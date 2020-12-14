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Губернатор Красноярского края назначил нового министра экологии и рационального природопользования

Политика 14 Дек 2020
Губернатор Красноярского края назначил нового министра экологии и рационального природопользования
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14 декабря 18:07

Новым министром экологии и рационального природопользования региона стал Павел Борзых. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Красноярского края Александр Усс.

Глава региона поручил новому руководителю продолжать усовершенствование системы экологического мониторинга в крае и подчеркнул важность продолжения работы с крупными промышленными предприятиями, которые должны выполнять свои обязательства по снижению экологической нагрузки на окружающую среду.

Также Александр Усс обозначил еще одно приоритетное направление — стабилизация экологической обстановки в Норильске.

«Произошедшая на севере края экологическая катастрофа требует серьезной работы, рассчитанной на годы. Ранее мной было принято решение развернуть в Норильске краевую систему экологического контроля. В течение двух-трех месяцев служба должна получить надлежащее техническое оснащение и заняться работой применительно к последствиям аварии и накопленному экологическому вреду», — пояснил глава региона.

Важным направлением работы министерства губернатор определил необходимость перехода к более цивилизованной форме утилизации отходов ТБО через раздельный сбор мусора, сортировку и дальнейшую переработку.

Отметим, Павел Борзых с 2008 по 2019 год работал в Дирекции по особо охраняемым природным территориям Красноярского края. Затем был назначен заместителем министра экологии и рационального природопользования региона. С 1 сентября 2020 года он временно руководил ведомством.

Усс Александр ВикторовичГубернатор Красноярского края


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