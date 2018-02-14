Грузинских снайперов на Майдане инструктировал американец: EADaily

Приказ открыть огонь по людям грузинские снайперы, принимавшие участие в событиях на Майдане в феврале 2014 года, получили от нынешнего главы комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего грузинского военного Кобу Нергадзе, именно Пашинский принес снайперам оружие.

«Ночью, примерно в 4 или 5 утра (20 февраля 2014 года) я услышал выстрелы, как мне показалась, со стороны Октябрьского дворца. Пашинский вскочил, схватил рацию и стал кричать, чтобы прекратили огонь и что еще не время. Стрельба сразу прекратилась. Примерно в 7.30 утра, может, позже, Пашинский приказал всем приготовиться и начать стрелять. Делать по два-три выстрела и сразу менять позицию. Стрельба велась примерно 10−15 минут. После этого нам приказали бросить оружие и покинуть здание», — говорит другой бывший грузинский военный, прибывший на Украину в разгар волнений, Александр Ревазишвили.

При этом грузинские снайперы сообщили, что их инструктировал бывший американский военный, с которым их познакомили экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его советник Мамука Мамулашвили. «К нам в палатку (на Майдане) пришел Мамулашвили вместе с украинцем и представил его как Андрея, а также с мужчиной в камуфляжной форме — представил его как бывшего американского военнослужащего Кристофера Брайана и нашего инструктора», — говорится в показаниях одного из снайперов Александра Ревазишили.

В свою очередь другой бывший грузинский военный Коба Нергадзе показал, что познакомился с Брайаном через бывшего президента Грузии. «Саакашвили представил нам мужчину в камуфляжной форме как бывшего военнослужащего США по фамилии Кристофер Брайан. Позже от Мамулашвили я узнал, что он служил в армии США снайпером. Брайан по-русски не разговаривал, общался с Саакашвили и Мамулашвили на английском языке», — говорится в его показаниях.

Ранее, как уже сообщало EADaily, снайпер Александр Ревазишвили заявил, что народный депутат Владимир Парасюк и Сергей Пашинский лично расстреливали людей в ходе госпереворота в феврале 2014 года в Киеве. «Пашинский стрелял из своего автомата короткими очередями. Парасюк молодой: из карабина „Сайга“, его отец: из карабина СКС», — сказал снайпер.

Площадь Независимости в Киеве была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут».





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