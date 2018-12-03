Haaretz: третьей мировой не будет, но Путин явно обеспокоен — inoСМИ.Ru

После воскресного инцидента на Черном море с задержанием трех украинских судов Россия удерживает 24 украинских моряков. Однако что Кремль будет делать дальше, никто не знает.

Не нужно хорошо владеть русским языком, чтобы понять, что вы слышите нецензурную брань, даже из уст моряка.

На видеозаписи мы слышим, как голос, предположительно капитана русского корабля, говорит «Прижимай его, отлично», по мере того как судно приближается к преследуемому буксиру. «Зажимай его справа», — восклицает моряк. «Дави его, я его возьму» — кричит человек, давая команду «лево руля» (влево, для менее просвещенных), в направлении к буксиру.

«Давай, давай», — рявкает он. И добавляет: «Зажимай их вместе», — за мгновения до того, как его судно мощно врезается в буксир.

Эта сцена произошла в воскресенье на Черном море, недалеко от Керченского пролива, отделяющего материковую Россию от аннексированного ей Крыма. В месте, которое долгое время было очагом опасности в вялотекущей войне Украины и пророссийских сил на востоке Украины, корабли российской береговой охраны открыли огонь по трем украинским судам. Они захватили 24 моряков, ранив, если верить украинским представителям, минимум шестерых.

Воскресные события ознаменовали новую веху в конфликте: впервые российские вооруженные силы признали применение силы против украинских военных. Они арестовали три судна, включая украинский буксирный корабль, и заблокировали Керченский пролив — единственный выход к совместно контролируемому Азовскому морю и нескольким важным украинским портам на Черном море.

Реакция Киева в ночь на воскресенье была молниеносной. Несмотря на сильный мороз, несколько сотен молодых активистов — в основном украинские ультранационалисты — жгли покрышки перед российским посольством и скандировали «смерть России!» Позднее вечером члены неонацистской организации С14 (экстремистская организация, запрещена в России — прим. ред.) сожгли машину (вряд ли чтобы согреться) с российскими дипломатическими номерами.

И пока в понедельник простые жители выглядели не слишком расстроенными новостями, видимо, больше беспокоясь о снегопаде, который запорошил улицы, несколько сотен ультранационалистов собрались на Площади Независимости и прошли маршем вверх к зданию администрации президента, требуя от Петра Порошенко разорвать дипломатические отношения с Россией.

​Президент, конечно же, был занят. Он выступил с инициативой ввести военное положение в ответ на то, что он назвал серьезной угрозой российского вторжения на суше. В конечном счете парламент Украины одобрил это решение в смягченном варианте, с ограничениями по времени и территории. Тем временем западные лидеры делали заявление за заявлением с осуждением действий России, в том числе во время чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН, собравшегося, чтобы обсудить действия России.

С момента подписания договора 2003 года и Россия, и Украина имеют право беспрепятственного прохода в Керченский пролив. Естественно, это, был пролив между Россией и Украиной. Однако после российской аннексии Крыма в марте 2014 года, что также повлекло за собой захват половины морского флота Украины, и последовавшего через месяц опосредованного вторжения в Восточную Украину пролив стал разделять две подконтрольные России территории — даже несмотря на непризнание международным сообществом ее суверенитета над Крымом.

Даже дорога до Мариуполя — крупнейшего украинского города в регионе — поездом из Киева может занять 18 часов. Это создает горячую точку, не доступную для многих международных журналистов.

В силу того что воскресные события стали очевидной попыткой эскалации с российской стороны, развернется ли на Черном море третья мировая война? Скорее всего, нет. Но это не значит, что произошедшее не повлечет за собой последствий.

Украинская и российская версии, конечно же, сильно расходятся. Но как это часто бывает, версия Россия выглядит не слишком правдоподобной. В России заявляют, что украинские суда опасно маневрировали, провоцируя российских военных на упреждающий удар. Ситуация также требовала перекрытия пролива танкером, находившимся под недавно построенным мостом между материковой Россией и оккупированным Крымом.

В четверг в России также заявили, что двое из находившихся на борту моряков были офицерами украинской разведки, хотя Украина ответила, что они всего лишь выполняли регулярные контрразведывательные задачи, как это постоянно делают и россияне.

На протяжении месяцев Украина обвиняла Россию в сознательном нагнетании обстановки в Азовском море. Имелись в виду постройка моста за 3,7 миллиарда долларов со слишком низким пролетом для прохода больших кораблей и провокации в отношении судов вблизи таких украинских портов, как Мариуполь, что обошлось этим портовым городам в миллионы долларов.

