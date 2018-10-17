Харьковчанам рассказали, на что потратили деньги украинские партии

Активистки из харьковских общественных организаций вышли в выходной на улицу, чтобы показать людям, куда пошли деньги, выделенные из государственного бюджета на содержание партий

Валерия Зизюкина и Дарья Дегтярь прямо на улицах города знакомили прохожих с исследованием, проведенным в рамках всеукраинского проекта коалиции «Деньги партий под Контролем». Это — совместный проект общественных организаций РПР, Центр демократии и верховенства права и Центр «Эйдос».

«Во время общения с жителями города выяснилось, что большинство активно интересуется информацией где и как политические партии обманывают при использовании бюджетных средств и на что они их тратят», — пишет в Facebook Валерия Зизюкина.

В частности, харьковчане узнали, что больше всего денег партии потратили на пропаганду — почти 53 миллиона гривен. «Мне досадно видеть, что политические партии обманывают нас, но я хочу верить, что ситуация в Украине изменится, а на выборы придет хотя бы 50% избирателей» — так прокомментировала результаты исследования харьковчанка Наталья.

Больше себя пиарила за государственный счет ВО «Батькивщина» — это партия потратила почти 25 млн гривен на пропаганду. «Самопомощь» — почти 10 млн гривен, РПЛ — более 7 млн, БПП — более 5 млн 596 тыс. гривен, «Опоблок» — более 4 млн гривен, «Народный фронт» — более 999 тыс. грн.

Около 48 млн гривен ушло на содержание местных организаций партий. Здесь лидирует партия БПП «Солидарность», которая тратит на свои местные ячейки больше половины бюджета — 55,5%.

По итогам исследования заключается так называемый рейтинг добропорядочности партий. В общем по всем показателям лидером рейтинга стала партия «БПП» Солидарность».

Акции коалиции «Деньги партий под Контролем» проходят по всей Украине. Активисты проводят конференции, круглые столы и уличные презентации. Их цель — распространить аналитику о партийных деньги для ознакомления как можно большего количества людей.

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