Харьковский суд разрешил арестовать сбежавшего лидера Антимайдана

Харьковские правоохранители объявили в розыск сбежавшего лидера Антимайдана, участника захвата здания ОГА и телеканала «АТН» Сергея Юдаева, а суд дал разрешение на его арест

Так, Киевский районный суд Харькова 6 ноября 2017 г. признал Юдаева виновным по ч. 1 ст. 294, ч. 3 ст. 296 УК Украины и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы, от отбывания которого мужчину освободили по амнистии, сообщили «ДС» в пресс-службе прокуратуры Харьковщины.

На этот приговор 9 ноября 2017 г. прокуратура подала апелляцию, которая еще не рассмотрена.

Кроме того, Новобаварский отдел полиции расследовал (на время розыска производства приостановлено) в отношении Юдаева дело по ч. 1 ст. 122 УК (умышленное средней тяжести телесное повреждение). По сведениям следствия, 4 ноября 2017 г. он в помещении Харьковского СИЗО избил одного из находящихся там мужчин. 6 ноября Юдаеву сообщено о подозрении, однако ни он, ни его защитник не захотели подписывать уведомление о подозрении.

«В дальнейшем подозреваемый, выведен в помещение конвойной комнаты Киевского районного суда Харькова, откуда последний исчез через другой выход», — отметили в прокуратуре.

Октябрьский райсуд Харькова предоставил полугодовой разрешение на задержание для привода Юдаева в суд. Сейчас он объявлен в розыск.

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