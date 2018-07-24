Грядут интересные времена

«Желаю тебе жить в интересные времена». Это выражение, похожее на благословение, часто содержит ядовитую иронию. Интересные времена часто чреваты конфликтом, нестабильностью и опасностью.

Кто может сомневаться в том, что мы живем в интересные времена? Разве не была интересной пресс-конференция президента США Дональда Трампа, на которой он перед всем миром утверждал, что доверяет Владимиру Путину больше, чем собственным разведывательным службам? Спецслужбы США настаивают на том, что у них есть убедительные доказательства причастности российского правительства к вмешательству в президентские выборы в 2016 году. Путин заявил Трампу, что он не имеет никакого отношения к вмешательству в американские выборы, и Трамп ему поверил. Путин убедил его в этом всего за пару часов. Негодование поведением Трампа был настолько велико, что ему не оставалась ничего другого как пойти на попятную. Трамп заявил, что он допустил грамматическую ошибку, а не геополитическую. И на следующий день пригласил Путина на вторую встречу в Вашингтон.

В то время, когда все это происходило, были опубликованы два доклада, которые, несмотря на то, что они не получили широкого распространения, окажут большое влияния на Россию и США, а также на двусторонние отношения.

Во-первых, уважаемая аналитическая компания Wood Mackenzie спрогнозировала, что спрос на нефть в мире достигнет своего пика к 2036 году, а это раньше, чем полагает большинство крупнейших нефтяных компаний. Как отмечает Wood Mackenzie в своем исследовании, за более ранними сроками достижения наивысших показателей спроса на нефть стоит «тектонический сдвиг» в транспортной отрасли, которая активно переходит на электрические и гибридные автомобили. Поэтому, начиная с 2036 года, спрос на нефть начнет сокращаться.

Углеводороды не исчезнут как источник энергии, но их значение будет снижаться быстрее, чем предполагали эксперты. Как эта новость связана с Хельсинкской встречей? Россия — крупнейшая нефтедобывающее государство. Экономика страны в решающей степени зависит от экспорта нефти и газа. Путину не удалось диверсифицировать экономику и снизить зависимость страны от экспорта углеводородов. Поэтому падение мирового спроса на основной российский экспортный продукт окажет сильное негативное влияние на жизнь россиян. Вполне очевидно, что даже при диктатурах ухудшение экономической ситуации имеет неблагоприятные и непредсказуемые политические последствия.

«Нихон кэйдзай»10.07.2018Die Welt09.07.2018Foreign Policy01.06.2018Укрiнформ09.03.2018Вторая новость содержится в докладе, подготовленном Институтом международных финансов (Institute of International Finance, IIF), который находится в Вашингтоне. Институт был создан частными коммерческими банками ведущих стран мира с целью повышения уровня информационного обеспечения банков — участников, исследования вопросов международного кредита. По данным Института международных финансов, современное общество серьезно страдает от быстрорастущего мирового долга. В 2003 году размер совокупной задолженности в мире составил 248% глобального ВВП. В настоящее время размер совокупной задолженности в мире обновил исторический максимум и составляет 318%.

Задолженность человека, компании или страны не является проблемой, если есть доход для выплаты процентов. Или если есть кто-то, кто предоставляет необходимые средства для погашения задолженности. Но если доходов недостаточно для покрытия процентов, подлежащих выплате, или если кредиторы теряют уверенность в платежеспособности заемщика, то они прекращают кредитование. Кроме того, они попытаются компенсировать убыток. Именно так рождаются финансовые кризисы.

Означает ли это, что мы находимся в преддверии нового финансового кризиса подобного тому, который был в 2008 году? Не обязательно. Мировая финансовая система сегодня сильна и лучше регулируется. Высокая задолженность может быть устойчивой и не провоцировать кризис, пока мировая экономика растет и генерирует доход, необходимый для обслуживания долгов. Озабоченность вызывает тот факт, что глобальный экономический рост, который восстанавливается, может замедлиться в результате торговой войны, которую развязал Дональд Трамп.

Глава крупнейшей инвестиционной корпорации мира «BlackRock» Лоуренс Финк (Laurence Fink) предупредил, что решение Белого дома об увеличении таможенных пошлин и ответные меры тех стран, в отношении которых были, предприняты эти шаги, окажут негативное влияние на экономический рост, а фондовые рынки будут падать. Такого же мнения придерживается глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл (Jerome Powell).

Один из главных уроков кризиса 2008 года заключается в том, что экономическая болезнь одной страны быстро заражает другие государства. Таким образом, если что-то произойдет с американской экономикой, то это затронет весь мир, в том числе Россию, а также повлияет на российско-американские отношения. Еще один урок состоит в том, что экономические кризисы отвлекают от решения политических проблем, в то время как политическая нестабильность мешает преодолению экономических трудностей. Именно это и происходит сейчас.

Нетрудно спрогнозировать, что нас ожидают очень интересные времена.





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