Гуанси расширяет инициативу по привлечению зарубежных капиталовложений — Новости России

Сергей Владимиров



16:03 Сегодня

15 марта в силу вступил Закон Китайской Народной Республики об иностранных инвестициях, в очередной раз подтвердивший стремление государства расширять масштабы своей открытости. 28 марта руководство Агентства по продвижению инвестиций Гуанси-Чжуанского АР провело пресс-конференцию, в ходе которой состоялась презентация запланированной на 2019 год инициативы по привлечению инвестиций в региональную промышленность. Представленная программа демонстрирует проактивный подход к привлечению отечественных и зарубежных предпринимателей.

Провинция Гуанси, расположенная в регионе Линнань (так исторически называют южную часть Китая) — единственная западно-китайская провинция, имеющая доступ к морскому побережью. Сегодня в Гуанси проживают свыше 56 млн человек. Этот регион обладает очевидными преимуществами с точки зрения политики открытости и является важным поставщиком сырьевых материалов, сельскохозяйственной продукции и рабочих кадров. Провинция выступает принимающей стороной процесса «промышленного трансфера» в регионе Большого залива Гуандуна, Гонконга и Макао. Гуанси — постоянная «хозяйка» выставки China-ASEAN Expo и важное связующее звено в рамках программы «Пояс и путь».

Организаторы пресс-конференции рассказали собравшимся, что в 2018 году руководство провинции инициировало масштабную программу оптимизации делового климата, рассчитанную на три года и ориентированную на повышение уровня законности, интернационализации и удобства для предпринимателей. В 2019 году власти Гуанси планируют нарастить свои усилия по привлечению промышленных инвестиций, сделав акцент на «укреплении лидерских позиций, оптимизации отраслевых цепочек и формировании кластеров». Основная деятельность будет концентрироваться в сферах здравоохранения, больших данных, логистики, инновационного производства, разработки новых материалов и возобновляемой энергетики. Особое внимание при этом будет уделяться планам привлечения зарубежных инвестиций.

В ходе пресс-конференции были представлены ключевые направления привлечения инвестиций в Гуанси:

Развитие здравоохранения: создание проектов в сферах поддержания здоровья населения и ухода за престарелыми, медицинского туризма, спорта и отдыха, культурном и развлекательном секторе, аниме и мультипликации, производстве здоровых продуктов питания, сельскохозяйственной продукции с высоким содержанием селена, биомедицине и т.д.

Большие данные: создание и продвижение проектов прикладного применения технологий и инновационных сервисных моделей, включая большие данные, облачные вычисления, блокчейн, Интернет вещей, распознавание голоса и изображения; реализация проектов в промышленности нового поколения — производстве смарт-терминалов, портативной электроники, гибких дисплеев, а также в сфере квантовой связи.

Развитие логистической отрасли: создание проектов логистических парков — морских, речных, автомобильных, железнодорожных, авиационных и информационных портов, — реализация проектов инфраструктурного строительства, а также инициатив в сфере развития таких отраслей, как комплексная сторонняя логистика, «холодная цепь», электронная коммерция и логистические смарт-технологии.

Инновационное производство: реализация проектов в отраслях робототехники, 3D-печати, БПЛА, смарт-автомобилей, аэрокосмического, морского оборудования, современного оборудования для скоростного транспорта, научно-технических сервисов, культуры и творчества.

Новые материалы: продвижение научно-исследовательских и проектно-конструкторских проектов в сферах современных материалов, включая точную и глубокую переработку алюминия, производство энергетических напитков с редкоземельными элементами, высокопроизводительных материалов и сплавов, нанокарбоната кальция, лазерного стекла, экологически безопасных строительных материалов и других высококачественных неметаллических материалов, графена и высокотемпературных сверхпроводников.

Возобновляемая энергетика: реализация проектов в сфере производства автомобилей на новых источниках энергии, включая как автомобили в сборе, так и основные компоненты — аккумуляторы и двигатели, — создания высокоэффективных систем солнечной и волновой энергетики, разработки энергосберегающих, природоохранных технологий, а также технологий вторичной переработки ресурсов.

В 2019 году руководство Гуанси будет прилагать усилия для 50% повышения объемов фактически используемых зарубежных инвестиций — до 750 млн долл. США. С этой целью власти провинции работают над оптимизацией бизнес-среды, намереваясь уже к июню текущего года достичь передового национального уровня по семи ключевым показателям делового климата, в число которых входит простота процедуры учреждения предприятий, а также процесса обработки заявок на реализацию инженерно-строительных проектов и регистрации объектов недвижимости. Вместе с этим, Гуанси планирует совместно с Чунцином, Сычуанью, а также другими провинциями и городами западного Китая активно продвигать концепцию создания в этом регионе нового международного сухопутно-морского торгового коридора для привлечения инвестиций и углубления международного сотрудничества. По словам представителей Агентства по продвижению инвестиций Гуанси-Чжуанского АР, регион будет использовать преимущества профессиональных организаций для привлечения инвестиций в развивающиеся отрасли промышленности, реализовывать целенаправленные инвестиционные инициативы и формировать глобальную сеть по продвижению инвестиционной деятельности.





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