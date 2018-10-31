Helsingin Sanomat (Финляндия): показатели экономики России стали немного лучше, но в будущем страна может лишиться своего основного …

Президент России Владимир Путин посчитал в начале октября, что «важнейшие экономические показатели» свидетельствуют о том, что экономика России находится в отличной форме. Стоит задуматься о том, какие же показатели экономики действительно являются важными. В долгосрочной перспективе они вряд ли являются одинаковыми для Путина, его окружения и всей России.

Кажется, состояние экономики России действительно улучшилось. Международный валютный фонд (МВФ) дал предварительную оценку экономического роста России на следующий год. Экономика страны начала расти, но достаточно поздно и медленно. МВФ предполагает, что мировая экономика вырастет в этом и следующем году на 3,7%. Рост в России составит менее 2%.

Санкции Запада и контрсанкции России привели экономику страны в тревожное состояние. Однако это не единственная причина. Экономика России по-прежнему остается ресурсной, внешние запасы финансовых фондов способны покрывать расходы, но они зависят от того, сколько в мире платят за энергоносители.

Вряд ли можно считать совпадением то, что экономика России находилась в кризисе в период с 2016 по 2017 год, когда стоимость нефти была максимально низкой. За последние полтора года стоимость нефти возросла, что положительно сказывается на государственной экономике России. Политика США в Иране повысила стоимость нефти, что улучшает положение дел в России.

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Антироссийские санкции привели к тому, что курс рубля значительно упал. Поскольку Россия продает нефть другим странам за доллары и позже конвертирует доход в рубли, курс валют увеличивает прибыль в рублях. Это проявляется в увеличении прибыли государственных энергетических компаний.

В то же время Россия сделала экономику страны более стабильной. В банковском секторе был наведен порядок, коэффициент риска по кредитам был снижен. Большая заслуга в стабилизации экономики страны принадлежит Центральному банку, который провел изменения в финансовом секторе, взял контроль над инфляцией благодаря высоким процентам и дал рублю возродиться. Центральный банк добился многого, хотя политики часто заявляли, что он мешает развитию страны.

Если считать эти показатели и достижения России самыми важными, то состояние страны действительно становится значительно лучше.

Однако если посмотреть немного пристальнее, становится понятно, что у России много серьезных проблем. И хотя в докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата не говорится о возможности принятия неожиданных решений в мировой климатической политике, что-нибудь точно произойдет. Направленность меняется: мир хочет отказаться от использования природных ископаемых в качестве источников энергии. Рано или поздно этот процесс обязательно начнется.

Главная основа российской экономики — это природные ископаемые. Если — или когда — остальной мир реализует свою климатическую политику, это будет означать для России конец ее экономики, ведь у нее исчезнет основной источник дохода. Россия живет за счет продукта, от использования которого хочет отказаться весь остальной мир. Ее ситуация сравнима с положением стран, единственный источник дохода которых — табак.

Централизованная экономика, которая десятилетиями базировалась на одних и тех же принципах и структурах, разворачивается в новом направлении слишком медленно. Особенно потому, что люди, принимающие важнейшие экономические решения, получают пользу от того, что ничего не меняется. О модернизации экономики много говорят, составляются специальные программы. Однако активных действий нет, и времени остается все меньше.

Атмосфера — самый важный показатель состояния экономики России. Российскую экономику называют переходной. Чем сильнее весь мир будет хотеть снизить количество углекислого газа в атмосфере, тем вероятнее, что российская экономика лишится главной статьи дохода.

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