Губернатор Омской области Александр Бурков встретился с лидерами ЛДПР и КПРФ

Глава региона начал серию консультацией с представителями политических партий.

Встречи проводятся с целью обсуждения хода избирательной кампании в Омской области. Политики проводят многочисленные встречи с избирателями, выясняют болевые точки региона. Губернатор поинтересовался, что чаще волнует людей, какие вопросы задают, какие актуальные проблемы существуют.

Александр Бурков произвёл предвыборную встречу сегодня (6 сентября) с координатором регионального отделения ЛДПР Антоном Берендеевым и первым секретарём Комитета омского областного отделения КПРФ Андреем Алёхиным.

Представитель ЛДПР высказался, что избирательная кампания проходит без проблем и ссор.

«Противоречий, обрыва листовок и поливания грязью кандидатами друг друга, какого-то чёрного пиара у нас в Омске нет. Одна из самых спокойных компаний по стране», — считает Антон Берендеев.

Болевые точки, по мнению координатора партии, дороги.

«Добираться до некоторых поселений — деревень, сел — бывает очень сложно. До районных центров — ещё как-то прилично, мост теперь есть, можно очень удобно добираться в Кормиловку. А в некоторых деревнях дороги оставляют желать лучшего, тяжело на севере. Ещё одна основная проблематика на селе — это вода и в некоторых поселениях отсутствие газа», — высказался представитель регионального отделения партии.

По мнению Андрея Алёхина, главные проблемы, волнующие население Омской области, — это газификация, тема мусорной реформы, а именно, рост тарифов на вывоз ТКО.

Глава региона продолжит уже завтра встречи с представителями политических партий.

Фото: портал правительства Омской области

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