацію інвалідів; ✅ 5 співбесід; ✅ поліграф; ✅ тестування на виявлення; потенціалу: інтереси, здібності, рівень IQ; ✅ спецперевірка. І ось тепер я тут! Чи було легко? – Не завжди. Чи варте воно того? – Безумовно! Чи готова я працювати заради нашого спільного щастя? – Так! Чому? — Відповідь доволі банальна, але щира: я хочу, щоб ми всі були щасливі, любили свою країну і рідне місто, раділи кожному дню і прожили своє життя не дарма! Дуже багато залежить від кожного з нас, і я щаслива, що саме я зможу зробити свій внесок у спільну справу! #ГусєвDreamTeam

Публикация от Весна (@vesna_martynova) 10 Фев 2020 в 6:00 PST

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Напомним, 29 января Кабмин назначил председателем Государственного агентства Украины по вопросам кино Марину Кудерчук, которая также не имеет соответствующего опыта работы.

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