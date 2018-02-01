Грузия отказывается от газа из России

До недавнего времени Грузия получала от России у счет уплаты транзита в Армению определенное количество газа, однако в 2016 году было подписано новое соглашение с Газпромом о переходе на денежную оплату транзита.

Грузия с 2018 года не планирует покупать газ у России, потому что всю потребность в нем покрывает Азербайджан. Об этом заявил заместитель министра экономики Грузии Георгий Чиковани, передает Радио Свобода.

“Нельзя сказать, что нам не хватает денег на покупку российского газа. В любом случае, денежное вознаграждение достаточно большое”, – заявил заместитель министра.

Согласно договору между российским Газмпромом и грузинским правительством, за транзит газа в Армению в прошлом году платили частично деньгами и частично сырьем. С 2018 года оплата будет производиться только деньгами.

Ранее от транзита российского газа в Армению Грузии причиталось 10% от общего объема его транспортировки.

Напомним, НАК Нафтогаз Украины с конца 2015 год не поставляет газ из России. Согласно решению Стокгольмского арбитража Украина должна возобновить поставки минимальных объемов газа из России в соответствии с положением контракта “бери или плати”.