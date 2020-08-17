Гульбану Абдулина: Главный приоритет — сохранение жизни и здоровье казахстанцев

17 Августа 2020 13:06

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Своим мнением о послаблении карантина поделилась солистка-вокалистка Костанайской областной филармонии имени Елубая Умурзакова, заслуженный деятель РК Гульбану Абдулина. По ее словам, главным приоритетом остается сохранение жизни и здоровье казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Мы видим, как остро развивается ситуация. Под ударом оказался весь мир и вся мировая экономика. Благодаря принятым мерам, уже прогнозируется спад. Сейчас гражданам предельным вниманием необходимо отнестись к рекомендациям врачей и органов власти. От этого сейчас очень многое зависит. Послабление карантина – конечно, это хорошо, но личная ответственность у каждого из нас остается», — сказала Гульбану Абдулина.

Напомним, с 17 августа в Казахстане возобновит свою деятельность ряд организаций, в том числе торгово-развлекательные центры, торговые дома, салоны красоты, косметологические центры, парикмахерские, СПА-центры. Несмотря на смягчение карантинных мер, сохраняется запрет на проведение зрелищных, спортивных, памятных, торжественных и других мероприятий, в том числе на дому.

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