Харьковского полицейского, избившего в трамвае пенсионера, отстранили от службы. Новости политики

Участковому офицеру, которого отстранили от выполнения служебных обязанностей на период проведения расследования, грозит привлечение к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, информирует «ДС».

По данным полиции, между полицейским и пенсионером возник конфликт. В результате участковый офицер полиции Слободского отдела нанес пожилому мужчине телесные повреждения. В момент инцидента находился в гражданской одежде, без огнестрельного оружия.

По указанному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В отношении полицейского начато служебное расследование. На время его проведения участкового отстранен от выполнения функциональных обязанностей.

Если в ходе проверки факт инцидента подтвердится, руководство областной полиции примет решение о привлечении полицейского к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения. Расследованием всех обстоятельств по факту возможного превышения служебных полномочий сотрудником полиции занимается Государственное бюро расследований.

Напомним, в Ровно полиция задержала серийного насильника, который подозревается в шести изнасилованиях женщин, первое из которых датировано 2013 годом.

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