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По заявлениям украинских официальных лиц, российская береговая охрана была заранее проинформирована о проходе трех украинских судов из Одессы в Мариуполь, однако не ответила ни на один из двух запросов со стороны судов, направлявшихся в сторону Керченского пролива. Суда были отрезаны, как показано на видео, и береговая охрана открыла по ним огонь.

В понедельник украинские власти заявили, что опубликовали перехваченную запись переговоров российских военных; независимые эксперты полагают, что запись похожа на настоящую. Язык на этой записи такой же нецензурный, как и на вышеупомянутом видео, и дает основания предполагать, что президент Владимир Путин с самого начала был лично в курсе действий российского флота.

«Надо кончать их! — произносит один голос. «Похоже, президент (Путин) уже держит вопрос на контроле».

Многие задаются вопросом, зачем Кремлю идти на риск и обострять вялотекущий конфликт. Во-первых, положение Путина внутри страны не слишком комфортное, а проявление ура-патриотизма в прошлом уже позволяло ему изменить ситуацию к лучшему.

Российская экономика по-прежнему находится в плачевном состояния, а некогда высочайший рейтинг президента опустился до нового минимума: решение о повышении пенсионного возраста, принятое несколько месяцев назад и вызвавшее массовые протесты по всей России, явно не пошло на пользу. По опросам одного независимого центра, 61% россиян считает Путина «полностью» ответственным за проблемы в стране.

Несмотря на воскресные события на море, Россия находится не в лучшем положении для новых военных операций за рубежом. Завязнув на востоке Украины в попытках поддержать пророссийские силы — а, по последним данным, на поддержание непризнанных республик уходят миллиарды долларов — Россия также по-прежнему связана войной в Сирии.

Тем временем один российский эксперт по военно-морской тематике заявил, что действия России против Украины на море были топорными и необдуманными, предположив, что операция была спланирована не так тщательно, как казалось вначале.

В то же время аналитики считают, что целью провокации было начало новой войны или, по крайней мере, нового этапа войны, сходящей на нет. Вместо этого такие действия, контролируются ли они Кремлем или нет, нацелены на усиление давления Москвы на Запад и страны, которые она относит к сфере своего влияния — особенно Украину.

«Это демонстрирует готовность Кремля жестко ответить Западу или Украине на действия, которые они рассматривают как угрозу режиму Путина», — отмечает Александр Кларксон, профессор Королевского колледжа в Лондоне. » Возможно, русские поняли, что на Украине им ничего не светит… пока Путин у власти«, — добавляет он. «Напротив, цель этих действий — выбить Украину и Запад с территорий, которые Москва считает стратегически важными».

Марк Галеотти, старший научный сотрудник Института международных отношений в Праге, написал в Твиттере, что Кремль хочет «сделать Азовское море своим внутренним и использовать это для наращивания давления на Киев. Он стремится показать, что способен действовать без оглядки на международное осуждение», — пишет Галеотти.

Рассуждая о том, как Западу следует реагировать на провокации, Галеотти отмечает, что пока Запад не сможет отправлять военно-морские силы на защиту Украины, Москва «сможет действовать безнаказанно».

Еще последуют заявление с выражением озабоченности, над которыми можно будет посмеяться в Твиттере за их шаблонность, — особенно в условиях того, что эксперты не прогнозируют санкций ЕС и США в ответ на произошедшее.

Реакция президента Дональда Трампа была предсказуемо вялой. В очередной раз, не владея темой, на которую его спрашивают, он не стал осуждать российскую агрессию и ответил на вопрос о черноморском инциденте следующее: «Нам не нравится, что происходит с обеих сторон. Надеюсь, ситуация стабилизируется».

Как бы то ни было, у ЕС и американцев есть выбор. Кларксон считает, что Запад должен оказать дипломатическое давление, чтобы освободить украинские корабли и 24 моряков как можно скорее. По его мнению, чтобы послать сигнал, можно ввести точечные санкции против российских компаний, особенно активных в Крыму и участвовавших в строительстве моста через Керченский пролив. «Конкретные проявления солидарности дадут украинцам понять, что они не одни», — добавляет Кларксон.

Однако предсказать следующие шаги Москвы непросто. Во вторник появилось видео с явно ложными «признаниями» нескольких украинских моряков, глаза которых бегали взад-вперед по написанному тексту, о том, как они участвовали в спланированной провокации. Это очевидное нарушение Женевской конвенции, хотя Кремль наверняка заявит о том, что страны не воюют и что они задержали людей, пытавшихся нелегально пересечь российскую границу.

Если украинские власти по-прежнему убеждены, что российские сухопутные силы в шаге от нового продвижения или даже вторжения, то другие настолько же уверены, что будущие шаги России будут менее значительными. Галеотти полагает, что пока Кремль будет только играть мускулами, но не пускать их в дело.

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