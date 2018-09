Haiwainet (Китай): Российский «национальный» шоколад молниеносно захватывает китайские рынки с помощью AliExpress

В 1965 году, когда Путину было 13 лет, крупнейшая кондитерская фабрика СССР «Красный Октябрь» начала производство нового шоколада «Аленка». Его отличала необычная обертка с лицом пухленькой, краснощекой девочки в цветном платке. «Аленка» была вкусной и дешевой, ее многие могли себе позволить, поэтому она быстро стала популярной во всем Советском Союзе.

Несмотря на то, что в то время СССР был сверхдержавой, с точки зрения благосостояния, страна был небогата. Люди могли стоять в очередях на морозе по три часа, и им не всегда удавалось купить даже пару яиц. Однако спрос на «Аленку» в таких условиях нисколько не уменьшался. В 1990 году незадолго до распада Советского Союза «Красный Октябрь» произвел 63 тысячи тонн шоколада.

Словом, можно было обойтись без еды, но не без шоколада — чем-то похоже на ситуацию с китайским «Лаоганьма» (один из популярнейших в Китае соусов на основе перца чили — прим. пер.).

Прошло полвека, и юноша Путин дорос до президента, но «Аленка» осталась на своем месте. Ее определенно можно назвать «национальным» шоколадом. «Аленка» не только не пропала из виду, сегодня в глазах китайцев она стала «фишкой» России, которую скоро будут экспортировать в Китай через площадку AliExpress компании Alibaba.

Экспорт шоколада из России в Китай не уменьшился из-за экономического кризиса, а увеличился

Об «Аленке» китайцы узнали в 2015 году. Количество китайских туристов в России в этот год резко возросло вследствие девальвации рубля и достигло показателя в 1,3 миллиона человек, что на более чем 60% превысило показатели 2014 года. Благодаря хорошему качеству и умеренной цене «Аленка» стала одним из самых популярных товаров у гостей из Поднебесной.

В то же время в двусторонней торговле между РФ и КНР наблюдалась новая тенденция. В 2014 году, до того, как в России разразился экономический кризис, товарооборот между двумя странами составлял 90 миллиардов долларов, но с началом энергетического кризиса и девальвации рубля товарооборот стал падать. В 2015 году из-за снижения цен на сырье, вызванного девальвацией рубля, объем товарооборота между РФ и КНР упал примерно на треть и составил всего лишь 60 миллиардов долларов.

Тем не менее, в тот год наблюдался значительный прирост поставок российскими производителями продуктов питания, особенно шоколадных конфет, меда и пива. Согласно данным федеральной таможенной службы РФ, за первый квартал 2015 года объем шоколада, экспортируемого в Китай, вырос в 20 раз по сравнению с прошлым годом. Объем продаж «Аленки» в Китае за тот год также увеличился в 6 раз.

Шоколадная фабрика «Красный Октябрь», основанная в 1851 году, пережила революции и крупные социальные потрясения российской истории. В царское время она поставляла свою продукцию императорскому двору, а после Октябрьской революции превратилась в крупнейшего производителя кондитерских изделий в СССР. Во время Второй мировой войны фабрика откликнулась на призыв и стала производить пайки для солдат, а также особый шоколад военного времени, за что была 7 раз награждена Почетным знаменем. В 90-е годы прошлого века она была приватизирована и вошла в компанию Uniconf. «Красный Октябрь» — первое в Восточной Европе и 17-е в мире предприятие по производству кондитерских изделий.

В 2015 году «Красный Октябрь» обдумал возможности выхода на китайском рынке и официально начал разрабатывать стратегию экспорта в Китай.

© Work and Play Behind the Iron Curtain, GRAD: Gallery for Russian Arts and Design, until 24 August 2014 www.grad-london.comШоколадка «Аленка» на выставке «Работа и игра за железным занавесом»

Интернет-торговля снижает сложность выхода на китайский рынок

«Поднимать целину» — однозначно трудно. Поначалу, как и многие другие российские экспортеры продуктов питания, «Красный Октябрь» выходил на китайский рынок через китайских торговых агентов, которые закупали продукцию оптом и перепродавали ее.

Это происходило до мая 2016 года, когда на Международной выставке продуктов питания в Шанхае представители «Красного Октября» познакомились с людьми из Alibaba.

Еще до этого менеджер по развитию бизнеса в Китае компании «Красный Октябрь» Наталья Штырева осознала, насколько быстро в КНР развивается электронная коммерция. Знающая китайский язык Наталья так привыкла покупать товары онлайн, что, как сама заявляла, заказывала там даже туалетную бумагу.

