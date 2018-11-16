Грузинский колорит. Как Батуми удалось создать популярный курорт?

Количество туристов в Батуми ежегодно увеличивается на 20%. Как некогда провинциальному курорту на Черном море удалось добиться таких результатов?

В 90-х годах прошлого столетия электричество в Батуми давали по расписанию, рассказывает LIGA.net экскурсовод Юрий Бабаян. Школьники учили уроки при керосиновых лампах, не было нормальной набережной, а Батуми был совсем не похож на сегодняшний город. «Во время новогодних праздников освещение не выключали три дня, и грузины часто не знали, что делать. Как жить при таком освещении?», — говорит он. Основной доход городу приносил порт.

С тех пор многое изменилось. В Батуми появилась шикарная набережная, вдоль которой расположены десятки первоклассных отелей и ресторанов. Как в Батуми смогли создать популярный курорт?

Огромные изменения

Создать по сути новый курорт на Черноморском побережье Грузии решили в начале 2000-х годов. В Батуми появился свет и дороги (инвестиции из соседней Турции), реконструировали и достроили знаменитый Приморский бульвар, который протянулся на 7 км вдоль моря. «Правительство продавало землю инвесторам за $1 в обмен на обязательства строить гостиницы, рассчитанных более чем на 50 номеров», — говорит директор Центра развития туризма в Украине Владимир Царук.

После российской аннексии Абхазии, которая считалась главным туристическом регионом Грузии, все силы были направлены на развитие Аджарии и ее столицы — Батуми. Президент Михаил Саакашвили решил сделать город «визитной карточкой» страны и у него получилось. Регион оказался интересным для бизнесменов из Турции, Азербайджана и Великобритании, которые в 2017 году вложили 54,3% от общего объема инвестиций. В прошлом году Грузия смогла привлечь $1,86 млрд прямых иностранных инвестиций, что на 16,2% больше по сравнению с предыдущим годом. Больше всего предприниматели вкладывают в строительство, транспорт, связь и финансовый сектор.

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Фото: iStock/Global Images Ukraine

Крупнейшие отельные сети открыли свои объекты в туристическом городе. Например, в 2010 году в столице Аджарии свыше $80-100 млн вложили в строительство отеля Hilton, еще столько же — в Sheraton. По данным Департамента туризма Аджарии, сейчас в городе с населением около 160 000 человек работает 348 гостиниц, рассчитанных на 18 277 номеров. Строительство новых объектов продолжается. Через месяц в Батуми откроется еще один пятизвездочный отель — Mariott. Причем, фантазию архитекторов никто не ограничивал. Благодаря этому в городе появилась 130-метровая высотка, которая напоминает модель ДНК и состоит из 33 букв грузинского алфавита, своя Пизанская башня, Дом юстиции в форме бутылки, ЗАГС напоминающий дельфина. Оригинальной является архитектура каждого отеля.

Законодательные инициативы

Как местным властям удалось привлечь инвесторов? «Я внимательно наблюдал, как все менялось в Батуми. Во многом инвестиции привлекались и туризм развивался благодаря образу лучшей в мире некоррумпированной страны», — говорит президент Национальной туристической организации Украины Иван Липтуга.

Грузии удалось радикально сократить коррупцию благодаря упрощению всех разрешительных процедур, реформе полиции и таможенных органов. В 2012 году компании IBRD, IDEX провели исследование уровня коррупции в Грузии, которое установило, что 99% населения страны не разу не сталкивалось с необходимостью платить взятки за последний год. Добиться повышения уровня безопасности в стране удалось после чистки правоохранительных органов, повышения заработных плат правоохранителям в несколько раз, ужесточения уголовной ответственности и создания отдельной тюрьмы для «воров в законе». Многие из этих изменений проводились при поддержке реформатора Кахи Бендукидзе, который знимал должность министра экономики Грузии. В докладе «Ведени бизнеса» Всемирного банка говорится, что с 2004 по 2007 годы Грузия стала самой реформированной страной в мире. Если в 2004 году ВВП на душу населения составляло $1200, то в 2010 году — $2900, а в 2017 году — около $4 000.

В Грузии легко вести бизнес: просто оформить разрешительные документы и право собственности неприкосновенно, говорит генеральный директор девелоперской компании Orbi Group Ираклий Квергелидзе. «Грузия входит в топ-10 рейтинга Doing business, налоги самые низкие в странах Европы и менять их запрещается. Оформить право собственности можно за час, зарегистрировать компанию — за 15 минут», — говорит эксперт. По его словам, год назад страна стала частично использовать эстонскую модель налогообложения. Компания платит налог на прибыль только в том случае, если акционерам выплачиваются дивиденды. Если же вся прибыль инвестируется в развитие бизнеса, то средства в казну перечислять не нужно. «Я знаю компании, которые по 10-20 лет не платят налоги на прибыль», — говорит Ираклий Квергелидзе. Подобную модель предлагают использовать и в Украине.

Еще одна причина динамичного развития региона — казино, которые привлекают игроков из соседней Турции, России, стран центральной Азии. «Ни один крупный отель в городе не работает без казино, что привлекает туристов в межсезонье», — говорит Иракли Барамидзе. На них и рассчитывают отели и собственники апартаментов. Помимо этого, местные власти развивают экологический туризм, винный туризм, проводят разнообразные театральные фестивали.

По результатам первого и второго кварталов этого года туристы принесли Грузии $1,36 млрд дохода, что составляет 7,14% ВВП страны. Для сравнения: в 2010 году доход от путешественников составил всего $659,2 млн, что составило 6,08% ВВП Грузии.

Грузия смогла «продать» свой колорит иностранцам — ставка сделана на вкусную кухню, радушие хозяев и знание русского языка., практически полное отсутствие преступности Для многих украинцев Батуми заменил анексированный Крым. «Все рейсы на курорт заполнены. Украинцы очень любят этот курорт», — признает экс-директор авиакомпании Yanair, которая летает из Киева в Батуми, Ярослав Агафонов. Сейчас основная масса туристов, которая посещает Батуми, — это граждане постсоветских стран. За девять месяцев 2018 года Батуми посетило 680,7 тыс. турков, 171,6 тыс. азербайджанцев и 104 тыс. россиян, сообщил главный специалист по связям с общественностью Департамента туризма Аджарии Иракли Барамидзе.

За девять месяцев Аджарию (столица — Батуми) посетили 1,6 млн туристов. Это на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Туристический бум в черноморском городе продолжается уже восемь лет.

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Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Украине туризм не является одним из главных направлений, которое поддерживает государство, говорит Иван Липтуга. Для развития этой отрасли необходимы общегосударственные решения, например, бесплатная передача земли инвесторам в обмен на требование построить отель, льготное налогообложение, подведения за свой счет коммуникаций и прозрачные правила игры. Все это превратило турецкую Анталию в один из самых посещаемых курортов мира. По такому же пути могла бы пойти и Одесса. «Самые важные события, такие как Евро-2012, Евровидение, финалы футбольных соревнований проходят в Киеве, а не в регионах. Инфраструктура регионов не развивается», — констатирует Иван Липтуга. Сейчас на черноморских курортах отдыхают преимущественно украинцы, белорусы и молдаване. Туристов из стран западной Европы, которые могут тратить на отдых в несколько раз больше наших соотечесвенников, практически нет.

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