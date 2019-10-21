Грядет мировой финансовый кризис — как его избежать?

Согласно заявлению экс-руководителя Банка Англии, сделанному на ежегодной встрече МВФ, проходящей в Вашингтоне, уже в самое ближайшее время весь мир может быть охвачен новой волной финансового кризиса.

Последствия обещают быть просто ужасающими, а сильнее всего кризис повлияет на страны с развитой демократической рыночной системой, таким образом, государством, пострадавшим от «финансового армагеддона» больше всего, станут США.

Мервин Кинг отметил, что Запад в связи со сложившейся проводимой кредитной политикой активно демонстрирует при любой возможности, что банковской системе ничего не угрожает и она находится в полной безопасности, однако, мировая экономика постепенно движется в сторону глобального кризиса. Банкир подчеркнул, что, в том случае, если ФРС США не хватит денежных средств, а положение Вашингтона постепенно усугубляется, в результате финансовой войн против Китая и политических конфликтов со странами ЕС, во главе с Германией и Францией, мировой экономический хаос, имевший место в 2008 году, рискует повториться.

Очередной кризис, по словам Мервина Кинга, с большой степенью вероятности может полностью разрушить всю легитимность существующей демократической рыночной системы. Кризиса можно избежать, но для этого необходима вся мощь американской ФРС США, чтобы противостоять политическому кризису, назревшему в США. Кроме того, по словам экс-главы Банка Англии, «финансового армагеддона» может и не быть, если действия ФРС по предоставлению кредитов будут ограничены конгрессом США.

Мервин Кинг выступил с призывом к ФРС и целому ряду других центральных банков о начале переговоров с политиками за закрытыми дверями для того, чтобы законотворцы реально осознали всю уязвимость стран в случае очередного мирового экономического кризиса, и подчеркнул, что после Великой рецессии, пришедшей на смену Великой стабильности, которая, в свою очередь, сменила Великую инфляцию, в данный момент весь мир вступил в Великую стагнацию.

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