«Давайте выйдем в интернет с помощью Alibaba!». Наталья воспользовалась шансом — в 2016 году объем продаж на китайском онлайн рынке шоколада вырос на 27,3%, свыше 2,5 миллиона китайских семей начали покупать продукцию онлайн.

Представители «Красного Октября» осознали, что трансграничная электронная торговля позволит снизить сложность выхода на китайский рынок. После многократных встреч и переговоров в головном офисе Alibaba в Ханчжоу «Красный Октябрь» начал продавать товары не только через традиционные каналы, но и через такие крупные китайские онлайн платформы, как Taobao и Tmall. На одном только Taobao шоколад этой компании продают более 500 агентов различных интернет-магазинов. Начиная с 2017 года, «Красный Октябрь» стал работать и на другой торговой площадке 1688.com (интернет-площадка компании Alibabа, ориентированная в основном на внутренний оптовый рынок Китая — прим. переводчика), где с помощью B2B платформы можно найти клиентов по всему миру.

Доля онлайн-продаж «Красного Октября» в Китае выросла до 72%

Вслед за этим появились новые вызовы. По словам заместителя управляющего директора «Красного Октября» Алексея Носенко из-за незнания ряда правил работы на китайских электронных торговых площадках компания начала сталкиваться с трудностями «акклиматизации».

Тут Наталья вспомнила об AliExpress — B2C платформе компании Alibaba, которая на данный момент является крупнейшей в России. За прошедшие 5 лет такие новые технологии, применяемые AliExpress, как Big Data, помогли в модернизации российской таможенной системы, а также системы экспресс-доставки, почты и платежных систем. На данный момент около 20 миллионов россиян ежегодно покупают товары на AliExpress, что составляет 2/3 от общего числа онлайн-покупателей в России. Каждый день из Китая в РФ отправляется более 500 тысяч посылок: от одежды до продуктов питания, смартфонов и товаров ежедневного обихода.

В марте 2018 года Наталья с коллегами обратились в московский офис AliExpress через Российский экспортный центр (РЭЦ). Они надеялись, что AliExpress будет напрямую закупать шоколад «Красного Октября» и продавать его в Китае через тот же Tmall. Таким образом, все вопросы, связанные с таможенной очисткой, транспортировкой, открытием интернет-магазина, его функционированием и продажами решались бы «в одном окне».

«Некоторым Шийо тайхао16.03.2018Жэньминь жибао13.04.2016Синьхуа12.05.2018 российским брендам в процессе сотрудничества с Alibaba через внутренние каналы бывает сложно разобраться в тонкостях платформы, например, с тем, как контролировать трафик, участвовать в акциях и так далее». Гао Сюань, занимающийся вопросами импорта в российском офисе AliExpress заявил, что это — основная причина, почему такие российские бренды, как «Красный Октябрь», обращаются к ним.

«AliExpress — это, по сути, школа, он не только помогает российским предприятиям выходить на китайский рынок, но и позволяет на личном опыте научиться уживаться среди китайских правил ведения интернет-торговли», — заметил Гао Сюань. Его главная цель — помочь как можно быстрее и с наименьшими издержками выставить российскую продукцию на китайском рынке.

За три месяца этого года Гао Сюань встретился с представителями нескольких десятков российских компаний. В мае 2018 года Alibaba по запросу РЭЦ провела в Москве встречу для привлечения партнеров, на которой присутствовали 40-50 российских брендов.

С девальвацией рубля, начавшейся в 2014 году, экспортная конкурентоспособность российских товаров лишь увеличилась. Президент РФ Путин поощряет увеличение экспорта несырьевой и неэнергетической продукции с целью преодоления экономического кризиса, поэтому все больше известных торговых фирм без опыта экспорта рассматривают варианты выхода за границу, и первый рынок, который приходит им на ум, это — Китай.

За последние годы по мере увеличения потребительской активности в Китае крепнет спрос на импортные товары. Как заявил директор российского направления AliExpress Лю Вэй, его компания активно сотрудничает с Российским экспортным центром для поддержки национальной импортной стратегии. В данный момент из России импортируются в основном шоколад, конфеты, мороженое, а также красное вино, сибирская косметика и бытовая химия.

Благодаря сотрудничеству с платформами Alibaba, доля онлайн-продаж шоколада «Красного Октября» в Китае выросла до 72%, что серьезно отличает его от других компаний, производящих шоколад, чья доля офлайн-продаж выше 70%.

В конце 2017 года «Красный Октябрь» открыл офис в Шанхае, а также два логистических центра в Шанхае и Чэнду. По словам заместителя управляющего директора Алексея Носенко нужно вести интернет-торговлю в России так, как это делает AliExpress — ставить склады впереди потребительского рынка.

