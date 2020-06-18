Хайко Маас и генпрокурор ФРГ угрожают России из-за Хангошвили

Посол России в Германии Сергей Нечаев 18 июля был официально вызван в МИД ФРГ — для объяснений в связи с убийством в Берлине год назад гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, ранее разыскиваемого Россией международного террориста, причастного к многочисленным убийствам российских граждан. В МИД Германии официально заявляют, что Хангошвили был убит по заказу спецслужб России. Утверждая, что Хангошвили стал «жертвой Кремля», глава МИД ФРГ Хайко Маас пригрозил России негативными политическими последствиями, вплоть до санкций.

«Что касается звучащих в Берлине угроз о возможных дальнейших мерах против России, то в случае их реализации без реакции они оставлены не будут.Считаем выдвинутые против российских госструктур обвинения беспочвенными и голословными. Как и недавняя раскрученная в ФРГ история с „русскими хакерами“ и якобы стоящими за ними спецслужбами, они совершенно не способствуют позитивному развитию и без того непростых российско-германских отношений», — говорится в официальном комментарии Сергея Нечаева.

Посол напомнил, что ранее из-за дела Хангошвили из Германии были высланы два российских дипломата — за якобы недостаточное сотрудничество России с германскими правоохранительными органами по делу Хангошвили.

«При этом мы точно знаем, что профильные российские ведомства взаимодействуют с германскими коллегами по партнерским каналам и предоставляют ответы на поступающие запросы», — сказал Сергей Нечаев.

Уголовное дело в отношении гражданина России, который, как считают спецслужбы ФРГ, убил Хангошвили по заданию ФСБ, сейчас рассматривается уголовной палатой суда Берлина. Генпрокуратура ФРГ официально заявляет, что в июле 2019 года спецслужбы России поручили своему агенту Вадиму Красикову ликвидировать в Германии Хангошвили, который с 2016 года жил в Германии как политический беженец, под именем Торнике Кавтаришвили.

«Приказ об убийстве основывался на оппозиционном отношении будущей жертвы к российским центральным властям, правительствам Чечни и Ингушетии и пророссийскому правительству в Грузии. Торнике К. воевал против Российской Федерации в Чечне в 2000—2004 годах, был руководителем чеченской милиции. Впоследствии в 2008 году Торнике К. от имени правительства Грузии собрал группу добровольцев в Южной Осетии, которая так и не была использована по причине российско-грузинских мирных переговоров. Кроме того, российские власти объявили Торнике К. террористом и обвинили его в членстве в террористической организации „Имарат Кавказ“ (запрещена в России — EADaily)», — гласит официальный комментарий генпрокуратуры Германии, завизированный главой надзорного ведомства Петером Франком.

Убийца Хангошвили, как заявляют в надзорном ведомстве ФРГ, прибыл в Германию в прошлом году по фальшивому загранпаспорту на имя Вадима Соколова, выданному 18 июля 2019 года в УМВД города Брянска. Красиков-Соколов ехал в Берлин окольными путями. 17 августа он из Москвы вылетел в Париж, 20 августа на самолете отправился из Франции в Польшу. Пробыв в Варшаве два дня, Красиков-Соколов «по невыясненному маршруту» оказался в Берлине. Хангошвили, как утверждают в Генпрокуратуре ФРГ, был убит в день прибытия «агента ФСБ» в Берлин — 23 августа 2019 года. «Агент ФСБ» был арестован полицией на месте преступления, рядом с телом жертвы, находится в германской тюрьме официально с 24 августа прошлого года.

«В обвинительном заключении содержится утверждение, что убийство было совершено по поручению российских государственных структур. Это, однако, как и прежде, не подкреплено никакими фактами и доказательствами», — заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

Данные Генпрокуратуры ФРГ против Красикова-Соколова идентичны фактурам «досье», которое «собрали» ранее на «агента ФСБ» антироссийские издания Bellingcat и The Insider. Bellingcat — проект британского блогера Элиота Хиггинса, который в 2014 году обвинял Россию в том, что был сбит малайзийский «Боинг» над Донбассом. The Insider — сетевое российское издание, его основатель — преподаватель Государственной академии гуманитарных наук (ГУГН) при РАН Роман Доброхотов, сын крупнейшего российского культуролога Александра Доброхотова.

Роман Доброхотов на митинге либеральной оппозиции в Москве. Иллюстрация: Twitter Романа Доброхотова.

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