Харбин может стать «мировой столицей» электронной коммерции. Амбиций и складов ему для этого хватит

14 Июня 2018

Товары целыми партиями будут доставляться в столицу провинции Хэйлунцзян со всего света



На складах Харбинской комплексной бондовой зоны международной электронной торговли официально начали проводиться первые операции трансграничной e-commerce, пишет «Российская газета». Пока пошлины при прохождении таможенного контроля с товаров не взимаются. Как долго просуществует подобная льгота неизвестно.

Предполагается, что партии импортной продукции будут напрямую поступать в столицу провинции Хэйлунцзян со всего мира. После завершения процедуры таможенного оформления товары отправят покупателям. Их доставкой займутся компании, специализирующиеся на экспресс-доставке.



– Харбинская бондовая зона располагает всеми необходимыми условиями для хранения товара, удачным месторасположением, а также целой системой налоговых льгот и преференций, предоставляемых таможенными органами зарубежным экспортерам-резидентам, – уверен заместитель начальника Харбинской комплексной бондовой зоны Бай Хунлян.



В настоящее время на территории бондовой зоны работают фирмы из Южной Кореи, Германии и России.

Напомним, что китайские инвесторы обсуждают проект строительства высокоскоростной железной дороги «Харбин-Владивосток» с суммой инвестиций в $20 млрд. Изначально предполагалось создать исключительно пассажирскую линию. Однако в дальнейшем планы скорректировали, и было решено проектировать дорогу, по которой можно было бы перевозить и грузы. LR



Фото: mpmcms.ru



Тэги: Китай, e-commerce, интернет-торговля, экспресс-доставка, трансграничная торговля

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