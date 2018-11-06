Хайп от генпрокурора

Юрий Луценко заявил, что уходит в отставку / фото УНІАН

«Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление об отставке президенту Украины. И вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос. Прошу это сделать на этой неделе», — заявил генеральный прокурор, выступая перед Верховной Радой во вторник, 6 ноября.

Этим Луценко вызвал небывалый ажиотаж в депутатских рядах, а также обвинения со стороны активистов, что, таким образом, генпрокурор увел вектор общественного внимания с необходимости довести расследование убийства Гандзюк до логического конца – задержания заказчика (или заказчиков) этого преступления — на обсуждение собственных политических амбиций.

Так, по словам исполнительного директора Центра противодействия коррупции Дарины Каленюк, заявление Луценко не стоит воспринимать всерьез, поскольку это был политический ход, направленный на то, чтобы снять напряжение в обществе в связи со смертью Гандзюк. «Луценко только заявил, что подает в отставку, хотя заявление президенту должно быть написано в письменном виде. И уже тогда президент может уволить его по согласованию с Верховной Радой. Так что, скорее всего, Юрий Витальевич неискренен в своем намерении, это больше похоже на попытку снять с себя личную ответственность и сделать ее коллективной», — считает Каленюк.

«Его мотивы понятны — хочет сбежать с тонущего корабля. Видит, что Порошенко будет использовать силовиков для переизбрания. Хочет перестроиться в новый проект на выборы. Ну, уж нет, пусть работает до конца — и несет ответственность за власть, одной из колонн которой он был в течение двух с половиной лет как генеральный прокурор, то есть главный законник страны», — заявил народный депутат Сергей Лещенко.

Возможна ли отставка

Отпускать генпрокурора с должности парламентарии, похоже, действительно не намерены. Рейтинговое голосование (ничего не значащее с юридической точки зрения действо) в Верховной Раде продемонстрировало, что свободу для Луценко готовы поддержать лишь 38 депутатов. Впрочем, даже если генпрокурор внесет письменное официальное заявление, совсем не факт, что за это парламент проголосует.

Лишь 38 депутатов во время рейтингового голосования поддержали отставку Луценко / фото фото twitter.com/radiosvoboda

Во-первых, потому, что подобные заявления об отставке могут лежать и ждать решения Рады не одну неделю, и даже не один месяц. К примеру, министр аграрной политики Тарас Кутовой подал в отставку еще в мае прошлого года. Но парламент не рассмотрел ее до сегодняшнего дня.

Во-вторых, по словам вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, ожидать отставки бесполезно, так как парламентская коалиция не даст для этого голосов. Но даже если представить, что голоса найдутся, контроль за ГПУ все равно останется за коалицией, только перейдет к другому фронту – в случае, если отставку Луценко примут, исполняющим обязанности генпрокурора может стать юрист «Народного фронта» Дмитрий Сторожук. Впрочем, президент вряд ли пойдет на такое усиление конкурентов перед началом избирательных кампаний-2019.

Не зря же Порошенко в свое время сделал так много, чтобы генпрокурором был именно Луценко. Напомним, назначение на пост Юрия Витальевича можно считать одним из самых молниеносных и однозначно не самым прозрачным. У действующего главы ГПУ, как известно, нет профильного юридического образования. И, чтобы место генпрокурора досталось именно ему, президент внес законопроект, который разрешает генпрокурору не быть дипломированным юристом. При этом сам проект закона еще до голосования был опубликован в парламентской газете «Голос Украины» (что, по сути, дает ему законную силу), после чего в тот же день был принят парламентом и прямо в зале подписан президентом. В этот же день Верховная Рада досрочно прекратила полномочия Луценко как депутата.

Хвалиться нечем

Стоит отметить, что, вступая в должность, Юрий Луценко заявил, что видит себя генпрокурором не более полутора лет. Но каденция затянулась.

За это время он обещал дать ход началу люстрации в ведомстве и активизировать расследование резонансных дел. Но, находясь в кресле главы ГПУ более двух с половиной лет, провалов у главного прокурора оказалось заметно больше, чем побед.

В частности, Луценко обещал сдвинуть с мертвой точки расследование по делам Майдана и событий в Одессе 2 мая. Но фактически, руководство ГПУ только заморозило их расследование – за четыре с лишним года дела причастных к событиям Евромайдана практически не расследованы. Многие из них, включая дело по силовому разгону студентов, до сих пор находятся на стадии допроса потерпевших и поиска улик.

За время пребывания Луценко на посту генпрокурора проколов у него было больше, чем успехов / фото УНИАН

11 июля нынешнего года Юрий Луценко подписал приказ об организационных изменениях в структуре и штатном расписании Генеральной прокуратуры Украины, которым был ликвидирован возглавляемый Сергеем Горбатюком Департамент специальных расследований, занимавшийся расследованием преступлений во время Революции достоинства в 2013-2014 гг. Накануне Сергей Горбатюк напрямую обвинял руководство Генпрокуратуры в нежелании вести расследование и требовал отставки Луценко. «У руководства нет желания объективного расследования преступлений на Майдане. И это подтверждено сотнями документов. Эти руководители не должны занимать свои должности, потому что они уже столько нарушали закон, что должны нести ответственность за вмешательство в работу следователей или другие незаконные действия. В первую очередь, это генпрокурор Юрий Луценко и его заместители — Юрий Столярчук, Анжела Стрижевская, Анатолий Матиос. Эти лица совершали противоправные действия в ходе расследований дел Майдана», — заявлял Горбатюк.

Нечем похвалиться генпрокурору и в деле «янтарной мафии». Его главные фигуранты – народные депутаты Борислав Розенблат и Максим Поляков, несмотря на прямые улики против них и предъявленные им обвинения, все еще находятся на свободе и, можно сказать, вышли сухими из воды. То же происходит и с делом «бриллиантовых прокуроров» Владимира Шапакина и Александра Корнийца, которое безрезультатно слушают в суде уже более двух лет.

Даже дело Януковича, на которое сам Луценко возлагал большие надежды, практически ни к чему не привело. Ведь те 1,5 миллиарда долларов, которые Луценко торжественно вернул в государственную казну, никто так и не увидел, не говоря уже о том, что до сих пор нет решения суда, определяющего вину самого беглого экс-президента.

Свое бездействие по многим делам сам генпрокурор пытается оправдывать поправкой в УПК, по которой органы прокуратуры, начиная с 20 ноября 2017 года, больше не имеют права начинать досудебные расследования, из-за чего прокуратура утратила право расследовать ряд производств, которые теперь относятся к подследственности НАБУ. Но и с теми делами, где ГПУ является непосредственным участником процесса, как-то не складывается…

Отдельно стоит упомянуть рвение Луценко к снятию депутатской неприкосновенности со своих бывших коллег. Пока ни одно представление генпрокурора, по факту, не привело к задержанию и аресту ни одного народного избранника.

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Поводом для своей отставки Луценко определил дело Гандзюк. Однако на самом деле вряд ли он, когда общался с девушкой в больнице, обещал ей покинуть пост генпрокурора вместо того, чтобы искать заказчика ее убийства. Поэтому нынешнее заявление – будь оно хоть демонстрацией позиции, бегством ради удовлетворения политических амбиций или обычным «разводом лохов» — просто хороший хайп. Не более того.

Анастасия Заремба

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