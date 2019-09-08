Handelsblatt (Германия): «эффект Зеленского» вызвал маленькое «экономическое чудо» на Украине | Политика | ИноСМИ

Handelsblatt, Германия © AP Photo, Dan Braun

Автор полон оптимизма по поводу украинского экономического роста во втором квартале 2019 года, не упоминая, что экономика пока так и не вышла на «домайданный» уровень 2013 года. В 2014-2015 гг. украинский ВВП пережил падение более чем на 10 процентов, и страна была объявлена ООН самой бедной в Европе. Надежды автора — на молодых министров, свободный оборот в сельском хозяйстве и антикоррупционный трибунал. Те же надежды были и при Порошенко.

Экономика Украины существенно растет, ВВП во втором квартале вырос на 4,6%. Причина: так называемый «эффект Зеленского».

Матиас Брюггманн (Mathias Brüggmann)

Рейган или Грилло? (Рональд Рейган — американский президент 1980-х, прославившийся эффектом рейганомики, а именно стимулированного доступными кредитами и низкими налогами экономического роста. Беппе Грилло — итальянский политик левых взглядов, комик по профессии. Основал «Движение пяти звезд», сформировавшее две последние правящие коалиции в Италии.) Этим вопросом задались инвесторы, вкладывающиеся в Украину, после ставшей своеобразным «землетрясением» победы телевизионного комика и актера Владимира Зеленского на весенних президентских выборах. Вступивший в должность в мае глава государства, партия которого «Слуга народа» после июльских выборов получила абсолютное большинство в парламенте, представил свое правительство и амбиционную программу реформ.

Тем самым Зеленский хочет доказать, что не станет этаким политическим «шутом», не имеющим четкого экономического плана действий, как это произошло с итальянским комиком Беппе Грилло (Beppe Grillo) — основателем популистского движения «Пять звезд». Он намерен стать реформатором, как когда-то президент США Рональд Рейган, который решился на существенное снижение налогов и помог своей стране выбраться из экономического кризиса — пусть даже за счет стремительного роста госдолга.

Как бы то ни было, Зеленский тоже намерен кое-что доказать — и уже добился первых успехов. «У нас есть уникальный шанс провести необходимые реформы: у нас есть политическая воля президента и большинство в парламенте. Вот только народ не дает нам времени», — сказал Зеленский депутатам по поводу назначения нового правительства. На пост премьер-министра он назначил 35-летнего юриста Алексея Гончарука. А средний возраст правительства составляет 39 лет — это самый молодой кабинет министров во всей Европе.

Гончарук сразу же проявил честолюбие: в 2020 году украинская экономика, по его словам, вырастет на 5%, а в последующие пять лет будет прибавлять, по меньшей мере, по 7% в год. Таким образом, к 2026 году рост должен составить не менее 40%. О том, что эта цель не так уж и нереалистична, говорит неожиданно существенный рост ВВП на 4,6% во втором квартале этого года.

Причиной этого является «эффект Зеленского», считает глава киевского социологического Фонда демократических инициатив Ирина Бекешкина. По ее словам, впервые с 2004 года половина украинцев считает, что страна развивается в правильном направлении. До победы Зеленского на выборах эта цифра составляла всего 18%.

Такое развитие ситуации просто поразительно, если учесть, что Украина с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым, а затем развязала войну в Донбассе, переживает глубокий экономический кризис. «Триггером» роста стало внутреннее потребление благодаря «существенно улучшемуся настроению потребителей», уверена главный экономист киевской инвестиционной компании Dragon Capital Елена Белан. Средняя зарплата по стране в настоящий момент выросла с 227 долларов в конце 2015 года до 415 долларов.

The Washington Post23.12.2014Le Monde09.04.2014УНИАН31.01.2019

Кроме того, по ее словам, наблюдается постепенный рост промышленного, а также сельскохозяйственного производства. Так, Украина стала одной из главных аграрных стран мира, обогнав по экспорту пшеницы Россию, бывшую до сих пор мировым рекордсменом по этому показателю. «Рост превышает все ожидания», — сказала аналитик инвестиционного банка Concord Capital Евгения Ахтырко. По ее мнению, обещания Зеленского относительно экономического роста, «в принципе, реалистичны, но Украине для этого нужны стабильные мощные инвестиции в течение нескольких лет».

Аналогичного мнения придерживается шведский экономист Андерс Аслунд (Anders Aslund), считающийся одним из лучших экспертов по Восточной Европе. (Так в тексте. На самом деле Аслунд, бывший экономическим советником гайдаровского правительства в катастрофические для российской экономики 1990-е годы, не раз «прокалывался», обещая скорое падение российской экономике в путинские годы и делая другие несбывшиеся прогнозы — прим. ред.) Он уверен, что «у Украины есть реальный шанс на изменения». ВМФ, Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) должны, по его словам, помочь Киеву инвестициями, поддержав новое украинское правительство при реализации запланированных реформ.

До 1 октября должен быть принят закон, разрешающий свободную торговлю сельхозпродукцией. Именно с этого начался подъем многих развивающихся стран, потому что государство генерировало тем самым большие прибыли для инвестиций, а аграрные предприятия получали правовую безопасность и гарантии больших кредитов. Кроме того, премьер Гончарук планирует судебную реформу, отмену контроля над движением капитала, обширную приватизацию и меры по правовой защите иностранных инвесторов.

О серьезности намерений правительства говорит тот факт, что в четверг начал свою работу антикоррупционный трибунал, а антимонопольная служба Украины распорядилась разделить компанию DF Group, главного монополиста в химической отрасли, на более мелкие фирмы. Раздел концерна, ранее принадлежавшего бежавшему в Австрию бизнесмену Дмитрию Фирташу, стал частью объявленной Зеленским борьбы с олигархами.

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