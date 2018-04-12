Хеджфонды стали более избирательными на фоне конфликта США и России

На горизонте развивающихся рынков сгущаются тучи. Хеджфонды, включая Eurizon SLJ Capital Ltd. и Ark Capital Management, опасаются, что ралли, которое отправило акции на многолетние максимумы, а валюты на новые рекорды, стало чрезмерно растянутым. Синхронный по странам рост мировой экономики стимулировал ралли на развивающихся рынках. Но эти рынки, возможно, близки к максимумам, поскольку сглаживающаяся кривая доходности американских облигации и возрастающая волатильность рынка акций «предполагают, что мы находимся в восьмом иннинге этого финансового цикла», говорит Стефани Джен, генеральный директор в лондонском фонде Eurizon SLJ. Саид Абукарш, соучредитель находящегося в Дубае фонда Ark Capital, сказал, что он делает ставку против мексиканского песо, потому что валюта уже учла оптимизм в отношении заключения благоприятного торгового соглашения с США.

«Это лишь вопрос времени, когда развивающиеся рынки также присоединятся к текущей глобальной коррекции, — сказала Джен, бывший экономист Международного валютного фонда. — Мы призываем инвесторов быть более избирательными».

За последние несколько недель развивающиеся рынки столкнулись с проблемами. Фонды развивающихся стран фактически потеряли все свои прибыли за год на фоне глобальных распродаж на рынке акций. Волатильность, или колебание цен, измеряемое индексом волатильности JPMorgan, сильно увеличилась за последний месяц.

Обостренеи отношений США и Росии

Инвесторы сбрасывали российские облигации, валюту и акции после самых жестких за все время санкций США и обострения напряженность между обеими странами по поводу конфликта в Сирии. Поскольку геополитическая напряженность подорвала спрос на рискованные активы, турецкая лира тоже упала до рекордных минимумов, а явная критика президента Реджепа Тайипа Эрдогана намерений ЦБ повысить расходы по займам лишь приободрила медведей. Валюта и акции Бразилии показали худшие результаты в мире за последний месяц на фоне обвинений в коррупции, выдвинутых против бывшего президента Луиса Инасио Лулы да Сильвы.

«Волатильность взлетела, акции падают, мировая экономика вполне может быть на пике, — сказала Джен. — Я не уверена, что высокодоходные инструменты могут хорошо проявить себя в этих обстоятельствах».

Такого сильного роста, как раньше, уже не будет

Абукарш из Ark Capital предпочитает делать ставки на валютах развивающихся рынков после того, как его фонд получил прибыль от короткой позиции в турецкой лире и южноафриканском рэнде на фоне повышенной волатильности. Он прогнозирует, что доходность 10-летних казначейских облигаций вырастет до более чем 3.50% к концу года, оказывая тем самым давление на развивающиеся рынки. Инвесторы на этих рынках «излишне длинные» по инструментам с фиксированной доходностью. Доходность американских эталонных облигаций в четверг составляет 2.78%. Руководители ФРС допускают еще два или три повышения процентной ставки в этом году после ужесточения политики в марте.

Надер Нэйми из AMP Capital Investors Ltd. использует более активный подход к инвестированию. Ранее в этом году он вышел из активов на развивающихся рынках. Управляющий сказал, что стремится инвестировать в акции экспортеров сырьевых товаров в таких странах, как Бразилия, Чили, Малайзия и Индонезия. По его словам, обеспокоенность по поводу протекционизма и планов по развитию инфраструктуры в США и Китае приведет к росту цен на сырье. 2017 год стал годом развивающихся рынков, учитывая благоприятное сочетание роста экономики и низкой инфляции, сказал Нэйми, глава фонда активного управления AMP Capital в Сиднее. Но он очень сомневается, что сейчас развивающиеся рынки покажут такой же сильный результат,, как и в период с 2016 года по 2017 год.

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Источник: Forexpf.Ru — Новости рынка Форекс

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